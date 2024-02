İzlerken Kendinizi Aşırı Tuhaf Hissetmenize Neden Olacak Birbirinden Harika Görsel Efektlerle Dolu Filmler

IMDb: 7.4

Müzik düşmanı Blue Meanies, Pepperland'ı ele geçirir ve içindekileri, koruyucuları olan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dahil, dondurur. Kaptan Fred (Lance Percival) ve sarı denizaltısıyla, The Beatles'ı Pepperland'ı kurtarmak için yardıma çağırırlar. Yolda, Zaman Denizi, Hiçlik Denizi, Delikler Denizi ve daha fazlasından geçerler. Jeremy Hillary Boob Ph.D. (Dick Emery) ile tanışırlar ve onu macera için yanlarına alırlar. Pepperland'de, The Beatles 'ülkeyi isyana çağırır' ve Blue Meanies'i, dört başlı Meanie köpeği ve Korkunç Uçan Eldiven'i devirirler ('Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', 'With A Little Help From My Friends', 'Hey Bulldog', 'All You Need is Love' şarkılarıyla). Sonunda, dördü de Beatles 'All Together Now' şarkısını söyler.