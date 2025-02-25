Simpsonlar’ın 'Elektrik Kesintisi' Teorisi için İşaret Ettiği 28 Şubat Günü Yaklaşıyor!
Simpsonlar’ın 'Elektrik Kesintisi' Teorisi için İşaret Ettiği 28 Şubat Günü Yaklaşıyor!
Dünyaca ünlü dizi Simpsonlar, geçmişte yayınlanan bölümlerinde gelecek zamanlı tuhaf sahneler yer alması ile gündeme geliyor. Dizide yer alan birçok sahnenin 'kehanet' olduğu yazılıp çiziliyor. Bizce yalnızca eğlenceli bir teoriden ibaret.
Geçtiğimiz günlerde de Simpsonlar'da 2025 yılında neler olacağı listelenmişti. İşaret edilen günlerden bir tanesi de 28 Şubat'tı. Bakın, Simpsonlar'a göre 28 Şubat tarihinde neler olacak?
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Dünyanın en popüler animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons, yıllar içinde birçok büyük olayı önceden tahmin etmesiyle dikkat çekti.
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Hatta bazılarına göre Simpsonlar'ın 'kehanetleri' oldukça ilgi çekici.
2025 yılı tahminlerinden bir tanesine ise az bir zaman kaldı.
Simpsonlar'ın işaret ettiği 28 Şubat tarihinde neler olacak?
Bizce bunu bir kehanet olarak görmek yerine, Simpsonlar'ın popüler kültürde büyük yankı uyandıran tesadüfleri olarak değerlendirmek daha mantıklı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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