Kral Kaybederse Bahar'ı Solladı: Gülseren Budayıcıoğlu’nun Dizilerinin İzleyici Üzerinde Bıraktığı Etki

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ilk yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Öyle ki uzun zamandır ekranlarda görmeyi özlediğimiz komedi türü hikayeyi de bize verdi. Ancak Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse daha iki bölümden Bahar'ı reytinglerde solladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi nasıl oldu da ekranlarda fırtınalar estiren Bahar'ı geçebildi. Üstelik bunun tek örneği Kral Kaybederse değil, 'Kırmızı Oda', 'Masumlar Apartmanı', 'Camdaki Kız'...

Her ne kadar danışan hikayesi olduğu Budayıcıoğlu tepki alıyor olsa da onun kitaplarından uyarlanan diziler neden bu kadar çok seviliyor dersiniz? Gelin, sebepleri neler olabilir bir bakalım...