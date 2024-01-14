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Yaptıklarıyla Kadın Haklarında Büyük Etki Yaratan 30 Ünlü Kadın

Yaptıklarıyla Kadın Haklarında Büyük Etki Yaratan 30 Ünlü Kadın

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 09:16

Toplumsal cinsiyet eşitliğini hepimiz duymuşuzdur. Peki nedir bu toplumsal cinsiyet eşitliği? Toplumsal cinsiyet eşitliği cinsiyeti, farklı cinsiyetlere sahip bireylerin eşit haklara sahip olmasıdır. Bunun için çok uzun süredir mücadele veren bir çok feminist var.  Geçtiğimiz yüzyılda feminist yazarlar, politikacılar, aktivistler fark yaratmışken günümüzde bu durumun değiştiğini görüyoruz. Günümüzde ünlü isimler şöhretlerini kullanarak fark yaratmaya çalışıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi devam etse de halen eşit işe eşit ücret gibi elde edilemeyen çokça kazanım var. Peki kimler bu ünlü feministler ve fark yaratan kadınlar?

Kaynak: https://www.elle.com/uk/life-and-cult...
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1. Meghan Markle

1. Meghan Markle

İngiliz Kraliyet ailesinin Lady D'den sonraki en olaylı prensesini hepimiz biliyoruz. Hem İngiliz basınının hem de kraliyet ailesinin ona yaptıklarını anlatıp büyük sansasyon yaratmıştı. 2015'teki BM Kadın Konferansında Markle şunları söyledi: ''Kadınların masada bir koltuğa ihtiyacı var, orada oturmak için bir davete ihtiyaçları var ve bazı durumlarda, bunun mevcut olmadığı yerlerde, kendi masalarını yaratmaları gerekiyor. Kadınların siyasi katılımı olmadan değişimi etkili bir şekilde gerçekleştiremeyeceğimize dair küresel bir anlayışa ihtiyacımız var.''

Markle çoğumuzun bildiği üzere günümüzde halen kendini savunmaya ve dünyanın dört bir yanındaki kadınların sesini yükseltmeye devam ediyor.

2. Michaela Coel

2. Michaela Coel

Bir cinsel saldırı mağdurunun yaşadıklarını tasvir ederek büyük ses getiren TV dizisi 'I May Destroy You' (Seni Yok Edebilirim) dizisiyle ünlenen Coel, günümüzün aktif kadın ve LGBTQ+ hakları savunucularından biri. Kendisi ses getiren dizisiyle Emmy de dahil olmak üzerine birçok ödül de aldı. Misfits: Kişisel Bir Manifesto adlı ilk kitabında siyahi bir İngiliz kadın olarak ırkçılık ve cinsiyetçiklikle ilgili deneyimlerini anlattı.

Elle Canada'yla yaptığı görüşmede Coel siyahi kadınların hikayeleri anlatmanın önemine vurgu yaptı ve siyahi bir kadın olamadan toplumda nelerle karşı karşıya gelebileceğinizi anlayamayacağınızı söyledi. ' Bence yaşam galerisine, televizyon galerisine kendi portremizi eklemeyi hak ediyoruz ve bu portrenin doğru olmasını istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de bu hikayeleri kendimiz yazmalıyız.'

3. Lady Gaga

3. Lady Gaga

Aktör ve şarkıcı olan Gaga'nın aynı zamanda bir aktivist olduğunu da biliyor muydunuz? Kendisi dikkatimizi daha çok şarkılarıyla ve tarzıyla dikkatimizi çekmiş olsa da Gaga bir cinsel saldırı kurbanı olarak kadınlara ve LGBTQ+ bireylere de ses veriyor.

Feminizm hakkında konuşurken, daha önce SHOWstudio'ya şunları söyledi: 'Ben bir feministim. Bize öğretilen kadın algısını tüm kalbimle reddediyorum. Kadınların güzelliği, bir kadının nasıl davranması ya da hareket etmesi gerektiği. Kadınlar güçlü ve kırılgandır. Kadınlar güzel ve çirkindir. Aynı anda hem yumuşak dilli hem de gürültücüyüz. Bize kadınları nasıl görmemiz gerektiğinin öğretilmesinde zihnimizi kontrol eden bir şeyler var. Benim işim, hem görsel hem de müzikal olarak, tüm bunları reddetmektir. Ve en önemlisi bir arayış.

4. Jane Fonda

4. Jane Fonda

Ödül almış aktiris 85 yaşında olmasına rağmen feminist hareketin içerisinde önemli bir noktada. Kendisi feminizmle tanışmasının 2000 yıllında izlediği bir oyunla olduğunu söylüyor.

Fonda bu yılın başlarında ELLE UK'e feminizmle olan ilişkisini anlatırken şunları söylüyor: 'İlk başlarda kadın hareketini anlamıyordum, sadece 'bu zaman kaybı, savaşı bitirmeye odaklanmalılar' diye düşünüyordum. Ancak bu aktivist kadınları tanıdıkça, kadınları aşağılayan ve erkekleri baş tacı eden bir sistemde yaşadığımızı ve bunun Vietnam Savaşı ile tamamen bağlantısız olmadığını fark ettim. Ataerkillik ve savaş birlikte ilerliyor. Sonunda feminizmi daha derin bir düzeyde anlamaya başladım. Erkekle birlikte gitmen, erkekle özdeşleşmen, erkeği memnun etmen gerektiğini düşünerek büyüdüm...'

5. Bel Hooks

5. Bel Hooks

Çığır açan feminist, aktivist, kültür kuramcısı ve yazar Gloria Jean Watkins, daha çok bilinen adıyla Bell Hooks, hayatını eğitime adamış. 'Feminizm Herkes İçindir' de dahil olmak üzere 40'tan fazla kitap yazan Hooks, cinsellik, ırk, toplumsal cinsiyet ve maneviyatın kesişim noktalarını keşfediyor ve en önemlisi de eserlerini herkesin okuyabilmesi için bunu çok basit bir dille yapıyor.

 Hooks, Feminizm Herkes İçindir'de 'Birçoğumuz planlanmamış ve istenmeyen hamilelikler nedeniyle hayatları değişen yetenekli, yaratıcı kadınların planlanmamış çocuklarıydık. Onların acılarına, öfkelerine, hayattaki kaderleriyle ilgili hayal kırıklıklarına tanık olduk ve daha iyi, daha güvenli doğum kontrol yöntemleri olmadan, güvenli, yasal kürtaj hakkı olmadan kadınlar ve erkekler için gerçek bir cinsel özgürleşme olamayacağı konusunda nettik' diyor.

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6. Anne Hathaway

6. Anne Hathaway

Ünlü aktiris Hathaway hayali Genovia prensesimiz ve gerçek hayattaki BM İyi Niyet Elçisi. Kilo vermesini soran cinsiyetçi röportajcılara seslenmekten, daha önce kadın yönetmenlere erkeklere güvendiği kadar güvenmediğini fark ederek kendi içselleştirilmiş kadın düşmanlığı üzerine düşünmeye kadar, Hathaway hepimizin daha iyi olmak için nasıl çabalamamız gerektiğini hatırlatıyor. 

Hathaway kadınlar ve kız çocukları için kaydedilen ilerlemenin birçok ülkede dramatik bir şekilde tersine dönmekte olduğunu, kadınların ve kız çocuklarının normal olarak deneyimledikleri hak ve özgürlükler -çalışmak, öğrenmek, bedenleri hakkında seçim yapmak- aniden ellerinden alındığını, bu kayıpların bazıları, cesur direnişlere rağmen yönetim otoriteleri tarafından yasalaştırılmış veya dayatılmış olduğunu diğerlerinin ise Covid-19 salgını gibi eşi benzeri görülmemiş küresel krizler tarafından gün ışığına çıkarıldığını ve keskinleştirildiğini söylüyor.

7. Dolly Parton

7. Dolly Parton

Kendisi country müzik türünün en bilidindik şarkıcılarından olan Dolly Parton kendisini tam olarak feminist olarak tanımlamasa da 2019 yılında The Guardian'la yaptığı görüşmede hayatının ve eserlerinin kendi adına konuştuğunu söylemişti. Onu tanımayanlar için örnek vermek gerekirse 'Just Because I'm A Woman' (Sadede Bir Kadın Olduğum İçin) onun en bilinen şarkıları arasında, şarkı sözlerinde Parton '' Sadece kadın olduğum için hatalarım seninkilerden daha kötü değil'' de diyor.

8. Beyoncé Knowles-Carter

8. Beyoncé Knowles-Carter

90'lı yıllarda başlayan kariyerinin ilk günlerinden beri Beyonce feminist kimliğini hiç saklamadı. Hepimiz onun 'Run The World (Girls)' (Dünyayı Koşar (Kızlar))' hit şarkısını biliyoruz.

Kariyeri içinde Grammy ödülü dahil bir sürü ödül alan,  Destiny's Child grup arkadaşlarıyla 2016 Super Bowl devre arası gösterisinde sahne alan, performansları ve turneleri için kadın müzisyenler ve işbirlikçiler istihdam etmeye kadar diğer kadınların yükselmesine yardımcı olan  Beyonce günümüzün en önde feministlerinden.

Beyoncé - Run the World (Girls)

9. Emma Watson

9. Emma Watson

Harry Potter film serisinden Hermonie Granger rolüyle küçüklüğünden beri tanıdığımız Emma Watson en bilinen feminist ikonlarından biri. 2014 de HeForShe kampanyasınını başlattı ve  BM Genel Merkezi'nde feminizmin anlamını açıkladığı ve herhangi bir şekilde 'erkek düşmanı' olduğu iddiasını yerle bir ettiği bir konuşma yaptı. 

'Feminizm hakkında konuştukça, kadın hakları için mücadele etmenin çoğu zaman erkek düşmanlığı ile eş anlamlı hale geldiğini fark ettim. Kesin olarak bildiğim bir şey varsa o da bunun sona ermesi gerektiğidir' dedi ünlü aktirist. Watson ve platformu günümüzde de kadın hakları için önemli çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.

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10. Viola Davis

10. Viola Davis

Ünlü aktirist Viola Davis kadın hakları hareketinin aktif bir savunucusu. 2018 yılında Los Angles Kadın yürüyüşünde bulundu ve duygulandıran bir konuşma yaptı. İşte o konuşmasının bir parçası:

'Bugün sadece Me Too olduğum için konuşmuyorum, çünkü ben de bir Me Too'ydum, ama elimi kaldırdığımda hala sessizlik içinde olan tüm kadınların farkındayım. Yüzü olmayan kadınların. Parası olmayan, anayasası olmayan, kendine güveni olmayan ve medyamızda, saldırı utancından ve saldırı damgasından kaynaklanan sessizliklerini bozacak kadar kendilerine değer verdiklerini hissettiren imajlara sahip olmayan kadınlar.

''MeToo'' hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız bakabilirsiniz:

11. Tarana Burke

11. Tarana Burke

Tarana Burkeyi 2006 yılında #MeToo hareketini başlatan kişi olarak biliyoruz. Yıllardır Burke dünyanın dört bir yanından cinsel saldırıya maruz kalan kadınlara ses vermeye ve yalnız olmadıklarını göstermeye çalışıyor.

2018 yılında yaptığı konuşmasında başlattığı hareket için ''Öğretmenler ve öğrenciler, antrenörler ve sporcular, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar, ebeveynler ve çocuklar: bunların hepsi inanılmaz bir güç dengesizliğine sahip olabilecek ilişkilerdir. Ancak bu dengesizliğe karşı hep birlikte sesimizi yükselterek ve doğruyu söylemek için alanlar yaratarak bu dengesizliği yeniden şekillendirebiliriz.'' dedi.

12. Angelina Jolie

12. Angelina Jolie

Angelina Jolie'yi hepimiz güzelliğiyle ve çalışmalarıyla tanıyoruz zaten. Peki Jolie'nin de BM'nin de aralarında olduğu birçok organizasyonla birlikte çalışan bir feminist olduğunu biliyor muydunuz?

Kendisinin 2020 yılının 8 Martında Time dergisine kadınlara sevgi ve saygı duymanın önemi hakkında bir yazı yazdı hatta içerisinde direkt genç kızara hitap ettiği bir kısım bile bulunuyor: ''Kızlara mesajım, savaşmaya devam edin küçük hanımlar. Birbirinize göstereceğiniz özen, ilerlemenizin büyük bir parçası olacaktır. Cesaretinizi koruyun. Haklarınızı bilin. Ve kimsenin size değerli, özel ve her şeyden önce eşit olmadığınızı söylemesine asla izin vermeyin.''

13. Jessica Chastain

13. Jessica Chastain

Konu cinsiyet eşitliğine geldiğinde Hollywood'da en çok bilinen isimlerden biri Jessica Chastain. Kendisi birçok kez kadınların ana karakterin sevgilisi rolünden çıkması için konuştu. The Wrap'le yaptığı konuşmada kadın karakterlere karakter derinliği vermenin öneminden bahsetti. İşte söylediklerinin bir kısmı: 'Bazen karakterler sadece erkeğin hikayesini ilerletmek için bir dekor olarak vardır. Konuştuğum büyük yönetmenlere dedim ki, dinleyin, küçük bir rol olan bir kadını oynamak benim için sorun değil ama hikaye onu nasıl etkiliyor? Sonunda başlangıçtan farklı ne oynayabilirim? Aksi takdirde bir anlam ifade etmez, çünkü bu sadece bir dekor olmak gibidir.''

14. Ariana Grande

14. Ariana Grande

Şarkılarını dinleyen herkesin bileceği üzere Grande'yi günümüzün ünlü feministleri arasında. 2020 yılında yayınladığı ''Positions'' şarkısında kendisini Amerika başkanlığından tutun da mutfağına makarna pişirmeye kadar bir çok kez gördüğümüz Ariana'ya ne diyebiliriz ki? You go girl!!!

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Ve işte o şarkı: Ariana Grande - positions

15. Amanda Stenberg

15. Amanda Stenberg

Stenberg'i daha çok Hollywood'da sahne çalma rolleriyle tanıdık. Büyüdükçe ününü ırk ve toplumsal cinsiyet gibi konularda konuşmak ve farkındalık yaratmak için de kullanmaya başladı Amanda. Hem 2015 hem de 2016 da TIME' dergisinin en etkili gençler listesinde yer oluyor Amanda. 

Teen Vogue'da yaptığı bir görüşmede de şunları söyledi: ''Toplumsal cinsiyet kimliğimi keşfetmeye başladığımda, toplumsal cinsiyet ikiliğini benimsemeden feminist unvanını nasıl talep edebileceğimi bilmiyordum. Feminist olmak için gururlu bir kadın olmam gerektiğini düşünüyordum. Sonra kendimi feminist olarak tanımlamadan da kadınlarla gurur duyabileceğimi fark ettim. Pek çok insan ikiliği reddediyor - feminizmin geleceği bu.''

16. Jennifer Lawrence

16. Jennifer Lawrence

Açlık Oyunları serisinden tanıdığımız güzel oyuncu da Hollywood'un önde gelen feministlerinden biri. Hatta 2014 yılında Sony'nin hacklenmmesiyle American Hustle filmindeki erkek rol arkadaşlarından daha az ücret aldığı açığa çıktıktan sonra Lawrence, Hollywood'daki ücret eşitsizliği konusunda konuşma yapan ilk kadın aktiristlerden oldu. 2018 yılında bir fotoğraf çekimi için giydiği Verasce elbisesi hakkında çıkan haberleri ''Bu cinsiyetçi, bu saçma, bu feminizm değil. Birinin söylediği ya da yaptığı her şeye aşırı tepki vererek, ne  giyip ne diymediğimiz gibi aptalca zararsız şeyler üzerinden tartışma yaratmak bizi ileri taşımıyor. Gerçek sorunlardan aptalca dikkat dağıtıyor. Kendinize gelin millet. Beni giyerken gördüğünüz her şey benim seçimim. Eğer üşümek istiyorsam bu da benim seçimim!'' diyerek eleştirdi. Kendisine kesinlikle katılıyoruz.

17. Mindy Kaling

17. Mindy Kaling

Komedyen, yazar, oyuncu ve yapımcı olan Kaling, sektöründe öncü olduğunu herkese kanıtladı.. Komedi dünyasındaki az sayıdaki Hint-Amerikalı kadından biri olan Kaling, kendine güvenmeye layık olmayan bir yabancı olarak görülmeyi reddediyor. 2015 yılında yayımlanan Why Not Me? (Neden Ben Değil?) adlı kitabında kendine güvenmenin ve kendini sevmenin öneminden bahsetti: ''İnsanların bana tepkisi bazen 'Ah, ondan hoşlanmıyorum. Kendini bu kadar harika sanmasından nefret ediyorum.' Ama bu çok harika olduğumu düşündüğümden değil. Sadece kendimden nefret etmiyorum...' diye yazdı. 'Ve fark ettiğim korkunç bir şey var ki, bazı insanlar kendilerinden nefret etmeyen kadınların yanında kendilerini gerçekten rahatsız hissediyorlar. İşte bu yüzden biraz cesur olmanız gerekiyor.''

18. Madonna

18. Madonna

Ünlü şarkıcı ve aktiristin feminist eylemleri saymakla bitmez. 'Material Girl' klibinde Marilyn Monroe'ya dil ucuyla yaptığı saygı duruşundan, Like a Prayer albümünde zor aile ilişkileri, aile içi şiddet ve AIDS salgını konularını ele almasına ve 1990'daki Blond Ambition Turnesi'nde meşhur Gaultier konik sütyenini özel dikim bir pantolonla eşleştirerek cinsiyete meydan okuması en çok bilinenler arasında.

2016 Billboard Müzikte Kadın Ödülleri'nde Yılın Kadını ödülünü kabul konuşmasını yapan Madonna, müzik kariyeri boyunca maruz kaldığı kadın düşmanlığından bahsederek şunları söyledi: ''Eğer bir kızsanız, oyunu oynamak zorundasınız. Güzel, sevimli ve seksi olmaya izniniz var. Ama çok zeki davranmayın. Statüko ile uyumlu olmayan bir görüşe sahip olmayın. Erkekler tarafından nesneleştirilmeye ve bir sürtük gibi giyinmeye izniniz var ama sürtüklüğünüzü sahiplenmeyin.''

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O zaman buradan o efsane şarkıyı bir anmış olalım: Madonna - Material Girl

19. Emmeline Pankhurst

19. Emmeline Pankhurst

Pankhurst feminizmin ilk dönemlerinin öncülerindendi. 20. yüzyılda Suffragete hareketinin en öndeki isimlerinden biriydi. Kocasının ölümünün ardından Pankhurst 1903'te Kadınların Sosyal ve Politik Birliği'ni (WSPU) kurdu ve 'Sözler değil eylemler' sloganıyla sadece kadınlara yönelik bir örgütlenme başlattı. WSPU'nun 1906 yılında Londra'da gerçekleştirdiği meşhur yürüyüşün ardından bu efsanevi cümleyi kaleme aldı: 'Kadınlar her zaman erkekler ve çocukları için mücadele etmişti. Artık kendi insan hakları için savaşmaya hazırdılar. Bilmeyenler için Suffragete hareketinin sözleri ve hem barışçıl hem de radikal protestoları, 1918 yılında  İngiltere'de kadınların oy kullanma hakkını elde etmesini sağladı.

20. Angela Davis

20. Angela Davis

Bizim coğrafyamızda çok bilinmese de Angela Davis siyahi kadınlar için çığır açan bir feministtir. Davis, siyasi bir aktivist olarak Sivil Haklar hareketinde önemli bir rol oynamış ve 1960'lar ve 1970'ler boyunca Siyah Güç hareketinin kilit liderlerinden biri olmuştur. 2013'te 'Feminizm ve Köleliğin Kaldırılması' konulu bir konferans sırasında: Chicago'da verdiği '21. Yüzyıl için Teoriler ve Uygulamalar' konulu konferansta feminizmin tanımını tartıştı ve bu şapka çıkarttıran feminizm tanımını yaptı: ''Feminizm toplumsal cinsiyet eşitliğinden çok daha fazlasını içerir. Ve toplumsal cinsiyetten çok daha fazlasını içerir. Feminizm kapitalizm bilincini içermelidir (yani, benim ilgili olduğum feminizmi kastediyorum. Ve birden fazla Feminizm var, doğru). Kapitalizm ve ırkçılık ve sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası ve yetenek ve hayal edebileceğimizden daha fazla cinsiyet ve adlandırabileceğimizi düşündüğümüzden daha fazla cinsellik bilincini içermelidir.''

Davis 2020 yılında TIME'ın 2020'nin En Etkili 100 Kişisi arasında gösterilmiştir.

21. Diane Von Furstenberg

21. Diane Von Furstenberg

Yaygın olarak bilinen adıyla esrarengiz DVF, tüm moda kariyerini kadınların güçlendirilmesi kavramı üzerine inşa etti. 'Kadın gibi hisset, bir elbise giy' ve 'Kadın olmaktan gurur duy!' tasarımcının kadın giyim markasıyla ilişkili en önemli mantralarından sadece birkaçı.

2019 yılında Forbes'a verdiği 'Hayatta Kalan Kadınları Neden Tanımalıyız' başlıklı röportajda şunları söyledi: 'Ben feminist olarak yetiştirildim. Annem bana kadın olmanın gerçekten bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Kadınların eşit olmaması kabul edilemez. Kadınlara et muamelesi yapılması ve insan ticaretine maruz kalmaları kabul edilemez ve bu yüzden hepimiz birlikte tavır almalıyız.

22. Laverne Cox

22. Laverne Cox

The Orange Is The New Black dizisinin yıldızı da kendini feminist olarak tanımlıyor. Kendisi bir trans birey. Cox kendi deneyimlerinden yola çıkarak trans birey ve feminist olmayı şöyle tanımlıyor: ''Bence trans kadınlar ve genel olarak translar, kadın ya da erkek olmanın ne anlama geldiğini kendi şartlarınıza göre tanımlayabileceğinizi herkese gösteriyor. Feminizm, rollerin dışına çıkmak ve daha özgün bir hayat yaşamak için kim ve ne olmanız gerektiğine dair beklentilerin dışına çıkmakla ilgilidir.''

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Kendisinin Emma Watson'la Birlikte Attığı #lILoveManButHatePatriarchy Hashtagli Bu Tweet Çok Tartışılmıştı

Kendisinin Emma Watson'la Birlikte Attığı #lILoveManButHatePatriarchy Hashtagli Bu Tweet Çok Tartışılmıştı
twitter.com

''#LoveMenButHatePatriarchy'nin arkasındaki mantık, erkeklerin değil ataerkil baskı sisteminin ve onun değerlerinin bir iddianamesidir.''

23. Alexandria Ocasio-Cortez

23. Alexandria Ocasio-Cortez

AOC olarak da bilinen Ocasio-Cortez 2018'de ABD Temsiller Meclisi'ne seçilen tarihteki en genç kadın. Sokaklarda olduğu kadar Meclis kürsüsünde sesi sesi gür çıkıyor. Kongre üyesi bu yılın başlarında, 2020 Kongre Binası ayaklanmalarını kınadığı bir açıklama sırasında cinsel saldırı mağduru olduğunu cesurca açıklamıştı. Daha sonra 'Bana yer açtığınız için teşekkürler ve umarım önümüzdeki haftalarda hepimiz başkalarının hikayelerini anlatmaları için yer açabiliriz' diye tweet attı. Aynı zamanda kendisine ve kongredeki diğer kadınlara cinsiyetçi hakaretler eden Senatör Ted Yoho'nın savunmasına karşı kürsüden yaptığı konuşma hepimizi gururlandırmıştı. İşte o konuşmanın bir parçası:

''Bay Yoho bir eşi ve iki kızı olduğundan bahsetti, 'Ben Bay Yoho'nun en küçük kızından iki yaş küçüğüm. Ben de birinin kızıyım. Neyse ki babam, Bay Yoho'nun kızına nasıl davrandığını görecek kadar hayatta değil.''

24. Patrisse Cullors

24. Patrisse Cullors

Patrisse Cullors, Black Lives Matter (BLM) örgütünün kurucularından ve Siyah karşıtı ırkçılıkla mücadelede son on yılın en etkili güçlerinden biri. 2013 yılında başlatılan ve 2012 yılında Trayvon Martin'in öldürülmesiyle alevlenen bu ünlü feminist, BLM'nin 1960'lar ve 1970'lerden bu yana en büyük sivil haklar hareketlerinden biri haline gelmesine yardımcı oldu. 

Siyah ve queer kadınların haklarının açık sözlü bir savunucusu olan Cullors, Sydney Barış Ödülü'ne layık görülmüş ve NAACP Tarih Yazıcısı seçilmiştir. Size Terörist Dedikleri Zaman:  Bir Siyahi Hayatları Önemlidir Anısı adlı kitabından bir parça:  ''Çoğu muhabir ve ana akım için bizim ortaya çıkmamız uzun zaman alıyor. Ataerkillik içinde yaşamak, varsayılan eğilimin kadınları ve onların çalışmalarını değil, erkekleri ve onların seslerini merkeze almak olduğu anlamına geliyor'

'Black Lives Matter' Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin:

25. Simone De Beauvoir

25. Simone De Beauvoir

Simone De Beauvoir dünya çapında tanınan açık sözlü siyasi aktivist, yazar, sosyal teorisyendir. Kendisi 1940 yılında feminizmin önünü açtığı idda edilen kitabı İkinci Cins'le tanınır. Kitabı o dönem çok tartışma yaratmış hatta Vatikan tarafından yasaklanmış.  Kitapta kadınlarla ilgili en ünlü kısımlardan biri şöyle: ''Kadını özgürleştirmek, onu erkekle olan ilişkilerine hapsetmeyi reddetmektir, bu ilişkileri ondan esirgemek değil; bırakın kadın kendi bağımsız varoluşuna sahip olsun, erkek için de var olmaya devam edecektir: karşılıklı olarak birbirlerini özne olarak tanıyarak, her biri diğeri için yine de bir öteki olarak kalacaktır.''

26. Claudia Jones

26. Claudia Jones

Claudia Jones'da çok ses getiren feministlerden biri. Kendisi Notting Hill karnavalı kurucusu, öncü gazeteci ve siyasi aktivist. Tarihteki en önemli Siyah feministlerden biri olan Jones, Siyah kadınları savundu ve 'Herhangi bir kadın, özellikle de ezilen ve yoksul olanlar, konuşmanın dışında bırakılırsa barış elde edilemez' şeklindeki yaşam boyu mantrasını gizlemedi.

En ünlü eseri olan ve 1949 yılında yayınlanan 'Zenci Kadının Sorunlarının İhmaline Son!' başlıklı makalesi, kesişimsel feminizmin temellerinin atılmasına yardımcı oldu. Bu makalede, genel olarak ırkın maruz kaldığı baskının daha incelikli bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için diğerlerini özellikle Siyah kadınların maruz kaldığı benzersiz baskıyı tanımaya çağırdı.

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27. Gloria Steinem

27. Gloria Steinem

1960-70 yıllarından itibaren kendisi kadın özgürlüğü hareketinin liderlerinden biri olarak görülüyor bu yüzden kendisinden zaman zaman feminizmin annesi olarak da bahsediliyor.Feminist temalı Ms. Magazine'in ve Women's Action Alliance, National Women's Political Caucus, Women's Media Center gibi feminizmin çehresini değiştiren pek çok kadın grubunun kurucularından biri olan Steinem'in feminist çabaları, 1993 yılında National Women's Hall of Fame'e kabul edilmesine ve 2013 yılında Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırılmasına yol açmıştır. Feminist ikon, 2017 yılında Washington D.C.'de düzenlenen Kadın Yürüyüşü'nde kız kardeşliğin gücü hakkında bir konuşma yaptı. İşte o konuşmadan bir parça:

'Sessiz kalmayacağımızı, kontrol edilmeyeceğimizi, tüm ülkelerin birbirine bağlı olduğu bir dünya için çalışacağımızı söyleyen derin bir demokrasi için buradayız ve dünyanın her yerindeyiz'

28. Feyza Altun

28. Feyza Altun

Son dönem ünlülerin avukatı olarak da bildiğimiz Feyza Altun da ünlü kadın hakları savunucularından. ''Kadının Fenni'' isimli kitabıyla da tanınıyor. Kendisi aynı zamanda birçok kadın ve çocuk istismarı davasında da vekil olarak görev alıyor. Altun çeşitli programlarda kadın hakları konusunda görüşlerini cesurca ifade etmeye devam ediyor.

29. Leyla Erbil

29. Leyla Erbil

Edebiyatımızın 1950 kuşağı yazarlarından olan Leyla Erbil Türkiye yazar Türk Yazarlar Sendikası'nın kurucu üyelerinden. Aynı zamanda 2002 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi, Türkiye'den bu ödüle aday gösterilen ilk kadın yazar oldu. 

Eserlerinde post-modern teknikler kullandı ve yazdığı öykü ve romanların bazılarında o dönemin edebiyatına hakim olan erkek egemen yapıyı eleştirmekten de kaçınmadı. Kendisini feminist olarak nitelendirip nitelendirmediğini bilmesek de edebiyatın erkek egemenliğinden çıkması adına verdiği çabalar için kendisine çok teşekkür ediyoruz.

30. Sezen Aksu

30. Sezen Aksu

Minik Serçe de şarkılarıyla ilham veren feministler arasında. Şarkılarının çoğuyla kadınlara güç ve ilham verse de ''Ünzile'', ''Namus', ''Ben Dul Bir Kadınım'' en çok bilinen feminist olarak nitelendirilebilecek şarkıları arsındadır. Ataerkil olan bu toplumda bir erkeğe çıkıp da 'Seni yerler' diyebilecek kadar cesur kendisi.

Sezen Aksu 2008 yılında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın 2.dayanışma konserine katıldı ve bu dayanışmanın süreceğine söz verdi

O şarkılardan birini buradan dinleyebilirsiniz: Sezen Aksu- Namus

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