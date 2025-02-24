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Uygunsuz Görüntülerdekileri Karısı Sanmıştı: Esra Erol'da Programında Onur, Zeliha'yı Pokemona Benzetti!

Uygunsuz Görüntülerdekileri Karısı Sanmıştı: Esra Erol'da Programında Onur, Zeliha'yı Pokemona Benzetti!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2025 - 18:07

Esra Erol'da programında diğer tüm gündüz kuşağı programlarında olduğu gibi ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. İzlediği uygunsuz görüntülerdeki kadınları karısına benzeten Onur'un yasaklı madde bağımlısı olduğu ve eşini öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Bugünkü programda Onur'un Zeliha'yı pokemona benzetmesi izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Esra Erol'da programında izlediği uygunsuz görüntülerdeki kadınları eşi sanan Onur'un Zeliha'yla barışma mücadelesine tanık oluyoruz.

Esra Erol'da programında izlediği uygunsuz görüntülerdeki kadınları eşi sanan Onur'un Zeliha'yla barışma mücadelesine tanık oluyoruz.

Karısıyla canlı yayında yüzleşen ve barışmak isteyen Onur'un ilginç tavırları izleyiciyi epey şaşırttı. Zeliha'yı çok sevdiğini her fırsatta söyleyen Onur, 'Saçının telini alır cebime koyarım' demişti.

Ancak Onur'un yasaklı madde bağımlısı olduğu, eşini sürekli tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Ancak Onur'un yasaklı madde bağımlısı olduğu, eşini sürekli tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Programa başvuran Zeliha, temizlik yapmak için gittiği işlere eşinin inanmadığını, kendisini aldatmakla suçladığını dile getirdi. Üstelik Onur'un yaptıkları bununla da sınırlı değildi.

Eşinden kurtulmak isteyen Zeliha, eşinin eve getirdiği kadınlarla evde çocukları varken yasaklı madde aldığını, onların evde uyuduğunu dile getirdi.

Eşinden kurtulmak isteyen Zeliha, eşinin eve getirdiği kadınlarla evde çocukları varken yasaklı madde aldığını, onların evde uyuduğunu dile getirdi.

Ailesinden tüm bu durumları gizleyen Zeliha, artık dayanamadığını söyleyerek programa başvurdu. Eşinden kurtulmak istediğini söyleyen Zeliha'nın anlattıkları herkesi şoke etti.

Zeliha'yla barışma isteğini ısrarla dile getiren Onur, eşinin değiştiğini ve çok kötü bir pokemona dönüştüğünü söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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