Gerçek ile Kurgunun Bulanıklaştığı The Crown'un Son Sezonunda Nelerin Gerçek Olduğunu Sizlerle Paylaşıyoruz!

'The Crown' dizisinin yeni serisinin en şaşırtıcı unsurlarından biri, Kate'in annesi Carole Middleton'ın (Eve Best) oynadığı kilit rol. Carole, kızını William ile tanıştırmak için çaresizce çaba sarf eden biri olarak gösterilir. Bir noktada, Kate annesine şöyle der: 'Sen her zaman benim için başka birisini düşündün,' ve şaka yoluyla onu 'Pride and Prejudice' (Aşk ve Gurur) kitabındaki baskın Mrs. Bennet'e benzetir. Kate ve William sonunda St Andrews'ta birlikte okumaya karar verir, ancak Kate daha sonra annesine, başlangıçta Edinburgh'a gitmeyi planladığını, ancak sonra bir yıl ara verip William'ın planlarına uygun olarak değişiklik yaptığını söyler. Kate ve William üniversitede tanıştıklarında, Carole kızını William'ı takip etmeye zorlar. Kate'e, ünlü moda şovunda bacaklarını sergilemek için topuklu giymesini söyler. Kate, üniversitedeyken parti işi yürüten annesi Carole'a her zaman yakın olmuştur. Omid Scobie'nin son kitabı 'Endgame'de iddia edildiğine göre, Carole 'hesaplayarak Kate'i genç Prens William'ın dünyasının tam ortasına yerleştirdi' ve bunun içerisinde ilk tercih ettiği üniversiteden feragat etmesi ve William gibi bir yıl Floransa'da ara vermesi de dahil.