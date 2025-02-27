onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Birbirlerine Girdiler! Survivor'ın Eski Yarışmacıları Nagihan ve Hakan Arasında Büyük Tartışma

Birbirlerine Girdiler! Survivor'ın Eski Yarışmacıları Nagihan ve Hakan Arasında Büyük Tartışma

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2025 - 09:54

Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın Survivor Panorama'da kendisi hakkında söylediklerine ateş püskürdü. Sosyal medyaya taşınan tartışmada Hakan'dan yanıt gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama'da eski yarışmacılardan Nagihan hakkında konuşulanlar gündemden düşmek bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama'da eski yarışmacılardan Nagihan hakkında konuşulanlar gündemden düşmek bilmiyor.

Her şey Murat Özarı'nın Nagihan'ı övmesiyle başladı.

Survivor yorumcuları yarışmada yaşananları yorumlarken Murat Özarı, Nagihan için "Kraliçe" deyip övmelere doyamadı.

Survivor yorumcuları yarışmada yaşananları yorumlarken Murat Özarı, Nagihan için "Kraliçe" deyip övmelere doyamadı.

“Kraliçe Nagihan Karadere’dir. Almeda’nın Nagihan ile kıyaslanması bile Nagihan’ın büyüklüğünü gösterir. Nagihan yüzde yüzüyle gelse, hiçbir sakatlığı olmasa, Nagihan ve Almeda 10 oyun oynasa 9’unu Nagihan kazanır'

Özarı'nın bu sözlerine karşı çıkan Hakan, "Kim çıkardı bunu? İlk kim dedi?" ifadelerini kullandı.

Özarı'nın bu sözlerine karşı çıkan Hakan, "Kim çıkardı bunu? İlk kim dedi?" ifadelerini kullandı.

Damla Can ise 'Kendi çıkarmıştır' diyerek Hakan'ı destekledi.

Söz konusu eleştirilere sessiz kalmayan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.

Söz konusu eleştirilere sessiz kalmayan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.
twitter.com

Nagihan, Damla Can ve Hakan'a sert yanıtlar verdi.

Nagihan ayrıca Survivor'da Hakan ve Damla Can için kullanılan lakapları da ifşa etti.

Nagihan ayrıca Survivor'da Hakan ve Damla Can için kullanılan lakapları da ifşa etti.
twitter.com

Vallahi ortalık epey karıştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nagihan Karadere'nin sözleri karşısında çileden çıkan Hakan Hatipoğlu, yüzleşmek için Karadere'yi canlı yayına çağırdı.

Nagihan Karadere'nin sözleri karşısında çileden çıkan Hakan Hatipoğlu, yüzleşmek için Karadere'yi canlı yayına çağırdı.

Hatipoğlu ayrıca Nagihan için 'Kraliçe misin trileçe mi?' dedi.

Bakalım söz konusu olay daha fazla büyüyecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.