Kral Kaybederse Bahar'ı Solladı: Gülseren Budayıcıoğlu’nun Dizilerinin İzleyici Üzerinde Bıraktığı Etki
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ilk yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Öyle ki uzun zamandır ekranlarda görmeyi özlediğimiz komedi türü hikayeyi de bize verdi. Ancak Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse daha iki bölümden Bahar'ı reytinglerde solladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi nasıl oldu da ekranlarda fırtınalar estiren Bahar'ı geçebildi. Üstelik bunun tek örneği Kral Kaybederse değil, 'Kırmızı Oda', 'Masumlar Apartmanı', 'Camdaki Kız'...
Her ne kadar danışan hikayesi olduğu Budayıcıoğlu tepki alıyor olsa da onun kitaplarından uyarlanan diziler neden bu kadar çok seviliyor dersiniz? Gelin, sebepleri neler olabilir bir bakalım...
2 sezondur büyük başarılarla yoluna devam eden Bahar, düşüşe geçti.
Bahar'ın karşısına son iki haftadır Star TV'den Kral Kaybederse dizisi çıktı.
Hiç de öyle olmadı. 25 Şubat 2025 Salı reyting sıralamasında Kral Kaybederse, Bahar'ı solladı.
Ancak bu başarı hepimize bir yerlerden tanıdık gelmiş olmalı...
Peki, bu dizilerin bu kadar sevilmesinin ardında yatan asıl sebep ne?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizilerinin en büyük özelliği gerçek danışan hikayelerinden uyarlanması.
"Gerçek bir hikayeden uyarlandı" ibaresinin etkisi sandığımızdan daha büyük.
Hele ki dizinin konusu psikolojik temele dayanıyorsa izleyicinin etkilenme oranı çok daha yüksek.
Ancak bu noktada önemli bir soru ortaya çıkıyor: Bu diziler gerçekten bilinç mi kazandırıyor, yoksa izleyiciyi travmalarına hapseden bir döngüye mi sokuyor?
Bazı izleyiciler için bu diziler bir terapi etkisi yaratıyor. “Ben de böyle bir şey yaşadım” diyerek yalnız olmadığını hissediyor.
Özel hayatında 'narsist bir kişilik ile ilişki yaşadığını düşünenler' için bu dizi oldukça ilgi çekici.
Bu diziler bazılarımız için bir tür tetikleyici olabilir. Yanlış çıkarımlar sonucu hataya sürüklenebiliriz.
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