Hakan Altun'la Yan Yana Gelen Kandıralı Ferdi Altun'un Gözünün İçine Baka Baka Şarkısını Yanlış Söyledi

Son yıllarda sosyal medyada yeni yeni fenomenlerle tanışıyoruz bildiğiniz üzere. Onlardan biri de Kandıralı Ferdi. Şarkıları yanlış söylemesi ile ünlü olan Ferdi, kendi şarkısını da çıkardı. Program program gezen Ferdi, ünlülerle de bir araya geliyor. Ferdi son olarak fantezi müziğin efsane ismi Hakan Altun'la bir araya geldi.
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Kandıralı Ferdi Hakan Altun'un karşısında, Her Sevda Bir Ölümmüş şarkısını söyledi.
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Elbette bu şarkıyı da kendi tarzıyla tamamen yanlış söyleyen Ferdi'nin karşısında Hakan Altun'un kibarlığı ve samimiyeti beğeni topladı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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