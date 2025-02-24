Selen Görgüzel Sette Taciz ve Mobbing İddialarına Yönelik Çok Net Bir Açıklama Yaptı!
Selen Görgüzel Sette Taciz ve Mobbing İddialarına Yönelik Çok Net Bir Açıklama Yaptı!
Hamdi Alkan'la boşandıktan sonra attığı her adımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Selen Görgüzel'in adını son dönemlerde çok kez duyduk. Sosyal medya paylaşımları ve tartışma yaratan sözleriyle öne çıkan Görgüzel, bu sefer de Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk oldu. Görgüzel'in sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı yönündeki açıklamaları gözden kaçmadı.
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Selen Görgüzel'in adını oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'la boşandıktan sonra çok daha fazla duymaya başladık.
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Ünlü isimle yollarını ayırdıktan sonra kombinleri, sahne şovları ve tartışma yaratan açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etti.
Sunucu Ece Erken'in "Hiç taciz edildin mi?" sorusuna direkt "Evet" yanıtı veren Görgüzel'in sözleri şoke etmişti.
Selen Görgüzel, bu kez de Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programının konuğu oldu.
Programın sunucusu Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığıyla ilgili sorusuna da epey şaşırtan bir cevap verdi.
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"Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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