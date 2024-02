Super Bowl'un Perde Arkası: İzleyicilere Rekabetin Çok Ötesinde Bir Sinema Şöleni Yaşatan Harika Sahneler

'Ne muhteşem bir gün!' Bu cümle, Mad Max: Fury Road'un kötü karakterleri tarafından unutulmaz bir şekilde söylendi ve Kingdom of the Planet of the Apes'in yeni fragmanıyla farklı bir post-apokaliptik serinin mottosu haline geldi. Serinin dördüncü filmi, Matt Reeves'in övgüyle karşılanan üçlemesinden yıllar sonra geçen ve yönetmen Wes Ball tarafından çekilen ilk filmdir. Ball yakın zamanda EW'ye 'Kesinlikle anlatılacak daha çok hikaye olduğunu düşünüyoruz' dedi.