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Ah Be Keşke Bir Astroloğa Danışsaydınız: Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Talihsizliği Baştan Belliymiş!

Ah Be Keşke Bir Astroloğa Danışsaydınız: Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Talihsizliği Baştan Belliymiş!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.02.2025 - 14:32

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük talihsizliklerle anıldı. Önce RTÜK’ten ceza aldı, ardından çekimlerin yapıldığı platoda yangın çıktı. Şakir Paşa Ailesi köşkü tamamen kül oldu. Çekime uzun bir ara verildi. Gerçek hikayeye dayanması sebebiyle aile üyeleri tarafından dava edildi ve nihayetinde dizinin çekimleri tamamen durduruldu. Yetmedi, RTÜK'ten tekrar ceza aldı. Peki, bu kadar üst üste gelen olumsuzlukların astrolojik bir açıklaması olabilir mi? 

Sizler için hem eğlenceli hem de bu zincirleme talihsizliklerin sebebini astroloji severler olarak anlamlandırabileceğimiz bir içerik hazırladık! Gelin, bakalım Şakir Paşa'nın nesi yanlış gitmiş? Başka bir gün yayınlansa yayın hayatına devam eder miymiş?

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NOW TV'nin merakla beklenen dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın yayın tarihi belli olduğunda dizinin bu kadar büyük ses getireceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik.

NOW TV'nin merakla beklenen dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın yayın tarihi belli olduğunda dizinin bu kadar büyük ses getireceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik.

Şakir Paşa Ailesi işlediği konu gereği oldukça merak uyandırıcıydı. Hatta fragmandaki o güzelim dekorlar, sanat ve edebiyattan esintiler herkesi çok heyecanlandırmıştı. Ama reytinglerde umduğunu bulamayabilir, diyenler de vardı.

Şakir Paşa Ailesi ilk yayınlandığı gün reytinglerde göz dolduran bir başarı elde etti.

Şakir Paşa Ailesi ilk yayınlandığı gün reytinglerde göz dolduran bir başarı elde etti.

İlk kez 15 Aralık Pazar günü yayınlanan ve 'Hafta sonu olmasından bu kadar fazla izlendi.' yorumlarına neden olan Şakir Paşa Ailesi, kabul edelim güzel bir çıkış yakaladı.

Fakat dizi için mutluluk kısa sürdü. RTÜK diziyi radarına aldı.

Fakat dizi için mutluluk kısa sürdü. RTÜK diziyi radarına aldı.

Daha yayınlandığı ilk bölümün ardından RTÜK'ten toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle ceza aldı ve yayın durdurma kararıyla karşı karşıya kaldı.

Ardından felaketler peşini bırakmadı. Dizinin platosunda korkunç bir yangın çıktı.

Ardından felaketler peşini bırakmadı. Dizinin platosunda korkunç bir yangın çıktı.

Gece vakti başlayan yangında kimse zarar görmedi ancak çekim yapılan köşk kül oldu. Dizinin çekimlerine bir süre daha ara verilmek durumunda kalındı.

İzleyicinin merakı daha da perçinlendi. Ancak dizi bir anda yayından kaldırıldı.

İzleyicinin merakı daha da perçinlendi. Ancak dizi bir anda yayından kaldırıldı.

Tam yayın hayatına yeniden başladı, entrikalarla dolu hikayesi hepimizi heyecanlandırdı, dediğimiz Şakir Paşa Ailesi bu kez de mahkeme kararıyla yayınları durduruldu.

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Şakir Paşa Ailesi'nin gerçek torunlarının açtığı dava sonucu dizi ekranlardan kalktı.

Şakir Paşa Ailesi'nin gerçek torunlarının açtığı dava sonucu dizi ekranlardan kalktı.

Bu da yetmedi RTÜK yine aynı gerekçe ile dizinin eski bölümlerinin yayınlanmasına ve yeni bölümlerinin çekilmesine yasak koydu. Şakir Paşa Ailesi dizisi ile işte böyle vedalaştık.

Belki birçoğumuz için üzücü bir haber olan Şakir Paşa Ailesi'nin yayından kaldırılması onun bir laneti miydi?

Belki birçoğumuz için üzücü bir haber olan Şakir Paşa Ailesi'nin yayından kaldırılması onun bir laneti miydi?

Tüm bunlar neden bu dizinin başına geldi, diye sorduğumuzda astrolojik sebeplerine bir baksak ikna olur muyuz, diye düşündük. Ne yazık ki dizinin yayınlandığı gün hiç de iç açıcı bir gün değilmiş!

Bir kere dizinin yayınlandığı gün Güneş-Merkür retro pozisyonda ve kavuşumdaymış.

Bir kere dizinin yayınlandığı gün Güneş-Merkür retro pozisyonda ve kavuşumdaymış.

Yay burcunda kavuşan iki büyük ışık Güneş burcu da Yay'da olan diziye medya ve hukuki süreçlerle doğrudan bağlantı yaratmış. Merkür retrosu da iletişimle ilgili problemleri ve yanlış anlaşılmaları gündeme getirmiş. Yani bu iş daha başından yanlış gitmiş.

Dizinin RTÜK’ten ceza alması, sansasyon yaratması ve gerçek aile bireyleriyle davalık olması tam da bu enerjinin bir yansıması olabilir.

Dizinin RTÜK’ten ceza alması, sansasyon yaratması ve gerçek aile bireyleriyle davalık olması tam da bu enerjinin bir yansıması olabilir.

Mars-Satürn karesindeki pazar akşamı yayınlanmaya başlayan diziyi sanki bitsin, diye yayınlamışlar. Mars hareketi, Satürn ise engelleri temsil eder. Bu açı, projelerde aksaklıklara, beklenmedik gecikmelere ve sert müdahalelere işaret eder. Anlayacağınız, dizi setinde yangın çıkması ve çekimlerin durdurulması, astrolojik olarak bu kareyle resmen örtüşüyor.

O gün gökyüzündeki Balık Ay ve Neptün karesi de izleyenlerin üzüleceğini açıkça göstermiş de haberimiz yokmuş.

O gün gökyüzündeki Balık Ay ve Neptün karesi de izleyenlerin üzüleceğini açıkça göstermiş de haberimiz yokmuş.

Neptün, hayaller, ilham ve sanatla ilgilidir ancak aynı zamanda skandallar, belirsizlikler ve yanılsamalarla da ilişkilendirilir. Bu dizinin bir skandala imza atacağı adından da belliymiş, sanki. Üstelik Ay ile karesi ile ilgili de duygusal tepkilerin yoğun olacağını da rahatça söyleyebilmemize neden oluyor.

Ah be, yayınlanmadan önce keşke bir astroloğa danışsaydınız!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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