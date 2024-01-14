Yaptıklarıyla Kadın Haklarında Büyük Etki Yaratan 30 Ünlü Kadın

İngiliz Kraliyet ailesinin Lady D'den sonraki en olaylı prensesini hepimiz biliyoruz. Hem İngiliz basınının hem de kraliyet ailesinin ona yaptıklarını anlatıp büyük sansasyon yaratmıştı. 2015'teki BM Kadın Konferansında Markle şunları söyledi: ''Kadınların masada bir koltuğa ihtiyacı var, orada oturmak için bir davete ihtiyaçları var ve bazı durumlarda, bunun mevcut olmadığı yerlerde, kendi masalarını yaratmaları gerekiyor. Kadınların siyasi katılımı olmadan değişimi etkili bir şekilde gerçekleştiremeyeceğimize dair küresel bir anlayışa ihtiyacımız var.''

Markle çoğumuzun bildiği üzere günümüzde halen kendini savunmaya ve dünyanın dört bir yanındaki kadınların sesini yükseltmeye devam ediyor.