Yeni Açılış Yapan Dünyaca Ünlü Berlin Film Festivaline Bomba Gibi Düşen Üç Irkçılık Karşıtı Protesto

Berlinale'nin AFD üyelerine geri çekilen daveti, Perşembe sabahı uluslararası jüri basın toplantısının sıcak bir konusu oldu. Başkan Lupita Nyong'o'ya, politikacıların davetinin devam etmesi durumunda açılış törenine hala katılıp katılmayacağı soruldu. 'Ben burada bir yabancıyım. Buradaki siyasi durumun detaylarını bilmiyorum,' dedi Nyong'o. 'O soruyu cevaplamak zorunda olmadığım için mutluyum. O pozisyonda olmamak için mutluyum.' diye ekledi.