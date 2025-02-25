Neler Yaşadı Neler! Yaprak Dökümü'nün Minik Ayşe'sinin Travmalarına Değiniyoruz
Neler Yaşadı Neler! Yaprak Dökümü'nün Minik Ayşe'sinin Travmalarına Değiniyoruz
Ali Rıza Bey ve Hayriye Hanım'ın en küçük çocukları Ayşe, Yaprak Dökümü dizisinde en masum ve korunması gereken karakter olarak görünse de aslında ailesinin kaotik yapısı nedeniyle pek çok psikolojik sorun geliştirmiş olabilir. Çocuklukta maruz kaldığı travmalar, onun ruh sağlığını derinden etkileyebilir ve ilerleyen yaşlarda sorunlar yaşamasına davetiye çıkarabilir. Peki, Yaprak Dökümü'ndeki Ayşe'nin travmaları neler olabilir?
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Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü'yle gelmiş geçmiş en kaotik ailelerden biri olan Tekin ailesini tanıdık.
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Necla ve Leyla arasındaki Oğuz kaosu, Şevket'in aileye sürekli parasal anlamda zarar vermesi, Ali Rıza Bey'in tripli halleri, Hayriye Hanım'ın görgüsüzlüğü derken resmen herkes ayrı telden çalıyordu.
Ayşe, ailesinin içinde bulunduğu kaotik ortamdan en az etkilenen gibi görünse de aslında birçok travmaya maruz kalmış olabilir.
Ailesindeki kavga, ihanet ve maddi sorunlarla büyüyen Ayşe, sürekli bir güvensizlik ortamında kalmıştır.
Ali Rıza Bey'in adaletli ama katı tutumu ile Hayriye Hanım’ın edilgenliği arasında sıkışan Ayşe, ebeveynlerinden yeterince duygusal destek alamamış olabilir.
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Dizide ailesinin dağılma sürecine şahit olan Ayşe, terk edilme ve yalnızlık korkusuyla büyümüş olabilir.
Ailesinde sürekli çatışmalar, ayrılıklar ve ihanetler yaşandığı için Ayşe, insanlara güvenmekte zorlanabilir.
Ayşe, ailesindeki herkesin sorunlu olması nedeniyle hep "iyi çocuk" rolünü üstlenmişti.
Aile içinde genellikle en az önemsenen ve herkesin kendi krizleriyle ilgilendiği bir ortamda büyüdüğü için Ayşe, kendisini değersiz hissedebilir.
Ayşe’nin büyüdüğünde bu travmalarla nasıl başa çıkacağı, yaşadığı ortam ve göreceği desteğe bağlı olarak değişebilir.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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