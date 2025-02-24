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Müge Anlı'da Babasının 'Yeğeniyle Evlendirmek İçin' Kaçırdığı 10 Yaşındaki Kızı Koruma Altına Alındı!

Müge Anlı'da Babasının 'Yeğeniyle Evlendirmek İçin' Kaçırdığı 10 Yaşındaki Kızı Koruma Altına Alındı!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.02.2025 - 13:05

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine izleyenlere 'Pes artık!' dedirten bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde anneanne Zeynep, torunu Kevser'in kaçırıldığını söyleyerek yardım istemişti. Babanın, 10 yaşındaki kızını 18 yaşındaki yeğeniyle evlenmek üzere kaçırdığı iddiası herkesi şoke etti. Mide bulandıran olayın işlendiği yayın ihbar kabul edildi. Kaybının 11. gününde bulunan küçük Kevser devlet koruması altına alınırken, babasının 'şaka yapmıştım' sözleri sabır sınadı.

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Geçtiğimiz günlerde yayına çıkan Zeynep Hanım, Gaziantep'te yaşayan torunu Kevser Berk'in babası tarafından kaçırıldığını öne sürmüştü.

Geçtiğimiz günlerde yayına çıkan Zeynep Hanım, Gaziantep'te yaşayan torunu Kevser Berk'in babası tarafından kaçırıldığını öne sürmüştü.

Gaziantep'te yaşayan kızı Belkıs'ın, iki çocuğu ve Kevser'i de yanına alarak kocasının şiddettinden kaçtığını açıklayan Zeynep Hanım, 'Benim yanıma Hatay'a gelmişlerdi. 5 aydan beri çocuklarıma ben bakıyorum' dedi.

'Gözüm' diyerek sevdiği torunu Kevser'in 11 gün önce babası tarafından evlendirilmek üzere kaçırıldığını söyleyen anneanne sözleriyle de herkesi etkilemişti.

'Gözüm' diyerek sevdiği torunu Kevser'in 11 gün önce babası tarafından evlendirilmek üzere kaçırıldığını söyleyen anneanne sözleriyle de herkesi etkilemişti.

'Torunumu kimseye ezdirmem. Bu memleketin çocuk geline ihtiyacı yok. Doktora, polise ihtiyacı var' diyen acılı anneanne, damadının torununa 'Seni Gaziantep'e götürüp gelin edeceğim' dediğini açıkladı.

Zeynep Hanım, köyün okulundan daha önce de çocuğunu kaçırma girişiminde bulunan damadından şikayetçi oldu.

Zeynep Hanım, köyün okulundan daha önce de çocuğunu kaçırma girişiminde bulunan damadından şikayetçi oldu.

Duydukları karşısında çok sinirlenen Müge Anlı da 'Mustafa Bey, ben buna inanmak istemiyorum. Eğer böyle bir niyetiniz varsa, gün yüzü göremeyecek kadar cezaevinde kalmanız için elimden gelen her şeyi yaparım. Hemen ortaya çıkın!' ifadelerini kullandı.

Abisinin 18 yaşındaki oğluyla 10 yaşındaki kızını evlendireceği öne sürülen Mustafa Berk olayının işlendiği yayın ihbar kabul edildi.

Abisinin 18 yaşındaki oğluyla 10 yaşındaki kızını evlendireceği öne sürülen Mustafa Berk olayının işlendiği yayın ihbar kabul edildi.

Olayın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilmesinin ardından yetkililer de hızla düğmeye bastı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

10 yaşındaki Kevser Berk, babası Mustafa'nın Gaziantep'teki evinden alınarak Emniyet'e götürüldü. Küçük kız işlemlerin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla devlet koruması altına alınarak yurda yerleştirildi.

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Anneanne ise "Sen benim kızımı gelin olmaktan kurtardın" diyerek sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Anneanne ise "Sen benim kızımı gelin olmaktan kurtardın" diyerek sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Kızını kaçırmadığını 'görmek için aldığını' söyleyen Kevser'in babasının açıklamaları ise duyanları sinir krizine sokmaya yetti. Anlı, boşanma davası yeni açıldığı için henüz velayetleri birine verilmeyen çocuklar üzerinden sert çıktı.

Evlilik konusunda da "Şaka olsun diye söyledim" diyen Mustafa'ya ateş püsküren Müge Anlı, "Bir baba nasıl 10 yaşındaki çocuğuna böyle bir şaka yapar!" dedi.

Evlilik konusunda da "Şaka olsun diye söyledim" diyen Mustafa'ya ateş püsküren Müge Anlı, "Bir baba nasıl 10 yaşındaki çocuğuna böyle bir şaka yapar!" dedi.

'Siz nasıl 10 yaşındaki kız çocuğuna 'evlendireceğim' diye şaka yapıyorsunuz. Ne münasebet! Kızın sana gelip 'evlenmek istiyorum' dese 'Höst. Sen daha okuyacaksın' diyeceksiniz' diyen Müge Anlı içimiziden geçenleri söyledi.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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