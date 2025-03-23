Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Sözleri Nedeniyle Kürtler'den Helallik İstedi

Bugün İstanbul Nevruz'unda kendisine tepki gösterildiğini belirten Özgür Özel, 'Çok söz haksız olmaz. Her kim bu kürsüde konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa, ondan helallik istemek gerekir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruz’unu bir kez daha kutluyorum. Edirne’de yatan ve ilk oraya konulduğunda partisinin eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş’ı da selamlıyorum.' dedi.