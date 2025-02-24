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Geçmişe mi Dönüyoruz? Yalı Çapkını'nda Serpil Karakteri Diziye Geri Dönüyor!

Geçmişe mi Dönüyoruz? Yalı Çapkını'nda Serpil Karakteri Diziye Geri Dönüyor!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2025 - 19:05

İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, düşen reytinglerin ardından final kararı almıştı. 100. bölümde final yapacak olan dizinin eski bölümlerinde rol alan bir oyuncunun diziye geri döneceği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serpil karakteri Suna'nın hikayesini tamamlamak için sete geri döndü.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, ilk sezonuyla reyting rekorları kırmış ve izleyicinin beklentisini epey yükseltmişti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, ilk sezonuyla reyting rekorları kırmış ve izleyicinin beklentisini epey yükseltmişti.

Ancak Seyran ve Ferit'in ayrıl barış ilişkisi izleyicide karşılığını bulamadı ve reytingler her geçen gün düştü.

3. sezona büyük umutlarla başlayan dizide bu kez hem Seyran'a hem Ferit'e ayrı partnerler yazıldı.

3. sezona büyük umutlarla başlayan dizide bu kez hem Seyran'a hem Ferit'e ayrı partnerler yazıldı.

Bu kez izleyici daha çok uzaklaştı ve reytingler adeta çakıldı. Çiftin yeniden bir araya getirilmesi de pek işe yaramadı ve düşen reytingler tekrar kurtarılamadı.

100. bölümünde final kararı alan dizide bu durum bile reytingleri artıramadı ve dizinin kemik kitlesi bile ilgisini kaybetti.

100. bölümünde final kararı alan dizide bu durum bile reytingleri artıramadı ve dizinin kemik kitlesi bile ilgisini kaybetti.

Bu hafta 96. bölümü yayınlanacak dizide en azından son bölümlerde reytingleri bir nebze olsun düzeltmek için bazı adımlar atılıyor.

Dizide Serpil karakterine hayat veren Türkü Su Demirel, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye dönüyor.

Dizide Serpil karakterine hayat veren Türkü Su Demirel, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye dönüyor.

Önümüzdeki hafta dizide rol alacak oyuncunun Suna'nın hikayesini sonlandırmak için yeniden diziye dahil olduğu iddia edildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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