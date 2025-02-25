Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Gönül Dağı Kadrosuna Dahil Oldu
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Gönül Dağı Kadrosuna Dahil Oldu
TRT 1'in 5 sezondur yayınlanan dizisi Gönül Dağı, ekranda fırtına gibi esmeye devam ediyor. 5 yıldır yayında olan dizi hala cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi oluyor. Reytingleri enfes ilerleyen diziye usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil olacak. İşte detaylar...
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, tam 5 yıldır ekran yolculuğuna devam ediyor.
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5. sezonu yayınlanan dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.
Cumartesi akşamları birinciliği kimseye kaptırmayan Gönül Dağı, kadrosuna usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ı dahil etti.
Bakalım Erdal Özyağcılar'ın Gönül Dağı'na dahil olmasıyla hikaye ne yönde ilerleyecek?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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