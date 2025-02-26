"Kurgu Aile Bireylerini Üzmüş" Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısı Medyapım'dan Açıklama
"Kurgu Aile Bireylerini Üzmüş" Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısı Medyapım'dan Açıklama
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Suların bir türlü durulmadığı Şakir Paşa Ailesi dizisi, son olarak Şakir Paşa ve Cevat Şakir'in torunlarının açtığı davayla gündem olmuştu.
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Söz konusu karara itiraz etmeye hazırlanan Medyapım, aile bireyleriyle yaptığı görüşme sonrasında istediği sonucu aldı.
Söz konusu gelişmeler Şakir Paşa Ailesi seyircisini sevindirirken dizinin yapım şirketi Medyapım'dan açıklama geldi.
İşte Medyapım'ın o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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