Yeni Açılış Yapan Dünyaca Ünlü Berlin Film Festivaline Bomba Gibi Düşen Üç Irkçılık Karşıtı Protesto
Yeni Açılış Yapan Dünyaca Ünlü Berlin Film Festivaline Bomba Gibi Düşen Üç Irkçılık Karşıtı Protesto
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/be...
15-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Berlin Film Festivalinde ortalık karıştı. Hem hareketli bir basın toplantısıyla başlayan Berlin Film Festivali, açılış gecesi etkinliklerinin başlamasından önce Potsdamer Platz'a üç farklı protesto grubunun gelmesiyle daha da politik bir hâl aldı. Detaylar 👇
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İlk protestoda, film endüstrisinden yaklaşık 50 kişi kırmızı halıda el ele yürüdü. Göstericiler daha sonra cep telefonlarının flaşlarını açarak "demokrasiyi savun!" diye bağırdılar, aynı sözler Palast'ın büyük ekranında da görüntülendi.
Özel bir durum için kırmızı halının müziği kapatıldı ve göstericilerin üzerinde "filmler birleştirir, nefret ayırır" yazan rozetler vardı.
Berlinale, Cannes ve Venedik ile birlikte dünyanın en üst düzey üç film festivalinden biri olarak kabul ediliyor.
Potsdamer Platz'ta başka yerlerde, diğer iki grup da protesto düzenledi; birinde sanat işçileri, "Faşistlere herhangi bir yerde koltuk yok", "Irkçılığa hayır! AFD'ye hayır" yazılı dövizler taşıdı, diğeri ise film endüstrisi çalışanları tarafından daha iyi çalışma koşulları talep edildi.
Berlin Film Festivali'ndeki protestocular, festivalin ardından "faşistlere hiçbir yerde yer yok" yazılı pankartlar taşıdılar, bu akşamki açılış törenine AfD'li politikacılar davet edildi ve daha sonra davetler geri çekildi.
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Daha sonra, kırmızı halı katılımcıları, aktris Pheline Roggan'ın "Fck AfD" yazılı bir kolye takması ve model Papis Loveday'in "Irkçılığa Hayır! AFD'ye Hayır!" yazılı bir döviz taşıması gibi moda yoluyla protesto etti.
Ancak ünlü yönetmen aynı zamanda jüri üyesi Christian Petzold "Benim için, AfD'den beş kişinin seyirci arasında olması bir problem değil," dedi.
Cillian Murphy'nin "Small Things Like These" filmi, Perşembe akşamı Berlin Film Festivali'nde açılışı yapacak ve "Oppenheimer" Oscar adayı da etkinlikte olacak.
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