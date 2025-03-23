İlk Buluşmada Bıraktığın İzlenime Göre Kaçıncı Randevuda İş Ciddiye Biner?
İlk Buluşmada Bıraktığın İzlenime Göre Kaçıncı Randevuda İş Ciddiye Biner?
Herkesin ilişkilerden beklentisi farklıdır. Kimi sadece keyifli vakit geçirmek ister kimi de daha ciddi düşünür. Peki, ilişki senin için ne ifade ediyor? İlk buluşmadan itibaren karşı tarafta uyandırdığın hislere göre, işlerin senin için nasıl ilerleyeceğini bu testin sonunda öğreniyoruz! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
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2. Söyle bakalım, ilk buluşma kombinin hangisi olurdu?
3. İlk buluşmada nasıl bir mekan tercih edersin?
4. Peki, ilk buluşmada sohbetin genelde nasıl olur?
5. Söyle bakalım, sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?
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6. İlk buluşmada konuşmaktan kaçındığın konu hangisi?
7. İlk buluşmada ne tür bir izlenim bırakmak istersin?
8. İlk buluşmanın sonunda karşı taraftan ne duymak seni mutlu eder?
İlk buluşmada işler ilerler!
Birkaç randevudan sonra işler ciddiye biner!
Senin için en az 5 randevu gerekiyor!
Senin için en az 10 randevu geçmesi lazım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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