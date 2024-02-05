Gerçek ile Kurgunun Bulanıklaştığı The Crown'un Son Sezonunda Nelerin Gerçek Olduğunu Sizlerle Paylaşıyoruz!

The Crown'da izleyiciler ilk kez Dodi ile tanıştıklarında, Paris'te kısa sarı saçlı bir kadınla birlikte olduğunu görüyorlar. Ancak bu, Diana değil, Malibu'daki evi için kumaş seçtiğini ve üç hafta içinde evleneceğini söylediği Amerikalı bir kadın. Babası Mohamed etkilenmemiş bir şekilde, onu Saint Tropez'e özel bir misafir ile tanışmaya (Diana) ve altın avcısı nişanlısını geride bırakmaya çağırıyor. Model daha sonra Dodi'ye, babasını görmek için onu terk ettiğinde, Diana'nın da Dodi ve eski sevgilisi arasında bir dava dan bahsettiği anlaşılıyor. Bu hikaye, model Kelly Fisher'ın anlattığı gerçeğe çok yakın bir şekilde ilerliyor. Fisher, Diana ile tanıştığında Dodi ile nişanlı olduğunu iddia eden kişi olarak öne çıkmıştı. Fisher daha önce Victoria's Secret gibi markalar için ve Elle ile Marie Claire gibi dergilerde modellik yapmıştı. The Crown'daki gibi, Fisher - ki Dodi ile Temmuz 1996'da tanıştı - Dodi ve Diana'nın ilk kez fotoğraflandığı anda başka bir Fayed yatındaydı. Dodi'nin iddiaya göre ona modelliği azaltmasını ve ilişkiye öncelik vermesini istediği iddiası üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Ağlayarak, Dodi'nin kendisine evlenme teklif ettiğini (ki ailesi bunu reddetti) ve ona Malibu'da bir ev alacağını vadettiğini iddia etti. Ancak Dodi'nin ölümünden sonra dava dilekçesini geri çekti.