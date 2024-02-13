'Rambo' Olarak Tanıdığımız Sylvester Stallone, Ryan Gosling'e 'Rambo' Bayrağını Devredebileceğini Söylüyor!
'Rambo' Olarak Tanıdığımız Sylvester Stallone, Ryan Gosling'e 'Rambo' Bayrağını Devredebileceğini Söylüyor!
Kaynak: https://www.thewrap.com/sylvester-sta...
Sylvester Stallone, Cuma günü 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programına çıktı. Stallone, Fallon'a eğer Rambo karakterini başka bir oyuncuya 'devretmeye' karar verirse, bu kişinin Ryan Gosling olacağını söyledi. Detaylar 👇🏻
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Gosling'in Rambo'yu canlandırma fikri muhtemelen "Barbie" yıldızını kendisini de memnun ederdi.
Stallone'a filmde rol almak isteyip istemediği sorulmuş, o reddedince de onun imajıyla Ryanı birleştirmişler ve Ken ortaya çıkmış!
''Barbie'' de duvarların her yerinde ''Rambo''nun posterleri var.
Fallon, programının bir kısımında Ken ve Stallone'un kürklü fotoğraflarını bile karşılaştrdı.
Stallone eğer "Rambo"yu oynaması için birini seçecek olursa bu Ryan Gosling olurmuş!
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Stallone kendisinin Ken olamayacağını ancak Gosling'in küçüklükten beri Rambo hayranı olması sebebiyle bir gün "bayrağı ona devredebileceğini"söylüyor.
Röportajın ilerleyen bölümlerinde, Stallone ve Fallon, aktörün arkadaşı ve "Rocky" oyuncu arkadaşı Carl Weathers'ı hatırladı ve andı.
'Rambo' 'Rocky' ile ilk karşılaşmasını da Fallon'un programında anlattı.
''Rocky'' Adonis gibi görünürken ''Rambo'' ise Balon Ayı'ya benziyormuş.
Programın İngilizcesini buradan izleyebilirsiniz 👇Peki siz bu program hakkında ne düşündünüz? Yorumlarda buluşalım.
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