Hülya Avşar'ın Programına Konuk Olan Ecem Erkek Gençliği ile İlgili Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

Son dönemin parlayan yıldızı Ecem Erkek, adından sıkça söz ettiriyor. Bu genç ve yetenekli oyuncu, her rolün hakkını vererek, izleyicinin beğenisini kazanıyor. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve doğal duruşuyla, izleyicinin kalbine dokunmayı başarıyor. Güldür Güldür programında canlandırdığı Naime karakteri ile kendini pek çok kişiye kanıtlayan genç oyuncu, son olarak Gelin Takımı filmi ile beyaz perdede yerini aldı. Bu filmde canlandırdığı karakterle her rolün hakkını verebileceğini bir kere daha kanıtladı.