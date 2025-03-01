İftara Kadar Ne İzleyelim? Orucu Filmlere Tutturacaklara Ramazan Özel Film Listesi!

Ramazan ayı geldi çattı. 2025 yılında ramazanda uzun zamandır ilk kez soğuk aylara denk geldik. Hava soğuk olunca bu ramazanı çoğunlukla evde geçireceğiz gibi görünüyor. Evde olunca da insan yapacak bir şey bulamıyor. Vakit geçmiyor, iftara kadar neyle oyalansam, diye düşünenleriniz için film önerileri ile geldik. Yapay zekanın bize hazırladığı ramazan seçkisinde bakalım neler varmış?

Ramazan ayında iftara kadar izlemelik, hem zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağın hem de ruhuna iyi gelecek filmlerden oluşan bir liste! İşte farklı türlerde 15 öneri: