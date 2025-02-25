Müge Anlı'ya Cinayet Şüphesi ile Çıkan Yaşlı Kadın Eşini Aldattığı İddia Edilen Kilit İsmi Duyunca Kaçtı!
Müge Anlı'ya Cinayet Şüphesi ile Çıkan Yaşlı Kadın Eşini Aldattığı İddia Edilen Kilit İsmi Duyunca Kaçtı!
Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarla hepimizi dumur etmişti. Geçtiğimiz gün 'Bizi öldürecekler.' diyerek korktuğunu söylemişti. Müge Anlı bugün yaptığı açıklamada bu söylemlerin provokasyondan ibaret olduğunu ve Safiye Hanım'ın kaçtığını söyledi. İşte detaylar...
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Müge Anlı'nın programında son zamanların en ilginç olaylarından bir tanesi yaşanıyor.
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17 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran'dan haber yok.
İşin tuhaf yanı Mahir'in annesi, Umut'un yanında yer alıyor.
Hikaye yalnızca bununla da kalmıyor.
Müge Anlı aldığı anneyi stüdyoya davet etti ve verdiği yanıtlar karşısında şoke oldu.
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Dünkü yayında ise "Bizi öldürecekler!" diye canlı yayından seslendi.
Bugün ise yaşlı kadının otelden kaçtığı haberi ile yayını açtı.
Safiye Hanım amacına ulaşamayınca otelden kaçtı.
Canlı yayında başka önemli detaylar da ortaya çıktı.
Safiye Hanım'ın eşinin de oğlu gibi yasak aşk kurbanı olduğu gündeme geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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