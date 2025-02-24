Dizi Karakterleri ve Okuduğu Kitapların Yer Aldığı Sahneler X'te Akıma Dönüştü!
Dizi Karakterleri ve Okuduğu Kitapların Yer Aldığı Sahneler X'te Akıma Dönüştü!
Sosyal medyada sık sık karşılaştığımız akımlar var biliyorsunuz. Bunun en yeni ve ilgi çekicilerinden bir tanesi de 'Dizi Karakterleri ve Okudukları Kitaplar' akımı oldu. Bu konu üzerine birçok ilgi çekici paylaşım yapılmaya başlandı. Bu yeni trend, dizi ve kitapseverleri bir noktada toplamaya başladı. Hadi gelin X'te kimler neler paylaşmış bi' görelim...
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Sosyal medyanın son zamanlardaki en popüler akımlarından biri "Dizi karakterleri ve okuduğu kitaplar akımı" oldu.
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Eğer bir dizi ya da film tutkunuysanız ve karakterlerin okuduğu kitaplar sizin de ilginizi çekiyorsa, bu akım tam size göre.
Hadi gelin X'te dizi karakterleri ve okuduğu kitaplar akımının en güzel örneklerine birlikte göz atalım...
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Birkaç tane de bizden gelsin...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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