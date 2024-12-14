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Hakan Altun'la Yan Yana Gelen Kandıralı Ferdi Altun'un Gözünün İçine Baka Baka Şarkısını Yanlış Söyledi

Hakan Altun'la Yan Yana Gelen Kandıralı Ferdi Altun'un Gözünün İçine Baka Baka Şarkısını Yanlış Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 20:30

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Son yıllarda sosyal medyada yeni yeni fenomenlerle tanışıyoruz bildiğiniz üzere. Onlardan biri de Kandıralı Ferdi. Şarkıları yanlış söylemesi ile ünlü olan Ferdi, kendi şarkısını da çıkardı. Program program gezen Ferdi, ünlülerle de bir araya geliyor. Ferdi son olarak fantezi müziğin efsane ismi Hakan Altun'la bir araya geldi.

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Kandıralı Ferdi Hakan Altun'un karşısında, Her Sevda Bir Ölümmüş şarkısını söyledi.

Kandıralı Ferdi Hakan Altun'un karşısında, Her Sevda Bir Ölümmüş şarkısını söyledi.

Elbette bu şarkıyı da kendi tarzıyla tamamen yanlış söyleyen Ferdi'nin karşısında Hakan Altun'un kibarlığı ve samimiyeti beğeni topladı.

Elbette bu şarkıyı da kendi tarzıyla tamamen yanlış söyleyen Ferdi'nin karşısında Hakan Altun'un kibarlığı ve samimiyeti beğeni topladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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