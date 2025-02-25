Müge Anlı'ya Cinayet Şüphesi ile Çıkan Yaşlı Kadın Eşini Aldattığı İddia Edilen Kilit İsmi Duyunca Kaçtı!

Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarla hepimizi dumur etmişti. Geçtiğimiz gün 'Bizi öldürecekler.' diyerek korktuğunu söylemişti. Müge Anlı bugün yaptığı açıklamada bu söylemlerin provokasyondan ibaret olduğunu ve Safiye Hanım'ın kaçtığını söyledi. İşte detaylar...