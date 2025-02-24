Oyuncuların Bambaşka Rollere Bürünebildiğinin Kanıtı Sayılan Karakterlerini Görmelisiniz!

Her biri farklı bir hikayeyi anlatan rollere hayat veren oyuncular, diğer isimlere göre çok daha başarılı oluyor. Tek düze bir karakterle izlemek yerine aklımıza dahi gelmeyen rollerde izlediğimiz yıldızlar hafızalarımıza kazınıyor. Tam bu konuyla ilgili oyuncu ve karakterleri üzerine X'te bir akım başladı. Bu akımda yabancı isimlerin yanında bir de Türk yıldız yer aldı.