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Kuruluş Osman'dan Gerçek Aşka: Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın Kızlarına Vereceği İsim Belli Oldu!

Kuruluş Osman'dan Gerçek Aşka: Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın Kızlarına Vereceği İsim Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.02.2025 - 16:06

Atv ekranlarının en popüler yapımlarından Kuruluş Osman dizisinde iki aşığa hayat veren Buse Arslan ve Çağrı Şensoy çiftinin set aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu ikili, bir bebek beklediklerini duyurmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'un kızlarına ne isim vereceği belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, ekranların en sevilen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, ekranların en sevilen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Geniş oyuncu kadrosu ve tarih kokan hikayesiyle ekranlara gelen yapımın favori isimleri arasında da 'Cerkutay Alp'i canlandıran Çağrı Şensoy ve 'Aygül Hatun'u canlandıran Buse Arslan yer almıştı.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı tarihi dizinin karakterleri Cerkutay Alp ve Aygül Hatun birbirlerine delicesine aşıklardı.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı tarihi dizinin karakterleri Cerkutay Alp ve Aygül Hatun birbirlerine delicesine aşıklardı.

Dizide iki aşığa hayat veren Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın sette başlayan arkadaşlıkları kısa zaman içinde aşka evrilmişti.

Yani dizi aşkları gerçeğe dönüşen ikili özel hayatlarıyla bir anda manşetlere taşınmıştı. Oyuncu çift, 2023 yılının Mayıs ayında evlilik yolundaki ilk adımı atarak nişanlanmışlardı.

Yani dizi aşkları gerçeğe dönüşen ikili özel hayatlarıyla bir anda manşetlere taşınmıştı. Oyuncu çift, 2023 yılının Mayıs ayında evlilik yolundaki ilk adımı atarak nişanlanmışlardı.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Buse Arslan'ın beyaz ve sırt dekolteli elbisesi de kendisine çok yakıştırılmıştı. Arslan sade bir törenle nişanlandıkları anı da 'Kendinin ve dünyanın yarısını bulduğumda' notuyla paylaşmıştı.

Ünlüler dünyasının sempatik çiftlerinden biri haline gelen ikili, 2023 yılında Bolu'da yaptıkları bir kır düğünü ile evlenmişti.

Ünlüler dünyasının sempatik çiftlerinden biri haline gelen ikili, 2023 yılında Bolu'da yaptıkları bir kır düğünü ile evlenmişti.

Çiftin nikah şahitliğini ise Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademcioğlu üstlenmişti.

Sevilen çift geçtiğimiz aylarda ise müjdeli haberi duyurmuş ve bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Sevilen çift geçtiğimiz aylarda ise müjdeli haberi duyurmuş ve bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Bir kız bebek bekleyen Buse Arslan hamilelik pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

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Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu ve biricik eşinin kızlarına ne isim vereceği de merak konusu olmuştu.

Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu ve biricik eşinin kızlarına ne isim vereceği de merak konusu olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; anne ve baba olmak için son iki ayları kalan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan çifti kızlarına “Yaz” adını verecek!

Peki siz son dönemlerde popüler olmaya devam eden "Yaz" ismini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

Peki siz son dönemlerde popüler olmaya devam eden "Yaz" ismini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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