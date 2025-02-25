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Müge Anlı'ya Cinayet Şüphesi ile Çıkan Yaşlı Kadın Eşini Aldattığı İddia Edilen Kilit İsmi Duyunca Kaçtı!

Müge Anlı'ya Cinayet Şüphesi ile Çıkan Yaşlı Kadın Eşini Aldattığı İddia Edilen Kilit İsmi Duyunca Kaçtı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.02.2025 - 10:41

Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarla hepimizi dumur etmişti. Geçtiğimiz gün 'Bizi öldürecekler.' diyerek korktuğunu söylemişti. Müge Anlı bugün yaptığı açıklamada bu söylemlerin provokasyondan ibaret olduğunu ve Safiye Hanım'ın kaçtığını söyledi. İşte detaylar...

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Müge Anlı'nın programında son zamanların en ilginç olaylarından bir tanesi yaşanıyor.

Müge Anlı'nın programında son zamanların en ilginç olaylarından bir tanesi yaşanıyor.

2008 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran ile ilgili kaybın araştırılması için halası ve kuzeni Müge Anlı'ya başvurdu. Yayında ağızları açık bırakan detaylar ortaya çıktı.

17 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran'dan haber yok.

17 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran'dan haber yok.

Meğer Mahir'in 8 aylık eşi Çiğdem ile erkek kardeşi Umut'un aşk ilişkisi varmış. Hatta ikili Mahir kaybolduktan sonra bir de çocuk yapmış.

İşin tuhaf yanı Mahir'in annesi, Umut'un yanında yer alıyor.

İşin tuhaf yanı Mahir'in annesi, Umut'un yanında yer alıyor.

İzleyenlerin ağzını açık bırakan bu aşk ilişkisini Umut ve Çiğdem kabul etti. Mahir'in annesi olan Safiye Hanım da ikisiyle birlikte yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Hikaye yalnızca bununla da kalmıyor.

Hikaye yalnızca bununla da kalmıyor.

Anne Safiye Hanım, Mahir'i istismarcı ve kumarcı ilan ederken oğlunun eşi ile birliktelik yaşayan Umut'u sütten çıkma ak kaşık gibi lanse etti. Çiğdem'i ise kızı gibi benimsediğini dile getirdi.

Müge Anlı aldığı anneyi stüdyoya davet etti ve verdiği yanıtlar karşısında şoke oldu.

Müge Anlı aldığı anneyi stüdyoya davet etti ve verdiği yanıtlar karşısında şoke oldu.

Sonunda ise işler iyice çığrından çıktı. Safiye Hanım açıklayamadığı her bir soru için Müge Anlı'ya göre, yalan üstüne yalan söylemeye devam ediyordu.

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Dünkü yayında ise "Bizi öldürecekler!" diye canlı yayından seslendi.

Dünkü yayında ise "Bizi öldürecekler!" diye canlı yayından seslendi.

'Benim çocuklarımın can güvenliği yok.' diyerek halkın ve çevresindekilerin kendisine zarar verceğini söyledi. Müge Anlı bu söylemlerinin provokasyon olduğunu söyledi.

Bugün ise yaşlı kadının otelden kaçtığı haberi ile yayını açtı.

Bugün ise yaşlı kadının otelden kaçtığı haberi ile yayını açtı.

Safiye Hanım, önce otel odasına tuzsuz çekirdek ve sütlaç istedi. Sonra da polisi aradı. 'Müge Anlı ve ekibi beni zorla tutuyor.' dedi. Polis ise gelip bakınca alıkonulmadığına karar verip olay yerinden ayrıldı.

Safiye Hanım amacına ulaşamayınca otelden kaçtı.

Safiye Hanım amacına ulaşamayınca otelden kaçtı.

O sırada Müge Anlı ekibi çekime devam etti. Safiye Hanım kendini neredeyse arabaların altına atıyordu. 'Bana soru sormayın.' diye bağırıyordu.

Canlı yayında başka önemli detaylar da ortaya çıktı.

Canlı yayında başka önemli detaylar da ortaya çıktı.

Safiye Hanım'ın ekibe günlerdir 'Düğün cdlerini yayınlamayın ve İshak'tan bahsetmeyin' deyip durduğu ortaya çıktı. Gelen ihbarlara göre, İshak Safiye'nin şüpheli şekilde ölen eşini aldattığı adamdı.

Safiye Hanım'ın eşinin de oğlu gibi yasak aşk kurbanı olduğu gündeme geldi.

Safiye Hanım'ın eşinin de oğlu gibi yasak aşk kurbanı olduğu gündeme geldi.

Hatta İshak'ın Mahir'in ölümünden sonra da aileye yardım ettiği, cenazede bulunduğu konuşuldu. Yayında açıklanan detaylar 'Bugün artık şaşırmayız.' diyen herkese lafını yutturacak türden.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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