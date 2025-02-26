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Torunlarla Kriz Yaşanmıştı: Şakir Paşa Ailesi Senaristi Hande Altaylı'dan "Devam Ediyoruz" Paylaşımı

Torunlarla Kriz Yaşanmıştı: Şakir Paşa Ailesi Senaristi Hande Altaylı'dan "Devam Ediyoruz" Paylaşımı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2025 - 20:16

NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin yayınlandığı günden itibaren başına gelmeyen kalmadı. Sette çıkan büyük yangından RTÜK cezalarına kadar Şakir Paşa Ailesi sürekli gündem olurken son olan olaylar dizinin yayından kaldırılmasına neden olmuştu. Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava sonrası dizi yayınlanmazken söz konusu kriz çözüldü ve Şakir Paşa Ailesi geri dönüyor. Dizinin senaristi Hande Altaylı, dizinin dönüşüyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden beri gündemden düşmek bilmiyor.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden beri gündemden düşmek bilmiyor.

Dizinin devasa bütçesi ve enfes oyunculuklar bir yana dizinin başına gelenler medyada daha fazla yer alır oldu.

Sette çıkan büyük yangın, RTÜK cezaları derken Şakir Paşa Ailesi'nin başına gelmeyen kalmazken son olarak Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava başlarına dert olmuştu.

Sette çıkan büyük yangın, RTÜK cezaları derken Şakir Paşa Ailesi'nin başına gelmeyen kalmazken son olarak Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava başlarına dert olmuştu.

Söz konusu dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve Şakir Paşa Ailesi hakkında yayın durdurma kararı alınmıştı.

Neyse ki dava açan aileyle görüşen Medyapım, aileyi ikna edip davadan çekilmeleri için ikna etti. Yani Şakir Paşa Ailesi geri dönüyor!

Söz konusu gelişmeyle alakalı Şakir Paşa Ailesi senaristi Hande Altaylı'dan paylaşım gecikmedi!

Söz konusu gelişmeyle alakalı Şakir Paşa Ailesi senaristi Hande Altaylı'dan paylaşım gecikmedi!

Altaylı, dizinin geri döndüğünü esprili bir dille duyurdu.

İşte Hande Altaylı'nın o paylaşımı.

İşte Hande Altaylı'nın o paylaşımı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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