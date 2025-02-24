Müge Anlı'da Babasının 'Yeğeniyle Evlendirmek İçin' Kaçırdığı 10 Yaşındaki Kızı Koruma Altına Alındı!

Duydukları karşısında çok sinirlenen Müge Anlı da 'Mustafa Bey, ben buna inanmak istemiyorum. Eğer böyle bir niyetiniz varsa, gün yüzü göremeyecek kadar cezaevinde kalmanız için elimden gelen her şeyi yaparım. Hemen ortaya çıkın!' ifadelerini kullandı.