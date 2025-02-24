Müge Anlı'da Babasının 'Yeğeniyle Evlendirmek İçin' Kaçırdığı 10 Yaşındaki Kızı Koruma Altına Alındı!
Müge Anlı'da Babasının 'Yeğeniyle Evlendirmek İçin' Kaçırdığı 10 Yaşındaki Kızı Koruma Altına Alındı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine izleyenlere 'Pes artık!' dedirten bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde anneanne Zeynep, torunu Kevser'in kaçırıldığını söyleyerek yardım istemişti. Babanın, 10 yaşındaki kızını 18 yaşındaki yeğeniyle evlenmek üzere kaçırdığı iddiası herkesi şoke etti. Mide bulandıran olayın işlendiği yayın ihbar kabul edildi. Kaybının 11. gününde bulunan küçük Kevser devlet koruması altına alınırken, babasının 'şaka yapmıştım' sözleri sabır sınadı.
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Geçtiğimiz günlerde yayına çıkan Zeynep Hanım, Gaziantep'te yaşayan torunu Kevser Berk'in babası tarafından kaçırıldığını öne sürmüştü.
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'Gözüm' diyerek sevdiği torunu Kevser'in 11 gün önce babası tarafından evlendirilmek üzere kaçırıldığını söyleyen anneanne sözleriyle de herkesi etkilemişti.
Zeynep Hanım, köyün okulundan daha önce de çocuğunu kaçırma girişiminde bulunan damadından şikayetçi oldu.
Abisinin 18 yaşındaki oğluyla 10 yaşındaki kızını evlendireceği öne sürülen Mustafa Berk olayının işlendiği yayın ihbar kabul edildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
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Anneanne ise "Sen benim kızımı gelin olmaktan kurtardın" diyerek sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Evlilik konusunda da "Şaka olsun diye söyledim" diyen Mustafa'ya ateş püsküren Müge Anlı, "Bir baba nasıl 10 yaşındaki çocuğuna böyle bir şaka yapar!" dedi.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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