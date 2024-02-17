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Yeni Açılış Yapan Dünyaca Ünlü Berlin Film Festivaline Bomba Gibi Düşen Üç Irkçılık Karşıtı Protesto

Yeni Açılış Yapan Dünyaca Ünlü Berlin Film Festivaline Bomba Gibi Düşen Üç Irkçılık Karşıtı Protesto

Festival film Protesto
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 10:20

15-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Berlin Film Festivalinde ortalık karıştı. Hem hareketli bir basın toplantısıyla başlayan Berlin Film Festivali, açılış gecesi etkinliklerinin başlamasından önce Potsdamer Platz'a üç farklı protesto grubunun gelmesiyle daha da politik bir hâl aldı. Detaylar 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/be...
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İlk protestoda, film endüstrisinden yaklaşık 50 kişi kırmızı halıda el ele yürüdü. Göstericiler daha sonra cep telefonlarının flaşlarını açarak "demokrasiyi savun!" diye bağırdılar, aynı sözler Palast'ın büyük ekranında da görüntülendi.

İlk protestoda, film endüstrisinden yaklaşık 50 kişi kırmızı halıda el ele yürüdü. Göstericiler daha sonra cep telefonlarının flaşlarını açarak "demokrasiyi savun!" diye bağırdılar, aynı sözler Palast'ın büyük ekranında da görüntülendi.
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'Berlin Film Festivali'ndeki bir grup gösterici, bu geceki açılış töreni öncesinde 'demokrasiyi savunun' sloganları attı.'

Özel bir durum için kırmızı halının müziği kapatıldı ve göstericilerin üzerinde "filmler birleştirir, nefret ayırır" yazan rozetler vardı.

Özel bir durum için kırmızı halının müziği kapatıldı ve göstericilerin üzerinde "filmler birleştirir, nefret ayırır" yazan rozetler vardı.

Berlinale organizatörleri, uzak sağ siyasi parti AfD üyelerini davet etme kararını vurgulamak için bu gösteriyi planlamışlardı. Protestocular arasında Jonathan Berlin, Meret Becker, Luisa Gaffron, Pegah Ferydoni, Roshanak Khodabakhsh, Anne Leppin, Jannis Niewöhner, Murali Perumal, Katja Riemann, Lavinia Wilson ve Jessica Schwarz bulunuyordu.

Berlinale, Cannes ve Venedik ile birlikte dünyanın en üst düzey üç film festivalinden biri olarak kabul ediliyor.

Berlinale, Cannes ve Venedik ile birlikte dünyanın en üst düzey üç film festivalinden biri olarak kabul ediliyor.

'Berlinale organizatörleri, AfD'yi davet etmeyerek kendilerini Almanya'daki sağcı aşırılığa karşı net bir şekilde konumlandırdı. Açılış gecesinde Berlinale, demokrasi, çeşitlilik ve barış içinde bir arada olma adına bir grup film yapımcısını kırmızı halıya davet ediyor,' dedi.

Potsdamer Platz'ta başka yerlerde, diğer iki grup da protesto düzenledi; birinde sanat işçileri, "Faşistlere herhangi bir yerde koltuk yok", "Irkçılığa hayır! AFD'ye hayır" yazılı dövizler taşıdı, diğeri ise film endüstrisi çalışanları tarafından daha iyi çalışma koşulları talep edildi.

Potsdamer Platz'ta başka yerlerde, diğer iki grup da protesto düzenledi; birinde sanat işçileri, "Faşistlere herhangi bir yerde koltuk yok", "Irkçılığa hayır! AFD'ye hayır" yazılı dövizler taşıdı, diğeri ise film endüstrisi çalışanları tarafından daha iyi çalışma koşulları talep edildi.

Berlinale, uzak sağ politikacıların davet edilmesi konusunda ciddi eleştirilere maruz kaldı ve geniş çaplı tepkilerin ardından, festival 8 Şubat'ta davetlerini geri çektiklerini açıkladı.

Berlin Film Festivali'ndeki protestocular, festivalin ardından "faşistlere hiçbir yerde yer yok" yazılı pankartlar taşıdılar, bu akşamki açılış törenine AfD'li politikacılar davet edildi ve daha sonra davetler geri çekildi.

Berlin Film Festivali'ndeki protestocular, festivalin ardından "faşistlere hiçbir yerde yer yok" yazılı pankartlar taşıdılar, bu akşamki açılış törenine AfD'li politikacılar davet edildi ve daha sonra davetler geri çekildi.
twitter.com
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Daha sonra, kırmızı halı katılımcıları, aktris Pheline Roggan'ın "Fck AfD" yazılı bir kolye takması ve model Papis Loveday'in "Irkçılığa Hayır! AFD'ye Hayır!" yazılı bir döviz taşıması gibi moda yoluyla protesto etti.

Daha sonra, kırmızı halı katılımcıları, aktris Pheline Roggan'ın "Fck AfD" yazılı bir kolye takması ve model Papis Loveday'in "Irkçılığa Hayır! AFD'ye Hayır!" yazılı bir döviz taşıması gibi moda yoluyla protesto etti.

Berlinale'nin AFD üyelerine geri çekilen daveti, Perşembe sabahı uluslararası jüri basın toplantısının sıcak bir konusu oldu. Başkan Lupita Nyong'o'ya, politikacıların davetinin devam etmesi durumunda açılış törenine hala katılıp katılmayacağı soruldu. 'Ben burada bir yabancıyım. Buradaki siyasi durumun detaylarını bilmiyorum,' dedi Nyong'o. 'O soruyu cevaplamak zorunda olmadığım için mutluyum. O pozisyonda olmamak için mutluyum.' diye ekledi.

Ancak ünlü yönetmen aynı zamanda jüri üyesi Christian Petzold "Benim için, AfD'den beş kişinin seyirci arasında olması bir problem değil," dedi.

Ancak ünlü yönetmen aynı zamanda jüri üyesi Christian Petzold "Benim için, AfD'den beş kişinin seyirci arasında olması bir problem değil," dedi.

Ancak jüri üyesi Christian Petzold, 'Barbara' ve 'Phoenix' filmlerinin Alman yönetmeni, farklı bir bakış açısına sahip. Petzold 'Biz korkak değiliz. AfD'den beş kişinin seyirci arasında olmasını kaldıramıyorsanız, mücadelemizi kaybederiz.' dedi.

Cillian Murphy'nin "Small Things Like These" filmi, Perşembe akşamı Berlin Film Festivali'nde açılışı yapacak ve "Oppenheimer" Oscar adayı da etkinlikte olacak.

Cillian Murphy'nin "Small Things Like These" filmi, Perşembe akşamı Berlin Film Festivali'nde açılışı yapacak ve "Oppenheimer" Oscar adayı da etkinlikte olacak.

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