Hakan Altun'la Yan Yana Gelen Kandıralı Ferdi Altun'un Gözünün İçine Baka Baka Şarkısını Yanlış Söyledi

Son yıllarda sosyal medyada yeni yeni fenomenlerle tanışıyoruz bildiğiniz üzere. Onlardan biri de Kandıralı Ferdi. Şarkıları yanlış söylemesi ile ünlü olan Ferdi, kendi şarkısını da çıkardı. Program program gezen Ferdi, ünlülerle de bir araya geliyor. Ferdi son olarak fantezi müziğin efsane ismi Hakan Altun'la bir araya geldi.