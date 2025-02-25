onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Gönül Dağı Kadrosuna Dahil Oldu

Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Gönül Dağı Kadrosuna Dahil Oldu

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2025 - 13:11

TRT 1'in 5 sezondur yayınlanan dizisi Gönül Dağı, ekranda fırtına gibi esmeye devam ediyor. 5 yıldır yayında olan dizi hala cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi oluyor. Reytingleri enfes ilerleyen diziye usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil olacak. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, tam 5 yıldır ekran yolculuğuna devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, tam 5 yıldır ekran yolculuğuna devam ediyor.

İlk bölümü 17 Ekim 2020'de yayınlanan dizi, hala cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi durumunda.

5. sezonu yayınlanan dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

5. sezonu yayınlanan dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

O isim ise Türk sinemasının usta oyuncusu Erdal Özyağcılar!

Cumartesi akşamları birinciliği kimseye kaptırmayan Gönül Dağı, kadrosuna usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ı dahil etti.

Cumartesi akşamları birinciliği kimseye kaptırmayan Gönül Dağı, kadrosuna usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ı dahil etti.

Özyağcılar, dizide Ciritçi Abdullah’ın abisi Süleyman Kaya’yı canlandıracak.

Bakalım Erdal Özyağcılar'ın Gönül Dağı'na dahil olmasıyla hikaye ne yönde ilerleyecek?

Bakalım Erdal Özyağcılar'ın Gönül Dağı'na dahil olmasıyla hikaye ne yönde ilerleyecek?

Söz konusu gelişme şimdiden heyecan yarattı! Cumartesi gününü iple çekiyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın