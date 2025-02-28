Milano Moda Haftası'nda Modacı Donatella Versace ile Poz Veren Hande Erçel'in Güzelliği Övgü Yağmuruna Tutuldu

Film festivalleri ve ödül törenleri derken Hande Erçel'i kırmızı halıda ve sahnelerde görmeye hepimiz alıştık. Yurt dışında düzenlenen birçok etkinlikte boy gösteren ve güzelliğile her defasında övgü yağmuruna tutulan Hande Erçel yine zarifliğiyle adından bahsettirdi.

Aşk hayatıyla konuşmaya devam ettiğimiz Hande Erçel'in mutluluğu son yıllarda yüzüne yansımaya devam ediyor biliyorsunuz. Sık sık benzersiz aurası ve fiziğiyle konuşulan Erçel yine ülkemizi güzelliğiyle temsil etti. Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile poz veren Hande Erçel gündeme yine ve yeniden yerleşti!