Şarkıcı Güllü Alsancak'ta Gençlerle Birlikte "Ödüm Kopuyor" Şarkısını Söyledi

Türk müzik sahnesinin eşsiz seslerinden biri olan ve fantezi müzik türünde kendine özgü bir yer edinen Güllü, bir döneme damga vurmuş isimlerden biri. Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle dinleyicilerin kalbini kazanmayı başaran Güllü, bugün hala fantezi müzik alanında önemli bir ses. Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı albüme imza atan sanatçı, birçok hit şarkıya da hayat verdi. Kendi döneminin en popüler sanatçılarından biri olan Güllü, bugün hala bir hayran kitlesine sahip. Müziğini yeni nesile de ulaştıran Güllü, gençlerle çok tatlı bir an yaşadı.
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Şarkıcı Güllü İzmir, Alsancak’ta gençlerle bir araya geldi.
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gençlerle bir kaldırıma oturan Güllü, "Ödüm Kopuyor" şarkısını söyledi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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