Kuruluş Osman'dan Gerçek Aşka: Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın Kızlarına Vereceği İsim Belli Oldu!
Kuruluş Osman'dan Gerçek Aşka: Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın Kızlarına Vereceği İsim Belli Oldu!
Atv ekranlarının en popüler yapımlarından Kuruluş Osman dizisinde iki aşığa hayat veren Buse Arslan ve Çağrı Şensoy çiftinin set aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu ikili, bir bebek beklediklerini duyurmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'un kızlarına ne isim vereceği belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, ekranların en sevilen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.
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Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı tarihi dizinin karakterleri Cerkutay Alp ve Aygül Hatun birbirlerine delicesine aşıklardı.
Yani dizi aşkları gerçeğe dönüşen ikili özel hayatlarıyla bir anda manşetlere taşınmıştı. Oyuncu çift, 2023 yılının Mayıs ayında evlilik yolundaki ilk adımı atarak nişanlanmışlardı.
Ünlüler dünyasının sempatik çiftlerinden biri haline gelen ikili, 2023 yılında Bolu'da yaptıkları bir kır düğünü ile evlenmişti.
Sevilen çift geçtiğimiz aylarda ise müjdeli haberi duyurmuş ve bebek beklediklerini açıklamışlardı.
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Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu ve biricik eşinin kızlarına ne isim vereceği de merak konusu olmuştu.
Peki siz son dönemlerde popüler olmaya devam eden "Yaz" ismini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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