Torunlarla Kriz Yaşanmıştı: Şakir Paşa Ailesi Senaristi Hande Altaylı'dan "Devam Ediyoruz" Paylaşımı
Torunlarla Kriz Yaşanmıştı: Şakir Paşa Ailesi Senaristi Hande Altaylı'dan "Devam Ediyoruz" Paylaşımı
NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin yayınlandığı günden itibaren başına gelmeyen kalmadı. Sette çıkan büyük yangından RTÜK cezalarına kadar Şakir Paşa Ailesi sürekli gündem olurken son olan olaylar dizinin yayından kaldırılmasına neden olmuştu. Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava sonrası dizi yayınlanmazken söz konusu kriz çözüldü ve Şakir Paşa Ailesi geri dönüyor. Dizinin senaristi Hande Altaylı, dizinin dönüşüyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.
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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden beri gündemden düşmek bilmiyor.
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Sette çıkan büyük yangın, RTÜK cezaları derken Şakir Paşa Ailesi'nin başına gelmeyen kalmazken son olarak Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava başlarına dert olmuştu.
Söz konusu gelişmeyle alakalı Şakir Paşa Ailesi senaristi Hande Altaylı'dan paylaşım gecikmedi!
İşte Hande Altaylı'nın o paylaşımı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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