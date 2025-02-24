Selen Görgüzel Sette Taciz ve Mobbing İddialarına Yönelik Çok Net Bir Açıklama Yaptı!

Bir dizi setinde yaşadığı korkuyu 'çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım. 2009 yılıydı, oynadığım bir dizide hem yönetmeniydi işin hem de bir oyuncusu tarafından. Çok korkunç bir şey. Fiziksel tacize uğradım. İsimlerini vermeyeceğim. Mahkemeye vermiştim, kazandım. Sonra o dizi durduruldu.' diyerek anlatmıştı.