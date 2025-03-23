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İlk Buluşmada Bıraktığın İzlenime Göre Kaçıncı Randevuda İş Ciddiye Biner?

etiket İlk Buluşmada Bıraktığın İzlenime Göre Kaçıncı Randevuda İş Ciddiye Biner?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 23:46

Herkesin ilişkilerden beklentisi farklıdır. Kimi sadece keyifli vakit geçirmek ister kimi de daha ciddi düşünür. Peki, ilişki senin için ne ifade ediyor? İlk buluşmadan itibaren karşı tarafta uyandırdığın hislere göre, işlerin senin için nasıl ilerleyeceğini bu testin sonunda öğreniyoruz! 👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇

2. Söyle bakalım, ilk buluşma kombinin hangisi olurdu?

3. İlk buluşmada nasıl bir mekan tercih edersin?

4. Peki, ilk buluşmada sohbetin genelde nasıl olur?

5. Söyle bakalım, sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?

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6. İlk buluşmada konuşmaktan kaçındığın konu hangisi?

7. İlk buluşmada ne tür bir izlenim bırakmak istersin?

8. İlk buluşmanın sonunda karşı taraftan ne duymak seni mutlu eder?

İlk buluşmada işler ilerler!

Tebrikler! Senin enerjin ve ilk izlenimin öylesine etkileyici ki karşı taraf hemen seni daha yakından tanımak istiyor! Kendine olan özgüvenin ve samimi tavırların, karşındakini etkiliyor. Bu hızla giderse birkaç buluşmadan sonra ilişki boyut atlayabilir. Bu kadar hızlı ilerlerken temelleri sağlam atmaktan da vazgeçme!

Birkaç randevudan sonra işler ciddiye biner!

Sen, tanıdıkça güzelleşen birisin. İlk buluşmada bıraktığın hoş izlenim, birkaç randevu daha geçtikçe karşı tarafı iyice etkisi altına alıyor. Dengeli ve uyumlu tavırların, doğru zamanda doğru adımları atmanı sağlıyor. Karşındaki kişi, yavaş ama sağlam bir şekilde sana bağlanıyor!

Senin için en az 5 randevu gerekiyor!

Sen, ilişkiyi aceleye getirmeyen, zamana bırakan birisin. İlk buluşmada gizemli duruşunla merak uyandırıyorsun. Ancak bu gizem, zamanla sıcak ve samimi bir enerjiye dönüşüyor. Karşı taraf, seninle vakit geçirdikçe seninle ciddi düşünmeye başlıyor. Eğer bu yolda sabırla ilerlersen, sağlam bir ilişkinin temellerini atabilirsin!

Senin için en az 10 randevu geçmesi lazım!

Sen, ilişkinin sağlam bir şekilde ilerlemesi için zamana ihtiyaç olduğunu düşünenlerdensin. İlk buluşmada bıraktığın nazik ve düşünceli izlenim, zamanla karşı tarafı etkiliyor. Onlar seni tanıdıkça ne kadar özel biri olduğunu anlıyor. Sabırlı duruşun ve derin sohbetlerin, sonunda kazanan taraf olmanı sağlıyor!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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