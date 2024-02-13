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'Rambo' Olarak Tanıdığımız Sylvester Stallone, Ryan Gosling'e 'Rambo' Bayrağını Devredebileceğini Söylüyor!

'Rambo' Olarak Tanıdığımız Sylvester Stallone, Ryan Gosling'e 'Rambo' Bayrağını Devredebileceğini Söylüyor!

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 10:46

Sylvester Stallone, Cuma günü 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programına çıktı. Stallone, Fallon'a eğer Rambo karakterini başka bir oyuncuya 'devretmeye' karar verirse, bu kişinin Ryan Gosling olacağını söyledi. Detaylar 👇🏻

Kaynak: https://www.thewrap.com/sylvester-sta...
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Gosling'in Rambo'yu canlandırma fikri muhtemelen "Barbie" yıldızını kendisini de memnun ederdi.

Gosling'in Rambo'yu canlandırma fikri muhtemelen "Barbie" yıldızını kendisini de memnun ederdi.

Röportajın başında, Fallon, Stallone'a yazın en büyük hitiyle Stallone'un kendi sürpriz bağlantısını sordu. 'Oscar adayı filmle bir bağlantınız var, öyle ki...' diye başladı Fallon, Stallone ise şaka yollu, 'Eh, herkes bana 'Barbie' derdi, o yüzden...' dedi, Fallon ise, 'Hayır, hayır, o bağlantı değil, hayır.' dedi.

Stallone'a filmde rol almak isteyip istemediği sorulmuş, o reddedince de onun imajıyla Ryanı birleştirmişler ve Ken ortaya çıkmış!

Stallone'a filmde rol almak isteyip istemediği sorulmuş, o reddedince de onun imajıyla Ryanı birleştirmişler ve Ken ortaya çıkmış!

Hayır, aslında,' diye devam etti Stallone, 'yönetmen 'Filmde olmak ister misin?' dedi. Ben de 'Filmde olmayı çok isterim,' dedim ama sonra 'Tulsa King' üzerinde sıkışıp kaldım, bu yüzden olamadım. Ve sonra onlar, bir nevi, benim imajımı aldılar ve Ryan ile birleştirdiler, bu, gerçekten müthişti. Yani, hikaye bu.'

''Barbie'' de duvarların her yerinde ''Rambo''nun posterleri var.

''Barbie'' de duvarların her yerinde ''Rambo''nun posterleri var.

Seyirci gülerken, Fallon, 'Bu doğru!' dedi. Stallone devam etti, 'Onu bir kürk mantoya soktular' ve Fallon filmden bir fotoğrafı tutarak dedi ki, 'Eğitim sahnesinde, 'Barbie'de duvarların her yerinde senin posterlerin var, her yerde sen varsın. Ve sonra ve sonra... Ken'in montu.'

Fallon, programının bir kısımında Ken ve Stallone'un kürklü fotoğraflarını bile karşılaştrdı.

Fallon, programının bir kısımında Ken ve Stallone'un kürklü fotoğraflarını bile karşılaştrdı.

Fallon, Gosling'in beyaz Ken montuyla yapılmış bir yan yana karşılaştırma fotoğrafını ve Stallone'un kendi beyaz kürk ceketiyle eski bir fotoğrafını gösterdi. 'Ben de bir Ken montu giyiyordum,' diye Stallone, ellerini havaya kaldırarak söyledi. 'Gerçekten.'

Stallone eğer "Rambo"yu oynaması için birini seçecek olursa bu Ryan Gosling olurmuş!

Stallone eğer "Rambo"yu oynaması için birini seçecek olursa bu Ryan Gosling olurmuş!

Sunucu daha sonra konuşmayı 'Rambo'ya doğru yönlendirdi. Fallon, Stallone'un kendisi dışında karakteri oynamak için kimin seçeceğini sordu. İlginçtir ki... Gosling işi yapabilir gibi görünüyor. 'Şöyle diyeyim,' diye başladı Stallone, 'Onunla bir akşam yemeğinde tanıştım ve açıkçası... biz zıtlıklarız.'

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Stallone kendisinin Ken olamayacağını ancak Gosling'in küçüklükten beri Rambo hayranı olması sebebiyle bir gün "bayrağı ona devredebileceğini"söylüyor.

Stallone kendisinin Ken olamayacağını ancak Gosling'in küçüklükten beri Rambo hayranı olması sebebiyle bir gün "bayrağı ona devredebileceğini"söylüyor.

'O yakışıklı, ben değilim. İşte bu yüzden,' diye devam etti Stallone. 'Hayır, ciddiyim. Beni Ken olarak düşünebiliyor musunuz?,' diye sordu. Sonra homurdandı ve ekledi, 'Bu hiç işe yaramaz.' 'Yani, ama, o, 'Rambo'ya hayran kaldım, ve okula Rambo kıyafetiyle giderdim, insanlar beni kovalardı ama yine de durmazdım. Ve, biliyorsunuz, tatile Rambo olarak giderdim.' Sürekli olarak Rambo'yla bir bağlantısı olduğunu söylüyordu,' diye devam etti Stallone. 'Ve düşündüm ki, bilirsiniz, bu ilginç. Eğer bir gün bayrağı devredersem, ona devredeceğim,' diye sonlandırdı.

Röportajın ilerleyen bölümlerinde, Stallone ve Fallon, aktörün arkadaşı ve "Rocky" oyuncu arkadaşı Carl Weathers'ı hatırladı ve andı.

Röportajın ilerleyen bölümlerinde, Stallone ve Fallon, aktörün arkadaşı ve "Rocky" oyuncu arkadaşı Carl Weathers'ı hatırladı ve andı.

Weathers'ın 2 Şubat'ta öldüğü haberinin 'şok edici' olduğunu söyledi Stallone, 'O muhteşemdi... 'Rocky', gerçekten harika oyuncuların bir araya geldiği, adeta bu rolleri oynamak için doğmuş gibi bir derlemedir.' 'Ve ben o yeri dolduramadım çünkü inanılmaz bir atletizm, zeka, ruh, yetenek, hız gerektiriyordu. O her şeye sahipti. Yani, her şeye sahipti,' diye ekledi Stallone. 'Ama en iyi şey, aslında o akşam olduğu için okumaya geldiği ilk gündü ve kimseyi bulamadığımız için son derece zor durumdaydık.'

'Rambo' 'Rocky' ile ilk karşılaşmasını da Fallon'un programında anlattı.

'Rambo' 'Rocky' ile ilk karşılaşmasını da Fallon'un programında anlattı.

'Oakland'da yaşıyordu ve o zamanlar hala Oakland Raiders için linebacker olarak oynuyordu,' dedi oyuncu. 'Yani fit olduğunu biliyorsunuz. Girer girmez, 'Oh Tanrım, bu iyi olmalı' dedi. Kötü bir ruh halindeydi gibi. Ben de, 'Mükemmel, bunu kontrol edin. Kötü ruh hali.' dedim! Hoşuma gitti!

''Rocky'' Adonis gibi görünürken ''Rambo'' ise Balon Ayı'ya benziyormuş.

''Rocky'' Adonis gibi görünürken ''Rambo'' ise Balon Ayı'ya benziyormuş.

'Büyük sesiyle, bana doğru geliyor. Sonra, okumaya başladık ve 'Vay canına, eğer gerçek bir aktör bulabilirsen, performans sergileyebilirim! O kaybeden, işte Rocky budur,'' demiş Stallone. 'Ve sonra ben ayağa kalktım ve o gerçekten gömleğini çıkardı ve ben, 'Vay canına, işte ben belaya girdim mi?' diye düşündüm çünkü o zamanlar biraz Balon Ayı'ya benziyordum. Ben öyleydim ve o Adonis gibi görünüyordu ve yaklaşık üç vuruşu alnıma indirdi ve ben, 'İşe alındı,' dedim,' diye sonlandırdı Stallone.

Programın İngilizcesini buradan izleyebilirsiniz 👇Peki siz bu program hakkında ne düşündünüz? Yorumlarda buluşalım.

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