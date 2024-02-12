Super Bowl'un Perde Arkası: İzleyicilere Rekabetin Çok Ötesinde Bir Sinema Şöleni Yaşatan Harika Sahneler

Alçakgönüllülükten hiçbir zaman hoşlanmayan Ryan Reynolds'ın Deadpool'u, Ağzı Bozuk Kiralık Katil olarak üçüncü çıkışında - ama ilk kez resmi olarak Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olarak - kendisini 'Marvel'ın İsa'sı' ilan ediyor. Bu film, Hugh Jackman'ın Wolverine olarak büyük ekrana, 2017'deki Logan ile karaktere veda ettiği düşünüldükten sonra geri dönüşünü de işaretliyor. Filmin sadece Deadpool 3 olarak adlandırılacağı varsayılmışken, bu fragman her iki yıldızın da önemini vurgulayan resmi bir başlık ortaya koyuyor. Ödüllü Succession yıldızı Matthew Macfadyen da, Deadpool'u MCU sürekliliğine dahil etmekten sorumlu gibi görünen bir TVA bürokratını oynayarak bu maceraya katılıyor.