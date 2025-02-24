Kanal Değişince Yapım da Değişmişti: Akın Akınözü, Çukur Ekibinin Yeni Dizisi Halef'in Kadrosundan Ayrıldı!
Kanal Değişince Yapım da Değişmişti: Akın Akınözü, Çukur Ekibinin Yeni Dizisi Halef'in Kadrosundan Ayrıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Efsaneler arasına giren Çukur dizisinin ekibi yepyeni bir diziye hazırlanıyor. Star TV için planlanan Halef'i Show TV'nin almasıyla birlikte OGM anlaşmadan çekilmişti. Bu gelişmenin ardından, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü için anlaşılan Akın Akınözü de projeden çekildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Efsane diziler arasına giren Çukur'un ekibi yepyeni bir proje için hazırlanıyor.
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Star TV için planlanan proje, Show TV ile anlaşınca yapımcı OGM projeden çekilmişti.
Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Akın Akınözü'nün başrol olacağı projeden ayrılacağı öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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