Milano Moda Haftası'nda Modacı Donatella Versace ile Poz Veren Hande Erçel'in Güzelliği Övgü Yağmuruna Tutuldu
Milano Moda Haftası'nda Modacı Donatella Versace ile Poz Veren Hande Erçel'in Güzelliği Övgü Yağmuruna Tutuldu
Film festivalleri ve ödül törenleri derken Hande Erçel'i kırmızı halıda ve sahnelerde görmeye hepimiz alıştık. Yurt dışında düzenlenen birçok etkinlikte boy gösteren ve güzelliğile her defasında övgü yağmuruna tutulan Hande Erçel yine zarifliğiyle adından bahsettirdi.
Aşk hayatıyla konuşmaya devam ettiğimiz Hande Erçel'in mutluluğu son yıllarda yüzüne yansımaya devam ediyor biliyorsunuz. Sık sık benzersiz aurası ve fiziğiyle konuşulan Erçel yine ülkemizi güzelliğiyle temsil etti. Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile poz veren Hande Erçel gündeme yine ve yeniden yerleşti!
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Uzun seneler önce, daha gencecik bir kızken hayatımıza giren Hande Erçel, o gün bugündür konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Başarsına yıllar içinde şahit olduğumuz Hande Erçel hem çok gelişti hem de adından türlü türlü başarıyla bahsettirmeye başladı.
Dergi kapaklarından tutun da film festivallerine, kırmızı halılara, ödül törenlerine her yerde görmeye alıştığımız Erçel ne yapsa konuşuluyor.
Hakan Sabancı ile adını ilk duyduğumuz andan beri Hande Erçel'in hareketleri sanki ayrı bir mercek altına alınmış durumda desek yanılmış olmayız.
Son olarak Barış Arduç'la kamera karşısına geçen ve Rüzgara Bırak filmiyle baya bir olay olan Hande Erçel çok beğenilmişti.
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Artık moda haftalarının aranan yüzü olan ve daha önce birçok dünya yıldızıyla kameralara poz kesen Hande Erçel yine ortalığı yıkıp geçti.
Şimdi de Milano Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile yan yana poz verdi.
Işıltılı elbisesi, fiziği ve doğallığını bozmadığı saçlarıyla yine magazin manşetlerine yer alan Hande Erçel'e övgü yağdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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