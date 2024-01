Yaptıklarıyla Kadın Haklarında Büyük Etki Yaratan 30 Ünlü Kadın

The Orange Is The New Black dizisinin yıldızı da kendini feminist olarak tanımlıyor. Kendisi bir trans birey. Cox kendi deneyimlerinden yola çıkarak trans birey ve feminist olmayı şöyle tanımlıyor: ''Bence trans kadınlar ve genel olarak translar, kadın ya da erkek olmanın ne anlama geldiğini kendi şartlarınıza göre tanımlayabileceğinizi herkese gösteriyor. Feminizm, rollerin dışına çıkmak ve daha özgün bir hayat yaşamak için kim ve ne olmanız gerektiğine dair beklentilerin dışına çıkmakla ilgilidir.''