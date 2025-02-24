Ulaş Tuna Astepe Ekranlara Dönüyor: Kore Dizisinden Uyarlanan Çift Kişilik Oda'da Başrol Belli Oldu!
Ulaş Tuna Astepe Ekranlara Dönüyor: Kore Dizisinden Uyarlanan Çift Kişilik Oda'da Başrol Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, bir süredir televizyon ekranlarında göremediğimiz ve göremediğimiz için de eksikliğini hissettiğimiz bir isim. Ancak sonunda bu hasret son buluyor, üstelik bir romantik komedi dizisiyle! Güney Kore yapımı “King The Land”dan uyarlanacak Çift Kişilik Oda dizisi için hazırlıklara başlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ulaş Tuna Astepe başrol için prensipte anlaştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Girdiği her rolle adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe, özellikle Sen Anlat Karadeniz ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı.
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Son olarak Blu TV'de yayınlanan İlk ve Son ile karşımıza çıkan Astepe, bir süredir televizyon ekranlarından uzaktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ulaş Tuna Astepe Kore yapımı “King The Land”dan uyarlanan Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönecek!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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