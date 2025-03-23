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Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Sözleri Nedeniyle Kürtler'den Helallik İstedi

Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Sözleri Nedeniyle Kürtler'den Helallik İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 23:35

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefetin merkezi bir kez daha Saraçhane Meydanı'ydı. Saraçhane Meydanı'ndan Dilek İmamoğlu da bu gece bir konuşma yaparken, Özgür Özel de süreci değerlendiren uzun bir konuşma yaptı. Konuşmanın sonunda ise İstanbul'daki Nevruz kutlamalarına seslendi. Özel, dün gece Mansur Yavaş'ın sözlerini kastederek Kürtler'den helallik istedi.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde polislerin çocuklara pamuk şekeri verdiği görüntüler gündem olmuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polislerin çocuklara pamuk şekeri verdiği görüntüler gündem olmuştu.

Olayın emniyetin organizasyonu olmadığı spontane gelişen bir durum olduğu ortaya çıkmıştı. Olay kutlama esnasında görevli bir polis memurunun engelli olan pamuk şekeri satıcısını görmesi üzerine başlıyor. Polis memuru, engelli satıcıdan daha fazla yorulmaması için pamuk şekerlerin hepsini satın aldıktan sonra meydandaki çocuklara dağıtıyor.

Mansur Yavaş'ın dün Nevruz kutlamalarını hedef alarak yaptığı açıklamalarda bu pamuk şeker olayına yer verilmişti.

Mansur Yavaş'ın dün Nevruz kutlamalarını hedef alarak yaptığı açıklamalarda bu pamuk şeker olayına yer verilmişti.

Mansur Yavaş dün gece yaptığı açıklamada “Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” İfadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan'dan 'Faşo' tepkisi geldi.

Pervin Buldan'dan 'Faşo' tepkisi geldi.

Yavaş'ın sözlerinin ardından Van Barosu, konuşma hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yavaş'a bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. X hesabından söz konusu konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaşan Buldan, 'Faşo' ifadesini kullandı.

Bu açıklama bugün İstanbul'daki nevruz kutlamalarında da gündem oldu ve Özgür Özel'in mesajı protesto edildi.

Bu açıklama bugün İstanbul'daki nevruz kutlamalarında da gündem oldu ve Özgür Özel'in mesajı protesto edildi.

Özgür Özel'in nevruza gönderdiği mesaj protesto ile karşılaşırken mesajın okunması engellenmeye çalışılmıştı. Bu protestonun ardından Tuncer Bakırhan da Saraçhane'de bir kez daha CHP heyetini ziyaret etti.

Ziyarette basın Mansur Yavaş'ın açıklamalarını Özgür Özel'e sordu.

Ziyarette basın Mansur Yavaş'ın açıklamalarını Özgür Özel'e sordu.

Özgür Özel'e 'Siz Nevroz barıştır, kardeşliktir mesajı verdikten sonra Mansur Yavaş'tan çok zıt bir açıklama geldi, bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz?' şeklinde gelen soruyu Özel net bir şekilde yanıtlamıştı.

Özel, 'Partinin bu konuda mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır.' cevabını verdi.

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Özgür Özel son olarak bu gece yaptığı konuşmada Saraçhane'den Kürtler'e seslendi.

Özgür Özel son olarak bu gece yaptığı konuşmada Saraçhane'den Kürtler'e seslendi.

Bugün İstanbul Nevruz'unda kendisine tepki gösterildiğini belirten Özgür Özel, 'Çok söz haksız olmaz. Her kim bu kürsüde konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa, ondan helallik istemek gerekir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruz’unu bir kez daha kutluyorum. Edirne’de yatan ve ilk oraya konulduğunda partisinin eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş’ı da selamlıyorum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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