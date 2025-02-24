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Selen Görgüzel Sette Taciz ve Mobbing İddialarına Yönelik Çok Net Bir Açıklama Yaptı!

Selen Görgüzel Sette Taciz ve Mobbing İddialarına Yönelik Çok Net Bir Açıklama Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.02.2025 - 15:37

Hamdi Alkan'la boşandıktan sonra attığı her adımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Selen Görgüzel'in adını son dönemlerde çok kez duyduk. Sosyal medya paylaşımları ve tartışma yaratan sözleriyle öne çıkan Görgüzel, bu sefer de Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk oldu. Görgüzel'in sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı yönündeki açıklamaları gözden kaçmadı.

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Selen Görgüzel'in adını oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'la boşandıktan sonra çok daha fazla duymaya başladık.

Selen Görgüzel'in adını oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'la boşandıktan sonra çok daha fazla duymaya başladık.

2014 yılında Hamdi Alkan'la nikah masasına oturan Selen Görgüzel 10 Mart 2022 tarihindeki görülen10 dakikalık bir davayla boşanmıştı.

Ünlü isimle yollarını ayırdıktan sonra kombinleri, sahne şovları ve tartışma yaratan açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etti.

Ünlü isimle yollarını ayırdıktan sonra kombinleri, sahne şovları ve tartışma yaratan açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etti.

Dinleyenleri dumura uğratan türden sözlerle dikkat çeken Görgüzel, geçtiğimiz yıl KRT ekranlarında yayınlanan 'Mevzu Gündem' programına konuk olmuştu.

Sunucu Ece Erken'in "Hiç taciz edildin mi?" sorusuna direkt "Evet" yanıtı veren Görgüzel'in sözleri şoke etmişti.

Sunucu Ece Erken'in "Hiç taciz edildin mi?" sorusuna direkt "Evet" yanıtı veren Görgüzel'in sözleri şoke etmişti.

Bir dizi setinde yaşadığı korkuyu 'çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım. 2009 yılıydı, oynadığım bir dizide hem yönetmeniydi işin hem de bir oyuncusu tarafından. Çok korkunç bir şey. Fiziksel tacize uğradım. İsimlerini vermeyeceğim. Mahkemeye vermiştim, kazandım. Sonra o dizi durduruldu.' diyerek anlatmıştı.

2009 "Zoraki Başkan" dizisinde "Burcu" karakterine hayat veren ünlü isimin kast ettiği kişi de oldukça açıktı:

Selen Görgüzel, bu kez de Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programının konuğu oldu.

Selen Görgüzel, bu kez de Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programının konuğu oldu.

Projelerinin görmezden gelinmesinden dem vuran Görgüzel, 'Yaptığım tiyatronun galasına gidiyorum, bir tane mikrofon uzatılmıyor. Ama bir bikini giyip denize girdiğimde fiziğim konuşuluyor” sözleriyle dikkat çekti.

Programın sunucusu Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığıyla ilgili sorusuna da epey şaşırtan bir cevap verdi.

Programın sunucusu Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığıyla ilgili sorusuna da epey şaşırtan bir cevap verdi.

“Bu benim için travmatik bir süreçti, herkes de bilir. Bir dönem yönetmenin ve yapımcının yatağına yatmadığım için bana yapmadıklarını bırakmadılar.' diyen Selen Görgüzel açıklamalarına şu şekilde devam etti:

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"Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum."

"Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum."

'Kadın hakları desek de bunu yapan oyuncular olduğu sürece adalet arayışım yanlış gibi lanse ediliyor.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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