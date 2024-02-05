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Gerçek ile Kurgunun Bulanıklaştığı The Crown'un Son Sezonunda Nelerin Gerçek Olduğunu Sizlerle Paylaşıyoruz!

Gerçek ile Kurgunun Bulanıklaştığı The Crown'un Son Sezonunda Nelerin Gerçek Olduğunu Sizlerle Paylaşıyoruz!

dizi Netflix
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 10:31

Netflix'in taç giymiş draması 'The Crown'un sona ermesiyle birlikte, olayların günümüze daha da yaklaştığı bir zamanda gerçek ile kurgu arasındaki çizgi giderek belirsizleşiyor. Peter Morgan'ın şovu her zaman gerçek olayları dramatize etmiş olsa da, birçok kişi izleyicilerin gerçek kraliyet ailesi ile şovdaki olaylar arasındaki farkı ayırt etmekte zorlandığını düşünüyor. Son sezon, gösteriyi 1990'ların sonlarına ve 2000'lerin başlarına taşıdı; izleyicileri tanıdık olayları  kurgusal bir perspektifle yeniden yaşamaya davet ediyor. Peki ünlü Netflix dizisinin son sezonunda neler kurgu neler gerçek? Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
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Bilmeyenler için "The Crown" Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını anlatan Netflix dizisi.

Bilmeyenler için "The Crown" Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını anlatan Netflix dizisi.

Gerçek olaylardan esinlenen bu kurgusal dramatizasyon, Kraliçe 2. Elizabeth'in hükümdarlığını şekillendiren politik ve kişisel olayları anlatıyor. Bu dizi, En İyi Drama dalında Emmy ve Altın Küre Ödülleri kazandı ve Olivia Colman, Claire Foy ve daha birçok isme Emmy ödülleri kazandırdı.

Netflix 6. sezonu 2 part halinde yayımladı. İlk kısım Prenses Diana'ya odaklanıyor.

Netflix 6. sezonu 2 part halinde yayımladı. İlk kısım Prenses Diana'ya odaklanıyor.

Netflix'e 16 Kasım'da gelen altıncı sezonun ilk bölümü, 1997 yazında geçiyor. Prens Charles'ın (Dominic West) Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) ile olan ilişkisini geliştirdiği bir dönemi ele alıyor, aynı zamanda Prenses Diana'nın (Elizabeth Debicki) film yapımcısı Dodi Fayed (Khalid Abdalla) ile romantik bir ilişkiye başlamasını ve ikilinin Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybetmesini de konu alıyor.

Dizi sona ererken ve hayranlar The Crown'da neyin gerçek olduğunu merak ederken, işte bilmeniz gereken her şey.

Dizi sona ererken ve hayranlar The Crown'da neyin gerçek olduğunu merak ederken, işte bilmeniz gereken her şey.

Part 1:

Part 1:

1. Diana'nın Tony Blair hükümetindeki rolü Netflix dizisinde gerçekte olduğu gibi yanstıtılanlar arasında.

1. Diana'nın Tony Blair hükümetindeki rolü Netflix dizisinde gerçekte olduğu gibi yanstıtılanlar arasında.

Birinci bölümde Diana'nın, William ile birlikte Tony ve Cherie Blair'ı (Lydia Leonard) ziyaret ettiği görülüyor. Blair, görüşmelerini Kraliçe'ye hatırlatırken, Diana'nın hala ülkeye bir kamu hizmetkârı olarak katkıda bulunabileceğini hissettiğini söylüyor. Diana'nın hükümetle daha resmi bir temelde çalışmanın bir yolu olup olmadığını sormuş ve herhangi bir resmi rolün takdir edileceğini belirtmiş. Diana'nın ölümünün ardından 'Downing Street', Diana'nın birkaç hafta önce oğluyla birlikte Chequers'ta Blair'ı ziyaret ettiğini ve İngiltere için yurtdışında elçi olarak özel bir rol konusunu tartıştıklarını doğruladı. Diana, o zamanlarda bir gazeteciye başbakanın yeteneklerini tanıdığını ve ondan İngiltere için yurtdışında görevler üstlenmesini istediğini söyledi.

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2. Kraliçe Elizabeth'in Camilla'yı kabul etmekteki isteksizliği de gerçek.

2. Kraliçe Elizabeth'in Camilla'yı kabul etmekteki isteksizliği de gerçek.

The Crown'ın altıncı sezonu başlarken; Charles, Diana'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra halkın Camilla'yı şeytanlaştırmasından rahatsızdır. Kraliçe'ye Camilla'nın 50. doğum günü davetiyelerini alıp almadığını sorar, Kraliçe daveti aldığını ancak Derbyshire'da olduğu için katılamayacağını söyler. Charles planların her zaman değiştirilebileceğini belirttiğinde, Kraliçe şu şekilde yanıtlar: 'Neden değiştirmek istesin ki?' Kraliçe katılmaz, ancak daha sonra Prens Philip'a Camilla'nın 'kötü biri olarak kabul edilmesini istemediğini, çünkü öyle olmadığını' veya ona karşı kötü davranmak istemediğini söyler. Kraliçe Elizabeth ve Camilla'nın arası bir süre sonra düzelmiştir. Tarihçi Robert Lacey'e göre, Charles'ın Camilla'ya daha hoşgörülü olma isteğini kabul etmekte isteksizdi. Ünlü tarihçi 'The Crown'ın aksine, Camilla'yı bir zamanlar Charles'ın yüzüne 'o kötü kadın' olarak adlandırdığı söylenir. Ancak zamanla Camilla'ya daha yakın hale geldi. 2005'te Camilla'nın Kraliçe Consort (Kraliçe Eşi) yerine Prenses Consort (Prenses Eşi) olacağını açıklamasına rağmen, Camilla'nın Kraliçe olarak ilan edilmesi, Elizabeth'in ölümünden yedi ay önce duyuruldu' diyor.

3. Dodi Fayed'ın Amerikalı bir modelle nişanlanması da gerçekten yaşananlar arasında.

3. Dodi Fayed'ın Amerikalı bir modelle nişanlanması da gerçekten yaşananlar arasında.

The Crown'da izleyiciler ilk kez Dodi ile tanıştıklarında, Paris'te kısa sarı saçlı bir kadınla birlikte olduğunu görüyorlar. Ancak bu, Diana değil, Malibu'daki evi için kumaş seçtiğini ve üç hafta içinde evleneceğini söylediği Amerikalı bir kadın. Babası Mohamed etkilenmemiş bir şekilde, onu Saint Tropez'e özel bir misafir ile tanışmaya (Diana) ve altın avcısı nişanlısını geride bırakmaya çağırıyor. Model daha sonra Dodi'ye, babasını görmek için onu terk ettiğinde, Diana'nın da Dodi ve eski sevgilisi arasında bir dava dan bahsettiği anlaşılıyor. Bu hikaye, model Kelly Fisher'ın anlattığı gerçeğe çok yakın bir şekilde ilerliyor. Fisher, Diana ile tanıştığında Dodi ile nişanlı olduğunu iddia eden kişi olarak öne çıkmıştı. Fisher daha önce Victoria's Secret gibi markalar için ve Elle ile Marie Claire gibi dergilerde modellik yapmıştı. The Crown'daki gibi, Fisher - ki Dodi ile Temmuz 1996'da tanıştı - Dodi ve Diana'nın ilk kez fotoğraflandığı anda başka bir Fayed yatındaydı. Dodi'nin iddiaya göre ona modelliği azaltmasını ve ilişkiye öncelik vermesini istediği iddiası üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Ağlayarak, Dodi'nin kendisine evlenme teklif ettiğini (ki ailesi bunu reddetti) ve ona Malibu'da bir ev alacağını vadettiğini iddia etti. Ancak Dodi'nin ölümünden sonra dava dilekçesini geri çekti.

4. Mohamed al Fayed'ın öpücük fotoğrafını sağlama rolü de gerçek.

4. Mohamed al Fayed'ın öpücük fotoğrafını sağlama rolü de gerçek.

Altıncı sezon boyunca, Mohamed al Fayed (Salim Daw) oğlu Dodi'nin Diana ile olan ilişkisine büyük bir ilgi gösteren biri olarak gösterilir, hatta hizmetçiyi arayıp onların samimi olup olmadığını sorar. Ardından Arapça konuşulan bir dilde sekreterinden, sadece uzun bir objektife sahip herhangi bir aptal değil, Akdeniz'in en iyi fotoğrafçısını bulmalarını ister. Mohamed'ın Dodi ve Diana'nın ilk kez öpüştüğü fotoğrafı sağlamada bu kadar etkili olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Harrods sahibinin bu yılki ölümünün ardından, biyografi yazarı Tom Bower, The Times'da, Al-Fayed'ın kendisine Dodi ve Diana'nın fotoğraflarını coşkuyla gösterdiğini ve iddia edilen olarak oğlu için bir yat satın aldığını hızla ortaya koyduğunu hatırlattı.

5. Diana'nın Fransa'daki yat gezisinde paparazzilerle yakın ilişkisi de yaşandı.

5. Diana'nın Fransa'daki yat gezisinde paparazzilerle yakın ilişkisi de yaşandı.

Dodi ve Diana'nın ilk kez birlikte zaman geçirdiği Fransa'daki babasının yatında, paparazziler her zaman yakınlarında. Ancak William dışarı çıkmayı reddedinceye kadar, Diana onları yalnız bırakana kadar dışarı çıkacak bir tekneye biniyor. Mayo giyerek onlara şöyle soruyor: 'Harika vakit geçiriyoruz, tek bir sorunumuz var: sizlersiniz.' Prensese verilen yanıtsa şöyle:'Böyle olma, bizi gerçekten seviyorsun'. Diana, çocuklarını telaşa soktukları için onlardan uzak durmalarını ister ve uzaklaşırlarsa, bir sonraki yaptığı şeyle büyük bir sürpriz yapacağını söyler. Daha sonra mayo ile onlar için poz verir, ancak sonraki bir bölümde basın sürekli etraflarında olduğu için asla rahatlayamadıklarından şikayet eder. Eski 'Vanity Fair' editörü Tina Brown, 2007 tarihli tartışmalı Diana Chronicles kitabını yazan isimlerden biridir ve Diana'nın genellikle basını bilgilendirdiğini ve istedikleri görüntüleri vermekten kendini alıkoyamadığını iddia etti, bu da tekne üzerindeki olayı içeriyordu. Fotoğrafçı Daniel Pirrie, öpüşme fotoğrafını satan isimlerden biriydi ve Diana'nın o yaz Dodi ile Fransa'da tatilde olduğu bir dönemde kendisini fotoğraflamasını istediğini iddia etti. 2013 yılında 'The Daily Mail'e verdiği röportajda, 'Bana, Akdeniz'de bir yerde yatta olacağını söyledi. Genel olarak, o yaz çekilen tüm fotoğraflardan memnundu... Diana'nın [öpüşme fotoğrafının] çekilmesini istediğini biliyordum.' dedi.

6. Dodi'nin Diana'ya ölüm gecesi evlenme teklifi yapması da yaşandı.

6. Dodi'nin Diana'ya ölüm gecesi evlenme teklifi yapması da yaşandı.

Dodi ve Diana kötü geçen bir günün ardından Ritz'de akşam yemeğine gitmelerinin ardından, üst kata çıkarlar ve Dodi, ona birkaç gün önce bir Monte Carlo mücevher dükkanında kalabalıktan sığınıp gösterdiği yüzüğü evlilik yüzüğü olarak sunar. Diana, dizinden kalkmasını söyler, 'Biliyorum ki bütün dünya evlenecek miyiz diye merak ediyor, ama bu gerçekten yapmak için bir neden değil' der. Ancak, içki içerler ve gelecekte nasıl yaşamaları gerektiği konusunda acılı bir konuşma yaparlar, birbirlerine tavsiye verirler. Gerçekte, Dodi Paris'teki o kaderi belirleyici akşamda Diana'ya evlenme teklif etmedi. Ancak, 2007'deki ölüm soruşturmasında jüri, kazanın öğleden sonrasında Ritz'in karşısındaki bir mücevher mağazasından 11.600 sterline değer bir nişan yüzüğü satın aldığını gösteren CCTV görüntülerini gördü. Daha sonra odaya teslim edildiğine inanılmaktadır ve kazadan önce Dodi'nin dairesine gittiklerinde 'Dis-moi Oui' ('Evet De') yazan bir yüzük ile bir 'bague de fiançaille' (nişan yüzüğü) makbuzu bulundu. Soruşturmadaki ifadesinde babası Mohamed, çiftin tatil sırasında Monte Carlo'da mücevherciyle tanıştığını ve Dodi'nin o gece teklif etmeyi planladığına inandığını söyledi.

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7. Prens William'ın annesinin ölümünden sonra Balmoral'den kaçması da gerçekler arasında.

7. Prens William'ın annesinin ölümünden sonra Balmoral'den kaçması da gerçekler arasında.

Netflix uyarlamasında, Diana'nın ölüm haberini İskoçya'daki Balmoral kraliyet ikametinde babasından öğrendikten sonra, William (Rufus Kampa) derin bir üzüntüyle yürekleri kırılmış ve ailesinin tepkisine öfkeli bir şekilde kalmıştır. Bir noktada, Charles'a prensin odasında olmadığı ve 'onu kimse bulamıyor' denildiğinde, Charles ve Prens Harry onu aramaya karar verir ve genç prens için bahçe boyunca gerçekleşen bir av başlar. Onu bulamazlar, ancak daha sonra kendi isteğiyle, yağmur altında ıslanmış bir şekilde eve yürür. 'O fakir çocuk 14 saat boyunca kayıptı,' diyor Kraliçe daha sonra. Gerçek, Diana'nın ölümünden sonra William ve Harry'nin başlangıçta büyükanneleriyle Balmoral'da kaldıklarıdır. Kaybolduğu bilinmemekle birlikte, 2021'deki bir ziyaret sırasında William, o deneyimin hayatının 'en üzücü' anlarından biri olduğunu hatırladı. 'Annemin öldüğü söylendiğinde Balmoral'daydım. Hala şoktaydım ve o sabah Crathie Kilisesi'ndeki ayinde sığınak buldum,' diye anlattı. 'Ve ardından gelen matem günlerinde, İskoç doğasında huzur ve teselli buldum. Bu nedenle, İskoçya'ya olan bağlantım sonsuza kadar derin olacak.'

İkinci kısım ise tamamen olmasa da Prens William ile Kate Middelton ekseninde ilerliyor.

İkinci kısım ise tamamen olmasa da Prens William ile Kate Middelton ekseninde ilerliyor.

14 Aralık'ta Netflix'e gelen ikinci bölüm, Diana'nın ölümünün ardından başlıyor. Prens William (Ed McVey), üniversiteye gitmek üzere yola çıkarken, burada gelecekteki prenses Kate Middleton (Meg Bellamy) ile ilk kez tanışıyor. Başbakan Tony Blair (Bertie Carvel) her geçen gün daha popüler hale geldikçe, Kraliçe Elizabeth (Imelda Staunton) kraliyet ailesinin toplum içindeki yerinden ve onu takip edecek kişiye bırakılan görevden endişe duyuyor.

8. Part 2:

8. Part 2:

Lady Diana'nın ölüm haberini Balmoral Malikanesi'nde babasından öğrenen Prens William, kalbinin kırık olduğu ve ailesinin tepkisinden öfkeli olduğu bir durumla karşı karşıya kalır. Bir noktada, Charles'a prensin odasında olmadığı ve 'onu kimse bulamıyor' denildiği bildirilir, bu da Charles ve Prens Harry'nin onu aramaya ve ardından genç prensi arazide aramaya başlamalarına neden olur. O bulunamaz, ancak daha sonra kendi isteğiyle, yağmur altında ıslanmış bir şekilde eve yürür. Kraliçe daha sonra, '14 saat, o zavallı çocuk kayıptı,' der. William'ın ve Harry'nin Diana'nın ölümünden sonra başlangıçta büyükanneleriyle Balmoral'da kaldığı doğrudur. Kayıp olduğu bilinmiyor, ancak 2021'de İskoçya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında William, bu deneyimin hayatının 'en üzücü' anlarından biri olduğunu hatırladı. 'Anneyi kaybettiğimi söylendiğinde Balmoral'daydım. Hala şoktaydım ve o sabah Crathie Kilisesi'nde yapılan ayinde sığınak buldum,' diye anlattı. 'Ve takip eden yas günlerinde, İskoçya'nın açık havasında huzur ve teselli buldum. Sonuç olarak, İskoçya'ya hissettiğim bağ sonsuza kadar derin olacak.'

9. Prens William'ın hayran postası yani popülerliği de dizinin gerçek hayattan doğru yansıttıkları arasında.

9. Prens William'ın hayran postası yani popülerliği de dizinin gerçek hayattan doğru yansıttıkları arasında.

Prenses Diana'nın ölümünün ardından Prens William, Eton'a geri döner ve dünya genelinden genç kızlardan mektuplar almaya başlar. Mektuplarda William, annesinin cenazesinde tabutunun ardında yürüdüğü için cesareti için övgü alır. Televizyonda, kızların William'ın adını bağırırken gösterildiği sahnelerde, bir haber muhabiri William'ı 'yeni ergen kalp çalan' olarak nitelendirir. Bölüm, William'ın pop kültür fenomeni olarak statüsüne gönderme yaparak 'Willsmania' adını taşıyor. Raporlara göre, William bu ilgiden hoşlanmıyordu ve babası tarafından kraliyet ailesindeki rolünü sürdürmeye ikna edilmek zorunda kaldı.

10. Kraliçe'nin odak grupları da gerçekten oluşturuldu ve Kraliyet 'in popülerliğini ölçen anketler yapıldı.

10. Kraliçe'nin odak grupları da gerçekten oluşturuldu ve Kraliyet 'in popülerliğini ölçen anketler yapıldı.

Tony Blair'ın Birleşik Krallık'ta artan popülaritesi sırasında, Kraliçe Blair'in yeni kral olarak taç giymesine dair bir kabus görür. Blair'in halk tarafından monarşiden daha çok sevilmesinden endişe duyan Kraliçe, yardımcılarından popülerliği hakkında bazı bilgiler bulmalarını ister. Ülke çapında odak grupları düzenlenir ve 2.000'den fazla halk üyesine kraliyet ailesi hakkındaki düşünceleri sorulur. Evet ya da hayır soruları sorulur, ardından canlı tartışmalar yaşanır. Anketler, çoğu insanın kraliyet ailesini 'gerçek dünyadan kopuk', 'halkın parasını israf eden' ve 'merhametsiz' bulduğunu gösterir. Kraliyet ailesinin yıllar içinde odak grupları kullandığı bildirilmiştir, ancak kraliçenin doğrudan isteyip istemediği bilinmemektedir. Blair'ın Prenses Diana'nın ölümünün ardından popülerliği yüksek seviyelerdeydi. Özel bir İşçi Partisi anketine göre, Blair'ın popülerlik derecesi Diana'nın ölümünden bir ay sonra %93'e ulaştı.

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11. Tony Blair'ın 'Women's Institute'deki konuşma rezaleti de gerçekten yaşandı.

11. Tony Blair'ın 'Women's Institute'deki konuşma rezaleti de gerçekten yaşandı.

Dizi, Kraliçe'nin 'Women's Institute' ile uzun süreli ilişkisine odaklanıyor ve o dönemde hükümdar olan Kraliçe'nin diğer üyelere bir konuşma yaparken gösteriliyor. Ancak Başbakan Blair, örgütün yıllık konferansında kendi konuşmasını yaparken, İşçi Partisi'ni geleneksel değerleri temsil eden bir parti olarak sununca durum karışır. Blair'ın parti politikalarına sapma girişiminden etkilenmeyen kadınlar, yavaşça alkışlayarak ve Blair'a laf atarak tepki gösterir. Bu olay gerçekten yaşanmış bir olaydır; kadınlar alkışlamayı giderek daha yüksek sesle yapınca, başkan Helen Carey kadınlardan sakin olmalarını istemek zorunda kaldı. Bu an, daha sonra Tory lideri William Hague tarafından Parlamento'da alay konusu yapıldı ve Blair'a şöyle denildi: 'Dokunulmamış bir başbakanın işareti, neden dokunulmamış olduğunu bilmediğindir.'

12. William ve Kate'in gençlik bağlantısı da kurgulanmış yani gerçek değil.

12. William ve Kate'in gençlik bağlantısı da kurgulanmış yani gerçek değil.

Kate ve annesi Carole (Eve Best), Londra'da alışveriş yaparken bir grup toplandığını görür. William ve Prenses Diana'nın Big Issue dergisi kopyalarını sattığını fark ederler ve ikiliden bir tane satın almak için yanlarına giderler. Diana, genç William'ın ilgisini çeken genç Katenin adını sorar. William'ın Big Issue'a olan desteği belgelenmiştir, kraliyet üyesi bu bağış toplama dergisini bu ayın başlarında satmıştır. Ancak bu hikaye uydurmadır. Kate ve William, St Andrews Üniversitesi'nde öğrenim gördükleri sırada tanıştılar ve çocukken tanışmadılar.

13. Kate ve William, üniversitede birbirlerinin ilk aşkları değillerdi.

13. Kate ve William, üniversitede birbirlerinin ilk aşkları değillerdi.

Gerçek aşkın yolu asla düz gitmez; bu Kate ve William için de geçerli. The Crown'da, gelecekteki kraliyet çiftinin üniversitede tanıştığı zaman her ikisi de farklı insanlarla çıkıyor: William, bir kız olan Lola ile; Kate ise bir erkek olan Rupert ile. William, üniversite kütüphanesinde bir tartışma sırasında Kate'e hakaret ettiği bir anıyla. Gerçekten de hem William hem de Kate, St Andrews'ta aşkı bulmadan önce ilişkiler içindeydiler. William, üniversitenin ilk yılında yazar olmaya çalışan Olivia Hunt ile kısa bir süreliğine çıktı, Kate ise avukat Rupert Finch ile çıktı. Hem Kate hem de William, bu kişilerle arkadaş kalmaya devam ettiler.

14. Kate Middelton'ın annesi Carole Middleton'ın Kate ve William'ın evliliklerini düzenleme sürecindeki rolü de gerçekler arasında.

14. Kate Middelton'ın annesi Carole Middleton'ın Kate ve William'ın evliliklerini düzenleme sürecindeki rolü de gerçekler arasında.

'The Crown' dizisinin yeni serisinin en şaşırtıcı unsurlarından biri, Kate'in annesi Carole Middleton'ın (Eve Best) oynadığı kilit rol. Carole, kızını William ile tanıştırmak için çaresizce çaba sarf eden biri olarak gösterilir. Bir noktada, Kate annesine şöyle der: 'Sen her zaman benim için başka birisini düşündün,' ve şaka yoluyla onu 'Pride and Prejudice' (Aşk ve Gurur) kitabındaki baskın Mrs. Bennet'e benzetir. Kate ve William sonunda St Andrews'ta birlikte okumaya karar verir, ancak Kate daha sonra annesine, başlangıçta Edinburgh'a gitmeyi planladığını, ancak sonra bir yıl ara verip William'ın planlarına uygun olarak değişiklik yaptığını söyler. Kate ve William üniversitede tanıştıklarında, Carole kızını William'ı takip etmeye zorlar. Kate'e, ünlü moda şovunda bacaklarını sergilemek için topuklu giymesini söyler. Kate, üniversitedeyken parti işi yürüten annesi Carole'a her zaman yakın olmuştur. Omid Scobie'nin son kitabı 'Endgame'de iddia edildiğine göre, Carole 'hesaplayarak Kate'i genç Prens William'ın dünyasının tam ortasına yerleştirdi' ve bunun içerisinde ilk tercih ettiği üniversiteden feragat etmesi ve William gibi bir yıl Floransa'da ara vermesi de dahil.

15. Kraliçe Elizabeth ve Prenses Margaret'ın 2.Dünya Savaşının bitiminde saraydan kaçmaları da gerçek olaylar arasında.

15. Kraliçe Elizabeth ve Prenses Margaret'ın 2.Dünya Savaşının bitiminde saraydan kaçmaları da gerçek olaylar arasında.

Sekizinci bölüm, Prenses Margaret'ın ölümüyle ilgilidir. Bölüm, genç Elizabeth'in (Viola Prettejohn) ve Margaret'ın (Beau Gadsdon) İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği bir dönemi konu alan bir geriye dönüş dizisi ile başlamaktadır. İkili, saraydan kaçar ve kılık değiştirerek The Ritz'e gider. Orada halkın üyeleriyle dans ederler. Bu kulağa bir kurgu gibi gelebilir, ancak gerçekten de yaşanmış bir olaydır. O zamanlar 19 yaşında olan gelecekteki kraliçe ve 14 yaşındaki kız kardeşi, sarayın önünde halkın diğer üyeleriyle bir araya geldiler ve hokey-cokey ve Lambeth Walk dans ettiler. Akşam yemeğinden sonra, arkadaşları olan bir grup Muhafız subayı eşliğinde Ritz'e gittiler ve kongayı dansı ettiler. Kral George'un günlüğünde, fikrin Margaret'a ait olduğunu yazdı. 'Zavallı sevgililer, henüz hiç eğlenmemişler,' diye yazıyordu Kral'ın günlüğünde.

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16. Prens William'ın Altın Jübile'yi Kate'in ailesiyle geçirmesi de gerçekten yaşanmış olaylar arasında.

16. Prens William'ın Altın Jübile'yi Kate'in ailesiyle geçirmesi de gerçekten yaşanmış olaylar arasında.

Altıncı sezonun ikinci kısmı boyunca, William'ın kraliyet hayatı ve ünün baskısıyla başa çıkmaya çalıştığı görülüyor. Kraliçe'nin Altın Jübilesi yaklaştıkça, hükümdar William'a kraliyet görevlerinden bir mola teklif eder. Bunun yerine, o günü Kate'in ailesiyle geçirir (onun ebeveynleriyle ilk kez tanıştığı an), evlerinde kutlamaları TV'de izlerken kendi kişisel yorumlarını ekleyerek. Ancak, Kate'e 'Onunla olmam gerektiğini düşünmekten kendimi alamıyorum' diyerek pişmanlığını dile getirir ve ardından saraya geri dönerek büyükannesiyle birlikte balkonda Harry'nin yanına katılır (Luther Ford). Gerçekte, William balkona katılmış ve kalabalık isminin haykırılmasıyla büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Katılan Prens Philip de gururla ona bakmıştır.

17. Kraliçe, Charles ve Camilla'nın düğününde istifa konusundaki fikrini değiştirmesinin ise yalan olduğu söylenen olaylar arasında.

17. Kraliçe, Charles ve Camilla'nın düğününde istifa konusundaki fikrini değiştirmesinin ise yalan olduğu söylenen olaylar arasında.

Dizinin final bölümü, Charles ve Camilla'nın 2005 düğünü etrafında dönüyor. O dönemde Kraliçe, tahtı bırakmayı ve Charles'a bir nevi düğün hediyesi olarak tahta geçmesine izin vermeyi düşünüyor. Elizabeth, düğünde kendi yazdığı bir konuşma yapma isteğinde bulunarak, tahttan çekilebileceği şeklinde spekülasyonlara yol açıyor. Elizabeth daha sonra gençliğinin hayaletleri tarafından ziyaret ediliyor  (Claire Foy ve Olivia Colman tarafından canlandırılır), ona tacın sorumlulukları hatırlatır ve genç nesillerin kendisi kadar kararlı olmadığını ve görevin üstesinden gelemeyeceğini öne sürer. Kraliçe, yüzlerce davetlinin önünde konuşma yapar. Ancak, ipuçlarından birini atlar ve istifa etmez. Bu hikayede bazı gerçekler bulunsa da, büyük ölçüde uydurulmuştur. Kraliçe aslında hiçbir şekilde sivil evlilik törenine katılmamış, bunun yerine çiftin mutluluğuna kilise kutsamasından sonra katılmıştır. Kraliyet yazarı Penny Junor'ın 'The Untold Story' adlı biyografisine göre, Kraliçe düğün gününde bir konuşma yapmış ve yarış atlarıyla şaka yapmış, çifte de iyilik dileğinde bulunmuştur. 2005'te kraliyet görevlerinden feragat etmeyi düşündü mü bilinmiyor, ancak gerçekte 2022'deki ölümüne kadar emekli olmadı.

Peki siz ''The Crown''ın gerçeği yansıttığını mı düşünüyorsunuz yoksa kurguyu abarttığını mı? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz ''The Crown''ın gerçeği yansıttığını mı düşünüyorsunuz yoksa kurguyu abarttığını mı? Yorumlarda buluşalım 👇

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