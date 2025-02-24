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Ulaş Tuna Astepe Ekranlara Dönüyor: Kore Dizisinden Uyarlanan Çift Kişilik Oda'da Başrol Belli Oldu!

Ulaş Tuna Astepe Ekranlara Dönüyor: Kore Dizisinden Uyarlanan Çift Kişilik Oda'da Başrol Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2025 - 23:32

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, bir süredir televizyon ekranlarında göremediğimiz ve göremediğimiz için de eksikliğini hissettiğimiz bir isim. Ancak sonunda bu hasret son buluyor, üstelik bir romantik komedi dizisiyle! Güney Kore yapımı “King The Land”dan uyarlanacak Çift Kişilik Oda dizisi için hazırlıklara başlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ulaş Tuna Astepe başrol için prensipte anlaştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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Girdiği her rolle adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe, özellikle Sen Anlat Karadeniz ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı.

Girdiği her rolle adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe, özellikle Sen Anlat Karadeniz ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı.

Başrolünü İrem Helvacıoğlu ile paylaştığı dizide canlandırdığı Tahir karakteri izleyici tarafından çok sevilmişti.

Son olarak Blu TV'de yayınlanan İlk ve Son ile karşımıza çıkan Astepe, bir süredir televizyon ekranlarından uzaktı.

Son olarak Blu TV'de yayınlanan İlk ve Son ile karşımıza çıkan Astepe, bir süredir televizyon ekranlarından uzaktı.

Ancak son gelişmeler öyle gösteriyor ki kendisiyle kavuşmamız yakındır! Çünkü ünlü oyuncu, mart sonunda başlayacak bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ulaş Tuna Astepe Kore yapımı “King The Land”dan uyarlanan Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönecek!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ulaş Tuna Astepe Kore yapımı “King The Land”dan uyarlanan Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönecek!

Mart sonunda yayına girmesi beklenen projenin beklenen reytinglere ulaşılırsa yaz aylarında da sürmesi bekleniyor. Astepe'nin dizideki adı Kaan olacak ve henüz görüşmeleri süren kadın partnerinin karakterinin adı ise İlk ve Son'da olduğu gibi Nilüfer olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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