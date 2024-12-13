Ama Neden? Dünyanın En Acı Biberini Yiyen Kadın Biberi Yedikten Sonra Başına Gelenleri Paylaştı

Bir dönem sosyal medyada acı yeme yarışları pek meşhurdu hatırlarsanız. Dünyanın en azı biberlerini yiyen gençler herhangi bir tepki vermeden beklemeye çalışıyor ve birbirleriyle yarışıyordu. Elbette birbirinden tatsız olaylar da yaşandı. Son dönemde bu furya yeniden başladı. Hatta bu sebeple dünyanın en acı ürünleri üretilmeye başlandı.