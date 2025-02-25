Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'li "Maria" Filmi Gişede Hayal Kırıklığı Yaşadı
Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'li "Maria" Filmi Gişede Hayal Kırıklığı Yaşadı
Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'yi başrollerinde bir araya getiren 'Maria' filmi, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de vizyona girdi. Tam 41 ülkede gösterilen filme beklenen rağbet gerçekleşmedi. Gişede kötü sonuçlar elde eden Maria, hayal kırıklığı yaşadı. Detaylar içeriğimizde...
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Oscar Ödüllü Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı Maria filmi bu hafta sonu Türkiye'de vizyona girdi.
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Tüm zamanların en iyi opera sanatçısı olarak görülen Maria Callas'ın hayatını konu edinen film gişede bekleneni alamadı.
'Maria', Türkiye'deki ilk haftasında 38.162 kişi tarafından izlenerek 10.166.461 TL hasılat yaptı.
Filmde; Maria Callas'ı Angelina Jolie, büyük aşkı Yunan armatör Aristotle Onassis'i ise Haluk Bilginer canlandırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Müge Anlı varken Maria' da neymiş? Bu millet taze fasulye ayıklarken, Berberde saç kesitirirken izliyor bunları. Hey yavrum hey.
Sorun filmin kendisi değil, sinema bileti ücretleri 🤐