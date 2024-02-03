İzlerken Kendinizi Aşırı Tuhaf Hissetmenize Neden Olacak Birbirinden Harika Görsel Efektlerle Dolu Filmler

IMDb: 6

The Room'dan daha tripi ne olabilir ki? Bu filmde gördüğümüz en kötü diyaloglar, kostümler ve oyunculuk var. Bir noktada bir resim çerçevesinde kaşıkların bir çekimi var. Sonra bir çatıda futbol oynayan iki kişinin çekimi var. Hiçbiri mantıklı değil, işte bu yüzden seviyoruz. 'The Room' adeta korkunç diyalogların, tuhaf kostümlerin ve doğa yasalarına meydan okuyan oyunculukların yer aldığı vahşi bir psikedelik yolculuk gibi. Bir çerçeve içinde kaşıkların resmi var çünkü, neden olmasın ki? Ve tabii ki, iki kişinin çatıda futbol oynadığı sinematik şaheseri unutmayalım. Bu, saçmalığın muhteşem bir kaosu, ve işte tam da bu yüzden onu sevmemek elde değil. T