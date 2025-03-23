Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Sözleri Nedeniyle Kürtler'den Helallik İstedi
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Sözleri Nedeniyle Kürtler'den Helallik İstedi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefetin merkezi bir kez daha Saraçhane Meydanı'ydı. Saraçhane Meydanı'ndan Dilek İmamoğlu da bu gece bir konuşma yaparken, Özgür Özel de süreci değerlendiren uzun bir konuşma yaptı. Konuşmanın sonunda ise İstanbul'daki Nevruz kutlamalarına seslendi. Özel, dün gece Mansur Yavaş'ın sözlerini kastederek Kürtler'den helallik istedi.
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde polislerin çocuklara pamuk şekeri verdiği görüntüler gündem olmuştu.
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Mansur Yavaş'ın dün Nevruz kutlamalarını hedef alarak yaptığı açıklamalarda bu pamuk şeker olayına yer verilmişti.
Pervin Buldan'dan 'Faşo' tepkisi geldi.
Bu açıklama bugün İstanbul'daki nevruz kutlamalarında da gündem oldu ve Özgür Özel'in mesajı protesto edildi.
Ziyarette basın Mansur Yavaş'ın açıklamalarını Özgür Özel'e sordu.
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Özgür Özel son olarak bu gece yaptığı konuşmada Saraçhane'den Kürtler'e seslendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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