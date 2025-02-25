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Simpsonlar’ın 'Elektrik Kesintisi' Teorisi için İşaret Ettiği 28 Şubat Günü Yaklaşıyor!

Simpsonlar’ın 'Elektrik Kesintisi' Teorisi için İşaret Ettiği 28 Şubat Günü Yaklaşıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.02.2025 - 11:24

Dünyaca ünlü dizi Simpsonlar, geçmişte yayınlanan bölümlerinde gelecek zamanlı tuhaf sahneler yer alması ile gündeme geliyor. Dizide yer alan birçok sahnenin 'kehanet' olduğu yazılıp çiziliyor. Bizce yalnızca eğlenceli bir teoriden ibaret. 

Geçtiğimiz günlerde de Simpsonlar'da 2025 yılında neler olacağı listelenmişti. İşaret edilen günlerden bir tanesi de 28 Şubat'tı. Bakın, Simpsonlar'a göre 28 Şubat tarihinde neler olacak?

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Dünyanın en popüler animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons, yıllar içinde birçok büyük olayı önceden tahmin etmesiyle dikkat çekti.

Dünyanın en popüler animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons, yıllar içinde birçok büyük olayı önceden tahmin etmesiyle dikkat çekti.

Geçmişte yayınlanan bölümlerinde geleceğe atıflar vardı. Dizi bu yönüyle günümüzde gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Hatta bazılarına göre Simpsonlar'ın 'kehanetleri' oldukça ilgi çekici.

Hatta bazılarına göre Simpsonlar'ın 'kehanetleri' oldukça ilgi çekici.

Dizi, yıllar boyunca birçok büyük olayı önceden tahmin etmesiyle ün kazandığı için insanlar arasında da daha çok bu yönüyle konuşuluyor.

2025 yılı tahminlerinden bir tanesine ise az bir zaman kaldı.

2025 yılı tahminlerinden bir tanesine ise az bir zaman kaldı.

Daha önce 2025 yılı tahmnileri yayınlanan Simpsonlar'ın işaret ettiği bir tarih de 28 Şubat'tı.

Simpsonlar'ın işaret ettiği 28 Şubat tarihinde neler olacak?

Simpsonlar'ın işaret ettiği 28 Şubat tarihinde neler olacak?

Geçmişte yayınlanan bir Simpsonlar bölümünde, 28 Şubat 2025 tarihinde dünya genelinde büyük bir elektrik kesintisinin yaşanacağı ve hiçbir elektronik cihazın çalışmayacağı öne sürülüyordu.

Bizce bunu bir kehanet olarak görmek yerine, Simpsonlar'ın popüler kültürde büyük yankı uyandıran tesadüfleri olarak değerlendirmek daha mantıklı.

Bizce bunu bir kehanet olarak görmek yerine, Simpsonlar'ın popüler kültürde büyük yankı uyandıran tesadüfleri olarak değerlendirmek daha mantıklı.

Dizinin geçmişte bazı olayları önceden tahmin etmiş gibi görünmesi insanları yanıltabiliyor. Bu nedenle paniğe kapılmamalı ki bu, şu an için bilimsel veya teknik bir temel taşımıyor. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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