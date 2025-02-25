Ah Be Keşke Bir Astroloğa Danışsaydınız: Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Talihsizliği Baştan Belliymiş!
'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük talihsizliklerle anıldı. Önce RTÜK’ten ceza aldı, ardından çekimlerin yapıldığı platoda yangın çıktı. Şakir Paşa Ailesi köşkü tamamen kül oldu. Çekime uzun bir ara verildi. Gerçek hikayeye dayanması sebebiyle aile üyeleri tarafından dava edildi ve nihayetinde dizinin çekimleri tamamen durduruldu. Yetmedi, RTÜK'ten tekrar ceza aldı. Peki, bu kadar üst üste gelen olumsuzlukların astrolojik bir açıklaması olabilir mi?
Sizler için hem eğlenceli hem de bu zincirleme talihsizliklerin sebebini astroloji severler olarak anlamlandırabileceğimiz bir içerik hazırladık! Gelin, bakalım Şakir Paşa'nın nesi yanlış gitmiş? Başka bir gün yayınlansa yayın hayatına devam eder miymiş?
NOW TV'nin merakla beklenen dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın yayın tarihi belli olduğunda dizinin bu kadar büyük ses getireceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik.
Şakir Paşa Ailesi ilk yayınlandığı gün reytinglerde göz dolduran bir başarı elde etti.
Fakat dizi için mutluluk kısa sürdü. RTÜK diziyi radarına aldı.
Ardından felaketler peşini bırakmadı. Dizinin platosunda korkunç bir yangın çıktı.
İzleyicinin merakı daha da perçinlendi. Ancak dizi bir anda yayından kaldırıldı.
Şakir Paşa Ailesi'nin gerçek torunlarının açtığı dava sonucu dizi ekranlardan kalktı.
Belki birçoğumuz için üzücü bir haber olan Şakir Paşa Ailesi'nin yayından kaldırılması onun bir laneti miydi?
Bir kere dizinin yayınlandığı gün Güneş-Merkür retro pozisyonda ve kavuşumdaymış.
Dizinin RTÜK’ten ceza alması, sansasyon yaratması ve gerçek aile bireyleriyle davalık olması tam da bu enerjinin bir yansıması olabilir.
O gün gökyüzündeki Balık Ay ve Neptün karesi de izleyenlerin üzüleceğini açıkça göstermiş de haberimiz yokmuş.
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