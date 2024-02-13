'Rambo' Olarak Tanıdığımız Sylvester Stallone, Ryan Gosling'e 'Rambo' Bayrağını Devredebileceğini Söylüyor!

'O yakışıklı, ben değilim. İşte bu yüzden,' diye devam etti Stallone. 'Hayır, ciddiyim. Beni Ken olarak düşünebiliyor musunuz?,' diye sordu. Sonra homurdandı ve ekledi, 'Bu hiç işe yaramaz.' 'Yani, ama, o, 'Rambo'ya hayran kaldım, ve okula Rambo kıyafetiyle giderdim, insanlar beni kovalardı ama yine de durmazdım. Ve, biliyorsunuz, tatile Rambo olarak giderdim.' Sürekli olarak Rambo'yla bir bağlantısı olduğunu söylüyordu,' diye devam etti Stallone. 'Ve düşündüm ki, bilirsiniz, bu ilginç. Eğer bir gün bayrağı devredersem, ona devredeceğim,' diye sonlandırdı.