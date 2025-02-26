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"Kurgu Aile Bireylerini Üzmüş" Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısı Medyapım'dan Açıklama

"Kurgu Aile Bireylerini Üzmüş" Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısı Medyapım'dan Açıklama

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2025 - 21:01

NOW'ın iddialı olduğu kadar olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi, Şakir Paşa ve Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava sonrası yayın durdurma kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Ailenin davadan geri çekilmesi sonrasında dizi yayın akışına geri dönerken Medyapım'dan son gelişmeler hakkında açıklama geldi.

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Suların bir türlü durulmadığı Şakir Paşa Ailesi dizisi, son olarak Şakir Paşa ve Cevat Şakir'in torunlarının açtığı davayla gündem olmuştu.

Suların bir türlü durulmadığı Şakir Paşa Ailesi dizisi, son olarak Şakir Paşa ve Cevat Şakir'in torunlarının açtığı davayla gündem olmuştu.

Aile bireylerinin açtığı dava sonucunda mahkeme, Şakir Paşa Ailesi hakkında yayın durdurma kararı almıştı.

Söz konusu karara itiraz etmeye hazırlanan Medyapım, aile bireyleriyle yaptığı görüşme sonrasında istediği sonucu aldı.

Söz konusu karara itiraz etmeye hazırlanan Medyapım, aile bireyleriyle yaptığı görüşme sonrasında istediği sonucu aldı.

Aile bireyleri davadan geri çekilme kararı aldı ve Şakir Paşa Ailesi, pazar günü kaldığı yerden devam edecek.

Söz konusu gelişmeler Şakir Paşa Ailesi seyircisini sevindirirken dizinin yapım şirketi Medyapım'dan açıklama geldi.

Söz konusu gelişmeler Şakir Paşa Ailesi seyircisini sevindirirken dizinin yapım şirketi Medyapım'dan açıklama geldi.

Medyapım, 'Dizimizin bazı kurgularının yanlış anlamaya mahal verdiğini üzülerek anlamış bulunuyoruz.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İşte Medyapım'ın o açıklamaları:

İşte Medyapım'ın o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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