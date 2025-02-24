onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dizi Karakterleri ve Okuduğu Kitapların Yer Aldığı Sahneler X'te Akıma Dönüştü!

Dizi Karakterleri ve Okuduğu Kitapların Yer Aldığı Sahneler X'te Akıma Dönüştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.02.2025 - 09:22

Sosyal medyada sık sık karşılaştığımız akımlar var biliyorsunuz. Bunun en yeni ve ilgi çekicilerinden bir tanesi de 'Dizi Karakterleri ve Okudukları Kitaplar' akımı oldu. Bu konu üzerine birçok ilgi çekici paylaşım yapılmaya başlandı. Bu yeni trend, dizi ve kitapseverleri bir noktada toplamaya başladı. Hadi gelin X'te kimler neler paylaşmış bi' görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyanın son zamanlardaki en popüler akımlarından biri "Dizi karakterleri ve okuduğu kitaplar akımı" oldu.

Sosyal medyanın son zamanlardaki en popüler akımlarından biri "Dizi karakterleri ve okuduğu kitaplar akımı" oldu.

Dizi izleyicilerinin ve kitap okumayı severlerin dikkatleriyle ortaya çıkan bu akım kısa sürede epey popüler hale geldi. Kimileri de bu akımın bir kitap tavsiye motoruna dönüştüğünü düşünmeye başladı.

Eğer bir dizi ya da film tutkunuysanız ve karakterlerin okuduğu kitaplar sizin de ilginizi çekiyorsa, bu akım tam size göre.

Eğer bir dizi ya da film tutkunuysanız ve karakterlerin okuduğu kitaplar sizin de ilginizi çekiyorsa, bu akım tam size göre.

Belki de en sevdiğiniz karakterin okuduğu kitabı okuyarak, onun dünyasına daha da yakınlaşabilirsiniz. Ya da belki de hiç bilmediğiniz bir kitapla, yeni bir edebi dünyanın kapılarını aralayabilirsiniz.

Hadi gelin X'te dizi karakterleri ve okuduğu kitaplar akımının en güzel örneklerine birlikte göz atalım...

Hadi gelin X'te dizi karakterleri ve okuduğu kitaplar akımının en güzel örneklerine birlikte göz atalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Birkaç tane de bizden gelsin...

Birkaç tane de bizden gelsin...

Ezel dizisinden Ramiz Dayı’nın Ömer'e hapishanede okuması için verdiği kitap: Kumarbaz! Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin eseri o dönem dizi izleyicileri arasında popüler olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leyla ile Mecnun!

Leyla ile Mecnun!

Dizinin bir bölümünde Sait Faik Abasıyanık’ın Alemdağ’da Var Bir Yılan adlı eserine yer veriliyor. Hırsız Yavuz da eserdeki “Hişt Hişt” adlı öyküyü okuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın