Yaptıklarıyla Kadın Haklarında Büyük Etki Yaratan 30 Ünlü Kadın
Yaptıklarıyla Kadın Haklarında Büyük Etki Yaratan 30 Ünlü Kadın
Kaynak: https://www.elle.com/uk/life-and-cult...
Toplumsal cinsiyet eşitliğini hepimiz duymuşuzdur. Peki nedir bu toplumsal cinsiyet eşitliği? Toplumsal cinsiyet eşitliği cinsiyeti, farklı cinsiyetlere sahip bireylerin eşit haklara sahip olmasıdır. Bunun için çok uzun süredir mücadele veren bir çok feminist var. Geçtiğimiz yüzyılda feminist yazarlar, politikacılar, aktivistler fark yaratmışken günümüzde bu durumun değiştiğini görüyoruz. Günümüzde ünlü isimler şöhretlerini kullanarak fark yaratmaya çalışıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi devam etse de halen eşit işe eşit ücret gibi elde edilemeyen çokça kazanım var. Peki kimler bu ünlü feministler ve fark yaratan kadınlar?
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1. Meghan Markle
2. Michaela Coel
3. Lady Gaga
4. Jane Fonda
5. Bel Hooks
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6. Anne Hathaway
7. Dolly Parton
8. Beyoncé Knowles-Carter
Beyoncé - Run the World (Girls)
9. Emma Watson
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10. Viola Davis
11. Tarana Burke
12. Angelina Jolie
13. Jessica Chastain
14. Ariana Grande
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Ve işte o şarkı: Ariana Grande - positions
15. Amanda Stenberg
16. Jennifer Lawrence
17. Mindy Kaling
18. Madonna
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O zaman buradan o efsane şarkıyı bir anmış olalım: Madonna - Material Girl
19. Emmeline Pankhurst
20. Angela Davis
21. Diane Von Furstenberg
22. Laverne Cox
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Kendisinin Emma Watson'la Birlikte Attığı #lILoveManButHatePatriarchy Hashtagli Bu Tweet Çok Tartışılmıştı
23. Alexandria Ocasio-Cortez
24. Patrisse Cullors
25. Simone De Beauvoir
26. Claudia Jones
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27. Gloria Steinem
28. Feyza Altun
29. Leyla Erbil
30. Sezen Aksu
O şarkılardan birini buradan dinleyebilirsiniz: Sezen Aksu- Namus
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