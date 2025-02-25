Ah Be Keşke Bir Astroloğa Danışsaydınız: Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Talihsizliği Baştan Belliymiş!

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük talihsizliklerle anıldı. Önce RTÜK’ten ceza aldı, ardından çekimlerin yapıldığı platoda yangın çıktı. Şakir Paşa Ailesi köşkü tamamen kül oldu. Çekime uzun bir ara verildi. Gerçek hikayeye dayanması sebebiyle aile üyeleri tarafından dava edildi ve nihayetinde dizinin çekimleri tamamen durduruldu. Yetmedi, RTÜK'ten tekrar ceza aldı. Peki, bu kadar üst üste gelen olumsuzlukların astrolojik bir açıklaması olabilir mi?

Sizler için hem eğlenceli hem de bu zincirleme talihsizliklerin sebebini astroloji severler olarak anlamlandırabileceğimiz bir içerik hazırladık! Gelin, bakalım Şakir Paşa'nın nesi yanlış gitmiş? Başka bir gün yayınlansa yayın hayatına devam eder miymiş?