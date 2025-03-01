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İftara Kadar Ne İzleyelim? Orucu Filmlere Tutturacaklara Ramazan Özel Film Listesi!

İftara Kadar Ne İzleyelim? Orucu Filmlere Tutturacaklara Ramazan Özel Film Listesi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.03.2025 - 08:01

Ramazan ayı geldi çattı. 2025 yılında ramazanda uzun zamandır ilk kez soğuk aylara denk geldik. Hava soğuk olunca bu ramazanı çoğunlukla evde geçireceğiz gibi görünüyor. Evde olunca da insan yapacak bir şey bulamıyor. Vakit geçmiyor, iftara kadar neyle oyalansam, diye düşünenleriniz için film önerileri ile geldik. Yapay zekanın bize hazırladığı ramazan seçkisinde bakalım neler varmış? 

Ramazan ayında iftara kadar izlemelik, hem zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağın hem de ruhuna iyi gelecek filmlerden oluşan bir liste! İşte farklı türlerde 15 öneri:

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1. Mad Max: Fury Road (2015)

1. Mad Max: Fury Road (2015)

Konu: Baştan sona aksiyon, kovalamaca ve çılgın sahneler!

Türü: Bilim-Kurgu, Aksiyon, 3 Boyutlu

Oyuncular: Charlize Theron, Tom Hardy, Nicholas Hoult

2. John Wick Serisi (2014 - )

2. John Wick Serisi (2014 - )

Konu: Keanu Reeves’in oynadığı, dövüş sahneleriyle mest eden bir intikam hikâyesi.

Türü: Aksiyon, Gerilim

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

3. The Raid: Redemption (2011)

3. The Raid: Redemption (2011)

Konu: Dövüş sahneleriyle zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın.

Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç

Oyuncular: Iko Uwais, Yayan Ruhian, Joe Taslim

4. Inside Man (2006)

4. Inside Man (2006)

Konu: Banka soygunu ama ters köşe dolu! Sona kadar heyecanını koruyor.

Tür: Dedektif, Gerilim

Oyuncular: Denzel Washington, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor

5. Gone Girl (2014)

5. Gone Girl (2014)

Konu: Karısı kaybolan bir adamın, karmaşık ve sürükleyici hikayesi.

Tür: Dedektif, Dram, Gerilim

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

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6. Prisoners (2013)

6. Prisoners (2013)

Konu: Kaçırılan çocuklar, derin bir araştırma ve gizem dolu bir gerilim.

Tür: Gerilim

Oyuncular: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

7. Edge of Tomorrow (2014)

7. Edge of Tomorrow (2014)

Konu: Zaman döngüsüne sıkışmış bir askerin aksiyon dolu hikayesi.

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

8. Tenet (2020)

8. Tenet (2020)

Konu: Zamanı tersine çevirmek mi? Nolan’ın beynini yakacak filmi!

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Oyuncular: John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson

9. Snowpiercer (2013)

9. Snowpiercer (2013)

Konu: Kıyamet sonrası dünyada trenin içinde geçen bir devrim hikayesi.

Tür: Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton

10. Baby Driver (2017)

10. Baby Driver (2017)

Konu: Aksiyon, müzik ve inanılmaz araba kovalamacaları!

Tür: Aksiyon, Dedektif

Oyuncular: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James

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11. Uncharted (2022)

11. Uncharted (2022)

Konu: Hazine avcılığı, macera ve sürükleyici sahnelerle dolu.

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali

12. The Revenant (2015)

12. The Revenant (2015)

Konu: Hayatta kalma mücadelesi, doğanın acımasızlığı ve intikam dolu bir hikaye.

Tür: Macera, Western

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

13. Skyfall (2012)

13. Skyfall (2012)

Konu: En iyi James Bond filmlerinden biri, ajan filmlerini seviyorsan kaçmaz!

Tür: Aksiyon, Casusluk, Gerilim

Oyuncular: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem

14. The Bourne Ultimatum (2007)

14. The Bourne Ultimatum (2007)

Konu: Hafızasını kaybeden bir ajanın peşine düşen devlet ve aksiyon dolu sahneler.

Tür: Aksiyon, Casusluk, Gerilim

Oyuncular: Matt Damon, Joan Allen, David Strathairn

15. Sicario (2015)

15. Sicario (2015)

Konu: Karteller, ajanlar ve yoğun gerilim!

Tür: Dedektif, Casusluk, Gerilim

Oyuncular: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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