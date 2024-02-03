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İzlerken Kendinizi Aşırı Tuhaf Hissetmenize Neden Olacak Birbirinden Harika Görsel Efektlerle Dolu Filmler

İzlerken Kendinizi Aşırı Tuhaf Hissetmenize Neden Olacak Birbirinden Harika Görsel Efektlerle Dolu Filmler

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 20:01

En iyi tuhaf filmler, kafanız yerinde değil gibi hissediyorsanız bile size hayatı sorgulatır. En harika sinematik teknikleri kullanarak sizi hiç şaşırmadığınız kadar şaşırtacak ve sorgulatacak o tuhaf filmleri sizin için derledik. İşte o 25 film 🎞️👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. The Room (2003)

25. The Room (2003)

IMDb: 6

The Room'dan daha tripi ne olabilir ki? Bu filmde gördüğümüz en kötü diyaloglar, kostümler ve oyunculuk var. Bir noktada bir resim çerçevesinde kaşıkların bir çekimi var. Sonra bir çatıda futbol oynayan iki kişinin çekimi var. Hiçbiri mantıklı değil, işte bu yüzden seviyoruz. 'The Room' adeta korkunç diyalogların, tuhaf kostümlerin ve doğa yasalarına meydan okuyan oyunculukların yer aldığı vahşi bir psikedelik yolculuk gibi. Bir çerçeve içinde kaşıkların resmi var çünkü, neden olmasın ki? Ve tabii ki, iki kişinin çatıda futbol oynadığı sinematik şaheseri unutmayalım. Bu, saçmalığın muhteşem bir kaosu, ve işte tam da bu yüzden onu sevmemek elde değil. T

24. Performance (1970)

24. Performance (1970)

IMDb: 6.7

Chas, şiddet dolu ve psikotik bir Doğu Londra gangsteridir ve asla gerçekleştirilmemesi gereken bir suikast sonrasında düşük profilde kalmaya ihtiyaç duyar. Mükemmel bir örtü bulur, gizemli biri olan eski bir rock süperstarı olan Bay Turner'ın işlettiği pansiyon. Bay Turner, solmuş yeteneğini canlandırmak için doğru kıvılcımı arayan biridir. Nicolas Roeg'un uyuşturucu yıllarında yönettiği bu filmde her şey var: bebek yüzlü Mick Jagger, bir grup İngiliz katil ve 1970'in en şaşırtıcı son sahnesi. Üstelik bir sürü asit.

23. The Jerk (1979)

23. The Jerk (1979)

IMDb: 7.1

Navin R. Johnson, çocukluğunda başka bir aile tarafından evlatlık alınan saf ve naif bir çocuktur. 18 yaşına bastığında, hayatını keşfetme kararı alır ve ailesinden ayrılır. Navin'in kararı, komik ve sıradışı maceralara gebe bir yolculuğa dönüşür. Ünlü komedyen Steve Martin'in başrolünde olduğu 'The Jerk,' Carl Reiner'ın yönetmenliğinde, izleyiciye sınırları zorlayan bir deneyim sunuyor.

22. Enter the Void (2009)

22. Enter the Void (2009)

IMDb: 7.2

Tokyo'nun rahatsız edici alt tarafı, çoğunlukla ağır uyuşturucu kullanıcısı Oscar'ın gözleri aracılığıyla görülüyor. Oscar'ın kız kardeşi Linda bir striptizci. Oscar'ın çocukluğuna dair travmalar, kardeşleri alt üst eden anılara neden olur. Oscar'ın uyuşturucu ile beslenen hayalleri, Tokyo'nun zaten ürkütücü gecelerini değiştirir; polisler tarafından vurulduktan sonra, yukarıda süzülebilir ve aşağıya bakabilir: kız kardeşinin üzüntüsü, bir aşk otelinin odaları ve hatta moleküler seviyede yaşam. Spektrumun renkleri güzel olabilir; insanların renksiz yaşamları çirkin olabilir. Ve ötesi, yaşamdan sonra, sadece bir boşluktan daha fazlası var mı?

21. The Doors (1991)

21. The Doors (1991)

IMDb: 7.2

'The Doors' adlı film, Amerikalı rock grubu The Doors'un efsanevi solisti Jim Morrison'ın hayatına odaklanan, gelmiş geçmiş en iyi biyografi filmlerinden biri olarak kabul edilen bir yapımdır. Grubun büyük bir hayranı olan yönetmen Oliver Stone, Morrison'ın olaylı yaşamını etkileyici bir anlatımla seyircilere sunar. Film, sıklıkla belirgin çizgilerle anlatılan ve genellikle içselleştirilemeyen rock felsefesini, gerçekçi ve tutkulu bir anlatımla aktararak dikkat çeker. Val Kilmer, Jim Morrison'ın karakterini başarıyla canlandırarak oyunculuk kariyerinde önemli bir rol üstlenir. Film, sadece Amerikan toplumunu değil, tüm dünyayı etkileyen bir devrimin panoramasını başarıyla yansıtarak klasikler arasında özel bir yer edinmiştir.

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20. House (1977)

20. House (1977)

IMDb: 7.3

Oshare (Gorgeous), yaz tatilini babasıyla geçirmenin heyecanını yaşıyor; ancak babasının güzel ve olağanüstü sakin kız arkadaşı Ryouko'nun da geleceğini öğrenince durum değişir. Oshare, bu durum üzerine yaz tatilini kendi halinde bir kasabada yaşayan teyzesinin evinde geçirmeye karar verir. Okuldaki arkadaşları Fanta (fotoğraf çekmeyi seven ve çok hayal kuran), KunFuu (çok iyi reflekslere sahip), Gari/Prof (büyük bir bilim kurgu hayranı), Sweet (temizlik yapmayı seven), Mac (çok yiyen) ve Melody (bir müzisyen) ile birlikte gelir. Ancak kızlar, evin aslında hayaletli olduğunu bilmiyorlardır. Evin kapısını açtıklarında, tuhaf olaylar meydana gelir ve kızlar, deliliğin arkasındaki sırrı yavaşça keşfederken birer birer ortadan kaybolurlar.

19. Eraserhead (1977)

19. Eraserhead (1977)

IMDb: 7.3

Film geleneksel mantık ve hikaye anlatımını reddeden, karanlık ve korkunç atmosferi ile dikkat çeken görüntülere sahip. Henry Spencer, talihsiz bir fabrika işçisidir ve tatilinde korkunç bir şekilde sakat doğmuş bir bebeğin babası olduğunu öğrenir. Mutlu olmayan kız arkadaşıyla birlikte yaşamaya başlar, ancak yeni ebeveynler, bebek günün ve gecenin sonsuzca ağlaması nedeniyle neredeyse deliliğe sürüklenirler.

18. Suspiria (1977)

18. Suspiria (1977)

IMDb: 7.3

Suzy Bannion, Almanya'ya bale yeteneklerini geliştirmeye gitmek üzere yola çıkar. Tanz Dans Akademisi'ne şiddetli yağmur altında varır ve bir kadının okuldan kaçtığını gördükten sonra kabul edilmez. Ertesi sabah tekrar gelir ve bu sefer içeri alınır. Öğrendiği kadarıyla önceki akşam kaçan genç kadın Pat Hingle'ın ölü bulunduğunu öğrenir. Garip olaylar hemen başlar. Suzy hasta olur ve özel bir diyetle tedavi edilir; okul, kurtçuklarla dolup taşar; tuhaf sesler yankılanır; ve piyanist Daniel, kendi köpeği tarafından öldürülür. Yapılan bir araştırma, bale okulunun bir zamanlar bir cadı cemiyeti olduğunu  ve Suzy'nin öğrendiği gibi hala öyle olduğunu gösterir.

17. Easy Rider (1969)

17. Easy Rider (1969)

IMDb: 7.3

 Los Angeles'tan New Orleans'a Mardi Gras için bir haftadan biraz fazla sürede ulaşmayı planlayan Wyatt ve Billy, son uyuşturucu anlaşmalarından elde ettikleri karla motor bisikletlerini donatırlar. Wyatt, yardımsever ve karmik bir yaklaşıma sahiptir, ancak Billy şüpheli ve paranın güvenliği konusunda endişelidir. Yolculuk boyunca beklenmedik bağlantılar kurarlar, ancak hippilere yönelik önyargılarla da karşılaşırlar. Wyatt, bu macaranın hayatındaki istediği şeyi sağlayıp sağlamayacağını değerlendirir.

16. Daisies (1966)

16. Daisies (1966)

IMDb: 7.6

'Daises', rengarenk bir kızlar elini çekmiş komedi filmidir, tam anlamıyla asidin etkisi altında. Renklerle, şakalarla ve montajlarla dolu, içerisinde iki arkadaşın günlerini içki içerek, parti yaparak, yemek yiyerek ve insanlarla alay ederek geçirdiği bir hikayeyi anlatıyor. Sinematografik kuralların hiçbirini ciddiye almaz. Hikaye, öykü ya da mesaj yok. Ayrıca, toplumla dalga geçmenin film yapımcılarına yasak olduğu tabularını yıkan film de diyebiliriz!

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15. Yellow Submarine (1968)

15. Yellow Submarine (1968)

IMDb: 7.4

Müzik düşmanı Blue Meanies, Pepperland'ı ele geçirir ve içindekileri, koruyucuları olan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dahil, dondurur. Kaptan Fred (Lance Percival) ve sarı denizaltısıyla, The Beatles'ı Pepperland'ı kurtarmak için yardıma çağırırlar. Yolda, Zaman Denizi, Hiçlik Denizi, Delikler Denizi ve daha fazlasından geçerler. Jeremy Hillary Boob Ph.D. (Dick Emery) ile tanışırlar ve onu macera için yanlarına alırlar. Pepperland'de, The Beatles 'ülkeyi isyana çağırır' ve Blue Meanies'i, dört başlı Meanie köpeği ve Korkunç Uçan Eldiven'i devirirler ('Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', 'With A Little Help From My Friends', 'Hey Bulldog', 'All You Need is Love' şarkılarıyla). Sonunda, dördü de Beatles 'All Together Now' şarkısını söyler.

14. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

14. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

IMDb: 7.5

Hunter S. Thompson'ın sembolik psikedelik klasik eserinin büyük ekran uyarlaması, Batı Amerika'da yaptığı yolculuğu anlatıyor. Kendisi ve büyük Samoalı avukatı, umutsuzca 'Amerikan rüyası'nı ararken büyük ölçüde kullandıkları uyuşturucu ve alkol ile yardım aldılar, bu malzemeleri taşıyan dönüştürülebilirleri, The Red Shark, önemli bir rol oynadı.Tuhaf filmler konusunda işe yarayan şeylerin %75'i görsel unsurlardır. Inception'ın fikirleri için bir ilgi duyabilirsiniz, ancak duyusal düzeyde pek etkisi olmayacaktır. Diğer yandan, Gasper Noe'nin deliliğe doğru inişini izlemek, size her düzeyde etki edecektir.

13. An Andalusian Dog (1929)

13. An Andalusian Dog (1929)

IMDb: 7.6

Salvador Dalí'nin katkılarıyla bir soyut filmde, yönetmen Luis Buñuel, bir kadının gözünün kesilmesi ve bir ölü atın bir piyanonun üzerinde çekilmesi gibi çarpıcı, soyut görüntüler sunar. Derinlikten tamamen anlamsıza kadar çeşitli yorumlara açık gizemli bir film, bu kısa (17 dakika) film, zamanının sinemasında kesinlikle yeni bir şey sunuyor. İlk gerçeküstü film. 'Un Chien Andalou', o kadar öncüydü ki insanlar prömiyerde bayıldı ve kustu. Salvador Dali, filmin yazarı olarak Luis Bunuel ile birlikte çalıştı, ki o da sinemanın açık saçıklığının şairi olacaktı.

12. Fantastic Planet (1973)

12. Fantastic Planet (1973)

IMDb: 7.7

Uzak dünyası Ygam'ın anlatısında köleler ve efendiler hakimdir. Hikaye, dev mavi uzaylı Draag'ların minik, insan şeklindeki köle ve evcil hayvanı olan Terr'in yaşam süresi etrafında döner. Draag'ların entelektüel gelişim için kullandığı bir cihazla vahşi doğaya kaçan Terr, diğer Oms'dan sığınma ve destek bulur. Öğrenme aracını kullanarak bilginin güç olduğunu fark eden Terr, bu yeni bilgiyi Draag efendilere karşı isyan etmek için kullanmaya karar verir.

11. Being John Malkovich (1999)

11. Being John Malkovich (1999)

IMDb: 7.7

Marionetçi Craig Schwartz ve eşi Lotte, sıradan bir evlilik sürdürmektedir. Craig, dosya memuru olarak çalıştığı sıra dışı LesterCorp'ta gizemli bir kapı keşfeder; bu kapı, John Malkovich'in zihnine bir portal sunmaktadır. Portalı kullananlar, Malkovich'in zihnini kısa bir süre kontrol edebilmektedir. Craig, eşi Lotte ve iş arkadaşları Maxine, bu olayın Malkovich ve kendileri üzerindeki etkilerini keşfeder. Kontrol yeteneği, karmaşık ilişkileri ve tuhaf olayları beraberinde getirir. Bu olağanüstü deneyimler, karakterlerin kendi benlikleri ve yaşamları hakkında derin düşünceye sevk eder.

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10. The Holy Mountain (1973)

10. The Holy Mountain (1973)

IMDb: 7.8

Bir mesihvari karakter, ruhani bir figürün zihnine girer ve onun aracılığıyla renkli bir ekip ile farklı gezegenleri metaforik bir şekilde keşfeder. Bu dünyada herkesin kendi benzersiz bir dünyası vardır ve izleyiciler, karakterlerin ayrı ayrı dünyalarını gözlemleyerek bir yolculuğa çıkarlar. Artık kutsal dağa doğru yapılan bir yolculuğun eşiğindeyiz. Jodorowsky, kendi zihnindekini resimleyerek ve kelimelerden bağımsız olarak bir portre oluşturarak alışılmadık bir sinema deneyimine imza atıyor. Bu deli işi film, izleyenlere benzersiz bir görsel şölen sunuyor.

9. Willie Wonka and the Chocolate Factory (1971)

9. Willie Wonka and the Chocolate Factory (1971)

IMDb: 7.8

Dünya, yıllarca fabrikasında geri çekilen Willy Wonka'nın, beş şanslı kişiyi fabrika turuna çıkaracağını, şaşırtıcı şeker sırlarını göstereceğini ve birinin ömür boyu sürecek bir Wonka çikolatası kazanacağını duyurduğunda herkes hayrete düşer. Ödülü isteyen kimse, genç Charlie'den daha çok değildir. Ancak ailesi o kadar fakirdir ki bir çikolata çubuğunu bile almak bir zevktir, beş altın bileti bulmak için yeterli çikolata çubuğunu almak neredeyse imkansızdır. Ama film dünyasında sihir olabilir. Charlie, dört tatsız diğer çocukla birlikte ömür boyu sürecek bir şans ve fabrikanın turu fırsatını yakalar. Yolda, tatsız çocukların her birine hafif felaketler denk gelir, ancak Charlie olasılıkları aşabilir ve altın halkayı kapabilir mi?

8. The Wizard of Oz (1939)

8. The Wizard of Oz (1939)

IMDb: 8.1Dorothy Gale ve köpeği Toto, Kansas'ı vuran bir tornado sırasında evlerinin taşındığı büyülü Oz Ülkesi'ne gönderilirler. Oz Büyücüsü ile buluşmak üzere Zümrüt Şehri'ne doğru yola çıktıklarında, bir beyin arayan Bir Korkuluk, bir kalp isteyen Bir Kalay Adam ve cesaret arayan Bir Korkak Aslan ile karşılaşırlar. Büyücü, onlara yardım etmek için Batı Cadısı'nın süpürgesini getirmelerini ister.

7. Persona (1966)

7. Persona (1966)

IMDb: 8.1

'Persona,' suskun bir kadın ve ona eşlik eden bir hemşirenin gizemli yolculuğunu anlatıyor. Elisabeth Vogler, dönemin en popüler tiyatro oyuncusu, önemli bir oyun sırasında aniden sessizliğe bürünür. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışsalar da Vogler konuşmaya devam eder. Bir klinikte tedavi görmeye karar veren kadın, burada da sessizliğini sürdürür. Bedeninde tıbbi bir sorun bulunamayan kadın, doktorun önerisiyle gözlerden uzak bir kır evine gönderilir. Ona eşlik eden ise genç hemşire Alma'dır. Kır evinde de Vogler'in ağzı bıçak açmaz. Vogler sessiz kaldıkça Alma konuşur. Alma saatlerce, günlerce kendi hikayesini anlatır. Sonunda ortaya çıkan şey, psikoloji biliminin en ilginç vakalarından birini oluşturur. Sinema severler olarak, İsveçli asi yönetmen Ingmar Bergman'a bir hayli şey borçlu olduğumuz bir gerçek. 'Persona,' büyük ustanın başyapıtı olarak kabul edilir ve kendisinden sonraki birçok esere ve yönetmene ilham kaynağı olmuştur.

6. The Red Shoes (1948)

6. The Red Shoes (1948)

IMDb: 8.1

Karizmatik bale impresaryosu Boris Lermontov'un otoriter yönetimi altında, öğrencileri yeteneklerinin tam potansiyelini gerçekleştirir, ancak bunun bir bedeli vardır: sanata tam bir bağlılık ve Lermontov'a tam bir sadakat. Onun neredeyse takıntılı rehberliğiyle genç balerin Victoria Page, süperstar olmaya hazırlanır, ancak yeteneklerini sergilemek için sahneye koyduğu 'The Red Shoes' adlı balede eserin bestecisi Julian Craster'a aşık olduğunda Lermontov'un öfkesini çeker. Vicky, şirketi terk eder ve Craster ile evlenir, ancak hala Lermontov'un talepleri ile kalbi arasında bocalar.

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5. 2001: A Space Odyssey (1968)

5. 2001: A Space Odyssey (1968)

IMDb: 8.3

2001, evrimin bir hikayesidir. Uzak geçmişte, birisi veya bir şey, evrimi dürtmüş ve dünya üzerine (muhtemelen evrenin diğer yerlerine de) bir monolit yerleştirmiştir. Evrim, insanlığın ay yüzeyine ulaşmasına olanak tanımıştır, burada başka bir monolit bulunur; bu monolit, insanlığın bu seviyeye evrimleştiğini monolit yerleştirenlere bildiren bir sinyal taşır. Şimdi insanlık, yapay zeka (HAL gibi) tarafından desteklenerek monolit yerleştirenlerle karşılaşmaya cesaret etmelidir. Başarılı olunursa, evrimin sonraki adımı - her ne ise - gerçekleşecektir.

4. A Clockwork Orange (1971)

4. A Clockwork Orange (1971)

IMDb: 8.3

Ana karakter Alex DeLarge, gelecekteki Britanya'da şiddet eylemlerine karışan bir gençtir. Şansının sonunda tükenmesiyle yakalanır ve cinayetle suçlanıp mahkum edilir. Hapishanede Alex, mahkumların şiddetten nefret etmeleri için programlandığı deneysel bir programa katılma fırsatını öğrenir. Programı tamamlarsa cezası azalacak ve beklenenden daha erken sokaklara dönebilecektir. Ancak Alex'in yaşadığı sıkıntılar, Britanya sokaklarına ayak bastıktan sonra henüz bitmemiştir.

3. The Man with a Movie Camera (1929)

3. The Man with a Movie Camera (1929)

IMDb: 8.3

Bu eğlenceli film, aynı anda Sovyetler Birliği'nin günlük bir gününün belgeseli, söz konusu belgeselin çekimleri ve filmi izleyen bir izleyiciyi tasvir ediyor. Filmin kurgusu bile belgelenmiştir. Sözde filmi çeken kameramanı sık sık görüyoruz, ancak çekim yaptığı görünen hiçbir görüntüyü neredeyse hiç veya hiç görmüyoruz. 1929'dan başka bir film, bu Sovyet yapımı sinematografı bambaşka bir seviyeye taşıdı. Daha önce hiçbir şey buna benzememişti: kameraların, lenslerin, hareketlerin ve montajların bir girdabı. Bugün bile aklınızı başınızdan alıyor. Nasıl yaptılar diye düşündüğünüz o kadar çok an var ki takip edemezsiniz.

2. Spirited Away (2001)

2. Spirited Away (2001)

IMDb: 8.6

On yaşındaki bir kız olan Chihiro'nun hayal dolu maceraları, ailesiyle birlikte kaybolup tepeden bir tünele girerken gizli bir dünyayı keşfeden Chihiro'nun ebeveynleri gizemli bir dönüşüm geçirdiğinde, Chihiro'nun kendi başına başa çıkması gerekmektedir. Bu sırada tuhaf ruhlar, çeşitli yaratıklar ve onu insan dünyasına geri dönmekten alıkoymaya çalışan huysuz bir büyücüyle karşılaşır.

1. The Matrix (1999)

1. The Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Thomas A. Anderson, gündüzleri sıradan bir bilgisayar programcısı, geceleri ise Neo adında bir hacker olarak iki farklı hayat sürmektedir. Neo, gerçekliğini sorgulayan biridir ve bir gün Morpheus adlı efsanevi bir bilgisayar hacker'ı tarafından kontakt edildiğinde, hayal gücünün ötesinde bir gerçekle yüzleşir. Neo, hükümet tarafından terörist ilan edilmiş efsanevi bir hacker olan Morpheus tarafından hedef alındığında, polisin dikkatini çeker. Makinelere karşı isyan eden biri olarak, Neo, ajanlarla yüzleşmek zorundadır; Neo ve tüm insan isyanını durdurmaya kararlı süper güçlü bilgisayar programları.

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ömer

Fear and loathing in las vegas tabiiiiii kafanızın inceden kıyak olması lazım ama yoksa sıkılırsınız 👌😅😅