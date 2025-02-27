Birbirlerine Girdiler! Survivor'ın Eski Yarışmacıları Nagihan ve Hakan Arasında Büyük Tartışma
Birbirlerine Girdiler! Survivor'ın Eski Yarışmacıları Nagihan ve Hakan Arasında Büyük Tartışma
Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın Survivor Panorama'da kendisi hakkında söylediklerine ateş püskürdü. Sosyal medyaya taşınan tartışmada Hakan'dan yanıt gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama'da eski yarışmacılardan Nagihan hakkında konuşulanlar gündemden düşmek bilmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor yorumcuları yarışmada yaşananları yorumlarken Murat Özarı, Nagihan için "Kraliçe" deyip övmelere doyamadı.
Özarı'nın bu sözlerine karşı çıkan Hakan, "Kim çıkardı bunu? İlk kim dedi?" ifadelerini kullandı.
Söz konusu eleştirilere sessiz kalmayan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.
Nagihan ayrıca Survivor'da Hakan ve Damla Can için kullanılan lakapları da ifşa etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nagihan Karadere'nin sözleri karşısında çileden çıkan Hakan Hatipoğlu, yüzleşmek için Karadere'yi canlı yayına çağırdı.
Bakalım söz konusu olay daha fazla büyüyecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.