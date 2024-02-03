İzlerken Kendinizi Aşırı Tuhaf Hissetmenize Neden Olacak Birbirinden Harika Görsel Efektlerle Dolu Filmler
İzlerken Kendinizi Aşırı Tuhaf Hissetmenize Neden Olacak Birbirinden Harika Görsel Efektlerle Dolu Filmler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
En iyi tuhaf filmler, kafanız yerinde değil gibi hissediyorsanız bile size hayatı sorgulatır. En harika sinematik teknikleri kullanarak sizi hiç şaşırmadığınız kadar şaşırtacak ve sorgulatacak o tuhaf filmleri sizin için derledik. İşte o 25 film 🎞️👇
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25. The Room (2003)
24. Performance (1970)
23. The Jerk (1979)
22. Enter the Void (2009)
21. The Doors (1991)
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20. House (1977)
19. Eraserhead (1977)
18. Suspiria (1977)
17. Easy Rider (1969)
16. Daisies (1966)
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15. Yellow Submarine (1968)
14. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
13. An Andalusian Dog (1929)
12. Fantastic Planet (1973)
11. Being John Malkovich (1999)
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10. The Holy Mountain (1973)
9. Willie Wonka and the Chocolate Factory (1971)
8. The Wizard of Oz (1939)
7. Persona (1966)
6. The Red Shoes (1948)
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5. 2001: A Space Odyssey (1968)
4. A Clockwork Orange (1971)
3. The Man with a Movie Camera (1929)
2. Spirited Away (2001)
1. The Matrix (1999)
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Fear and loathing in las vegas tabiiiiii kafanızın inceden kıyak olması lazım ama yoksa sıkılırsınız 👌😅😅