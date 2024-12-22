Hülya Avşar'ın Programına Konuk Olan Ecem Erkek Gençliği ile İlgili Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

Son dönemin parlayan yıldızı Ecem Erkek, adından sıkça söz ettiriyor. Bu genç ve yetenekli oyuncu, her rolün hakkını vererek, izleyicinin beğenisini kazanıyor. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve doğal duruşuyla, izleyicinin kalbine dokunmayı başarıyor. Güldür Güldür programında canlandırdığı Naime karakteri ile kendini pek çok kişiye kanıtlayan genç oyuncu, son olarak Gelin Takımı filmi ile beyaz perdede yerini aldı. Bu filmde canlandırdığı karakterle her rolün hakkını verebileceğini bir kere daha kanıtladı.
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Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Ecem Erkek, çocukluk ve gençlik yılları ile ilgili açıklamalarla bulundu.
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"Ne kadar erkek gibi görünürsem o kadar güçlü olurum diye düşünüyordum.” diyen Ecem Erkek, lise yıllarında daha erkeksi görünmek için saçlarını kazıttığını da belirtti.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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