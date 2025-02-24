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Kanal Değişince Yapım da Değişmişti: Akın Akınözü, Çukur Ekibinin Yeni Dizisi Halef'in Kadrosundan Ayrıldı!

Kanal Değişince Yapım da Değişmişti: Akın Akınözü, Çukur Ekibinin Yeni Dizisi Halef'in Kadrosundan Ayrıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2025 - 20:49

Efsaneler arasına giren Çukur dizisinin ekibi yepyeni bir diziye hazırlanıyor. Star TV için planlanan Halef'i Show TV'nin almasıyla birlikte OGM anlaşmadan çekilmişti. Bu gelişmenin ardından, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü için anlaşılan Akın Akınözü de projeden çekildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Efsane diziler arasına giren Çukur'un ekibi yepyeni bir proje için hazırlanıyor.

Efsane diziler arasına giren Çukur'un ekibi yepyeni bir proje için hazırlanıyor.

Halef adı verilen dizi için hazırlıklara başlanmasının ardından yeni gelişmeler de duyulmaya başlandı.

Star TV için planlanan proje, Show TV ile anlaşınca yapımcı OGM projeden çekilmişti.

Star TV için planlanan proje, Show TV ile anlaşınca yapımcı OGM projeden çekilmişti.

Proje için anlaşılan isimler arasında da Akın Akınözü, Devrim Özkan, Ercan Kesal ve Tansu Biçer gibi başarılı oyuncular yer alıyordu.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Akın Akınözü'nün başrol olacağı projeden ayrılacağı öğrenildi.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Akın Akınözü'nün başrol olacağı projeden ayrılacağı öğrenildi.

Çekimlerin başlaması ve mart sonunda yayına girmesi beklenen dizide Akın Akınözü yerine Aytaç Şaşmaz’a teklif gittiği de iddialar arasında. Bakalım Şaşmaz bu teklifi nasıl değerlendirecek?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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