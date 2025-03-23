İlk Buluşmada Bıraktığın İzlenime Göre Kaçıncı Randevuda İş Ciddiye Biner?

Herkesin ilişkilerden beklentisi farklıdır. Kimi sadece keyifli vakit geçirmek ister kimi de daha ciddi düşünür. Peki, ilişki senin için ne ifade ediyor? İlk buluşmadan itibaren karşı tarafta uyandırdığın hislere göre, işlerin senin için nasıl ilerleyeceğini bu testin sonunda öğreniyoruz! 👇