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Ama Neden? Dünyanın En Acı Biberini Yiyen Kadın Biberi Yedikten Sonra Başına Gelenleri Paylaştı

Ama Neden? Dünyanın En Acı Biberini Yiyen Kadın Biberi Yedikten Sonra Başına Gelenleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2024 - 21:20

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Bir dönem sosyal medyada acı yeme yarışları pek meşhurdu hatırlarsanız. Dünyanın en azı biberlerini yiyen gençler herhangi bir tepki vermeden beklemeye çalışıyor ve birbirleriyle yarışıyordu. Elbette birbirinden tatsız olaylar da yaşandı. Son dönemde bu furya yeniden başladı. Hatta bu sebeple dünyanın en acı ürünleri üretilmeye başlandı.

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Bir kadın, dünyanın en acı biberini dalından kopararak yedi.

Bir kadın, dünyanın en acı biberini dalından kopararak yedi.

Biberi yedikten sonra zor anlar yaşayan kadın, ellerini yüzüne sürünce yüzünde de reaksiyon gerçekleşti.

Biberi yedikten sonra zor anlar yaşayan kadın, ellerini yüzüne sürünce yüzünde de reaksiyon gerçekleşti.

Genç kadının çılgın denemesi hastanede bitti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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