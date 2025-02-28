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Milano Moda Haftası'nda Modacı Donatella Versace ile Poz Veren Hande Erçel'in Güzelliği Övgü Yağmuruna Tutuldu

Milano Moda Haftası'nda Modacı Donatella Versace ile Poz Veren Hande Erçel'in Güzelliği Övgü Yağmuruna Tutuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.03.2025 - 01:02

Film festivalleri ve ödül törenleri derken Hande Erçel'i kırmızı halıda ve sahnelerde görmeye hepimiz alıştık. Yurt dışında düzenlenen birçok etkinlikte boy gösteren ve güzelliğile her defasında övgü yağmuruna tutulan Hande Erçel yine zarifliğiyle adından bahsettirdi. 

Aşk hayatıyla konuşmaya devam ettiğimiz Hande Erçel'in mutluluğu son yıllarda yüzüne yansımaya devam ediyor biliyorsunuz. Sık sık benzersiz aurası ve fiziğiyle konuşulan Erçel yine ülkemizi güzelliğiyle temsil etti. Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile poz veren Hande Erçel gündeme yine ve yeniden yerleşti!

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Uzun seneler önce, daha gencecik bir kızken hayatımıza giren Hande Erçel, o gün bugündür konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Uzun seneler önce, daha gencecik bir kızken hayatımıza giren Hande Erçel, o gün bugündür konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Zaman zaman yıllar içinde geçirdiği değişim, tarzı ve imajıyla gündeme gelen Hande Erçel ekranlar önünde görmeye alıştığımız, ne yapsa olay olan isimlerden biri oldu.

Başarsına yıllar içinde şahit olduğumuz Hande Erçel hem çok gelişti hem de adından türlü türlü başarıyla bahsettirmeye başladı.

Başarsına yıllar içinde şahit olduğumuz Hande Erçel hem çok gelişti hem de adından türlü türlü başarıyla bahsettirmeye başladı.

Hal böyle olunca kendisi magazinin en gözde isimlerinden biri oldu. Yıllar içerisinde aşk hayatıyla konuşmaya başladığımız Hande Erçel şimdilerde tek bir hareketiyle gündem olmayı başarıyor.

Dergi kapaklarından tutun da film festivallerine, kırmızı halılara, ödül törenlerine her yerde görmeye alıştığımız Erçel ne yapsa konuşuluyor.

Dergi kapaklarından tutun da film festivallerine, kırmızı halılara, ödül törenlerine her yerde görmeye alıştığımız Erçel ne yapsa konuşuluyor.

Kendisinin gözde isimlerle yaşadığı aşk da manşetlere yerleşmesinde büyük rol oynuyor.

Hakan Sabancı ile adını ilk duyduğumuz andan beri Hande Erçel'in hareketleri sanki ayrı bir mercek altına alınmış durumda desek yanılmış olmayız.

Hakan Sabancı ile adını ilk duyduğumuz andan beri Hande Erçel'in hareketleri sanki ayrı bir mercek altına alınmış durumda desek yanılmış olmayız.

Ne kadar doludizgin yaşadığı aşkla ve yaptıkları seyahatlerle ilgi çekse de kendisini kariyeriyle de konuşuyoruz tabii.

Son olarak Barış Arduç'la kamera karşısına geçen ve Rüzgara Bırak filmiyle baya bir olay olan Hande Erçel çok beğenilmişti.

Son olarak Barış Arduç'la kamera karşısına geçen ve Rüzgara Bırak filmiyle baya bir olay olan Hande Erçel çok beğenilmişti.

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te izleyiciyle buluşmuş, uzun süre de top10 listesinde yerini korumuştu.

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Artık moda haftalarının aranan yüzü olan ve daha önce birçok dünya yıldızıyla kameralara poz kesen Hande Erçel yine ortalığı yıkıp geçti.

Artık moda haftalarının aranan yüzü olan ve daha önce birçok dünya yıldızıyla kameralara poz kesen Hande Erçel yine ortalığı yıkıp geçti.

Şimdi de Milano Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile yan yana poz verdi.

Şimdi de Milano Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile yan yana poz verdi.

Güzelliğiyle basının gözdelerinden olan isim gecede birçok ünlü isimle bir araya geldi.

Işıltılı elbisesi, fiziği ve doğallığını bozmadığı saçlarıyla yine magazin manşetlerine yer alan Hande Erçel'e övgü yağdı.

Işıltılı elbisesi, fiziği ve doğallığını bozmadığı saçlarıyla yine magazin manşetlerine yer alan Hande Erçel'e övgü yağdı.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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