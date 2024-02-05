Gerçek ile Kurgunun Bulanıklaştığı The Crown'un Son Sezonunda Nelerin Gerçek Olduğunu Sizlerle Paylaşıyoruz!
Gerçek ile Kurgunun Bulanıklaştığı The Crown'un Son Sezonunda Nelerin Gerçek Olduğunu Sizlerle Paylaşıyoruz!
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
Netflix'in taç giymiş draması 'The Crown'un sona ermesiyle birlikte, olayların günümüze daha da yaklaştığı bir zamanda gerçek ile kurgu arasındaki çizgi giderek belirsizleşiyor. Peter Morgan'ın şovu her zaman gerçek olayları dramatize etmiş olsa da, birçok kişi izleyicilerin gerçek kraliyet ailesi ile şovdaki olaylar arasındaki farkı ayırt etmekte zorlandığını düşünüyor. Son sezon, gösteriyi 1990'ların sonlarına ve 2000'lerin başlarına taşıdı; izleyicileri tanıdık olayları kurgusal bir perspektifle yeniden yaşamaya davet ediyor. Peki ünlü Netflix dizisinin son sezonunda neler kurgu neler gerçek? Detaylar aşağıda 👇
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Bilmeyenler için "The Crown" Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını anlatan Netflix dizisi.
Netflix 6. sezonu 2 part halinde yayımladı. İlk kısım Prenses Diana'ya odaklanıyor.
Dizi sona ererken ve hayranlar The Crown'da neyin gerçek olduğunu merak ederken, işte bilmeniz gereken her şey.
Part 1:
1. Diana'nın Tony Blair hükümetindeki rolü Netflix dizisinde gerçekte olduğu gibi yanstıtılanlar arasında.
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2. Kraliçe Elizabeth'in Camilla'yı kabul etmekteki isteksizliği de gerçek.
3. Dodi Fayed'ın Amerikalı bir modelle nişanlanması da gerçekten yaşananlar arasında.
4. Mohamed al Fayed'ın öpücük fotoğrafını sağlama rolü de gerçek.
5. Diana'nın Fransa'daki yat gezisinde paparazzilerle yakın ilişkisi de yaşandı.
6. Dodi'nin Diana'ya ölüm gecesi evlenme teklifi yapması da yaşandı.
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7. Prens William'ın annesinin ölümünden sonra Balmoral'den kaçması da gerçekler arasında.
İkinci kısım ise tamamen olmasa da Prens William ile Kate Middelton ekseninde ilerliyor.
8. Part 2:
9. Prens William'ın hayran postası yani popülerliği de dizinin gerçek hayattan doğru yansıttıkları arasında.
10. Kraliçe'nin odak grupları da gerçekten oluşturuldu ve Kraliyet 'in popülerliğini ölçen anketler yapıldı.
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11. Tony Blair'ın 'Women's Institute'deki konuşma rezaleti de gerçekten yaşandı.
12. William ve Kate'in gençlik bağlantısı da kurgulanmış yani gerçek değil.
13. Kate ve William, üniversitede birbirlerinin ilk aşkları değillerdi.
14. Kate Middelton'ın annesi Carole Middleton'ın Kate ve William'ın evliliklerini düzenleme sürecindeki rolü de gerçekler arasında.
15. Kraliçe Elizabeth ve Prenses Margaret'ın 2.Dünya Savaşının bitiminde saraydan kaçmaları da gerçek olaylar arasında.
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16. Prens William'ın Altın Jübile'yi Kate'in ailesiyle geçirmesi de gerçekten yaşanmış olaylar arasında.
17. Kraliçe, Charles ve Camilla'nın düğününde istifa konusundaki fikrini değiştirmesinin ise yalan olduğu söylenen olaylar arasında.
Peki siz ''The Crown''ın gerçeği yansıttığını mı düşünüyorsunuz yoksa kurguyu abarttığını mı? Yorumlarda buluşalım 👇
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