Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Super Bowl'un Perde Arkası: İzleyicilere Rekabetin Çok Ötesinde Bir Sinema Şöleni Yaşatan Harika Sahneler

Super Bowl'un Perde Arkası: İzleyicilere Rekabetin Çok Ötesinde Bir Sinema Şöleni Yaşatan Harika Sahneler

fragman film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 16:07

Super Bowl Pazarı'nı spora odaklanarak geçirenler varken, sinema için burada olanlar da var. Geçtiğimiz Super Bowl'da yayınlanan fragmanlar sinema severlerin ilgisini cezbetmiş durumda. İşte film severleri heyecanlandıran o fragmanlar 🎬👇🏻

Kaynak: https://ew.com/2024-super-bowl-movie-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

A Quiet Place: Day One (2024)

A Quiet Place: Day One (2024)

Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff ve Djimon Hounsou'nun başrollerini paylaştığı film, uzaylı istilasının ilk gününde New York City'de geçiyor. Sam (Nyong'o) adında bir kadın, kedi Frodo ile Büyük Elma'ya günübirlik bir geziye çıktığında her şey altüst olur. Michael Sarnoski'nin (Pig) yönettiği Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, 28 Haziran'da sinemalarda.

''A Quet Place Day One'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Despicable Me 4 (2024)

Despicable Me 4 (2024)

Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell, Sofia Vergara, Chloe Fineman, Stephen Colbert ve Joey King'in rol aldığı filmde, Gru (Carell) ve Lucy (Wiig) ailelerine yeni bir üye, Gru Jr. eklerler. Yeni düşmanlar, Maxime Le Mal (Ferrell) ve onun femme fatale kız arkadaşı Valentina (Vergara) tarafından kovalanmaya başlarlar ve kaçmak zorunda kalırlar.

''Despicable Me'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

The Fall Guy (2024)

The Fall Guy (2024)

Ryan Reynolds, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson ve Hannah Waddingham'ın başrollerini paylaştığı ve dublörden tanınmış aksiyon filmi yönetmenine dönüşen David Leitch'in yönettiği The Fall Guy, uzun süreli dublör Colt Seavers'ın (Reynolds) eski kız arkadaşı (Blunt) tarafından yapılan bir filmde çalışırken, sıkça dublörlüğünü yaptığı kayıp film yıldızı Tom Ryder'ı (Taylor-Johnson) bulmakla görevlendirildiği hikayeyi takip eder. The Fall Guy, 3 Mayıs'ta sinemalarda.

İçeriğin Devamı Aşağıda

''The Fall Guy'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz

Kung Fu Panda 4 (2024)

Kung Fu Panda 4 (2024)

Jack Black, Viola Davis, Awkwafina, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane ve Ke Huy Quan'ın rol aldığı filmde, Ejderha Savaşçısı Po (Black), Barış Vadisi'nin Ruhani Lideri olmaya seçilir, bu da onun yeni yüksek pozisyonunu kabul edebilmesi için yeni bir Ejderha Savaşçısı bulup eğitmesi gerektiği anlamına gelir. Dahası, son zamanlarda kötü, güçlü bir büyücü olan, büyük ya da küçük herhangi bir yaratığa dönüşebilen minik bir kertenkele Chameleon (Davis)'un görüldüğü bildirilmiştir.

''Kung Fu Panda 4'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Deadpool & Wolverine (2024)

Deadpool & Wolverine (2024)

Alçakgönüllülükten hiçbir zaman hoşlanmayan Ryan Reynolds'ın Deadpool'u, Ağzı Bozuk Kiralık Katil olarak üçüncü çıkışında - ama ilk kez resmi olarak Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olarak - kendisini 'Marvel'ın İsa'sı' ilan ediyor. Bu film, Hugh Jackman'ın Wolverine olarak büyük ekrana, 2017'deki Logan ile karaktere veda ettiği düşünüldükten sonra geri dönüşünü de işaretliyor. Filmin sadece Deadpool 3 olarak adlandırılacağı varsayılmışken, bu fragman her iki yıldızın da önemini vurgulayan resmi bir başlık ortaya koyuyor. Ödüllü Succession yıldızı Matthew Macfadyen da, Deadpool'u MCU sürekliliğine dahil etmekten sorumlu gibi görünen bir TVA bürokratını oynayarak bu maceraya katılıyor.

''Deadpool & Wolverine'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

'Ne muhteşem bir gün!' Bu cümle, Mad Max: Fury Road'un kötü karakterleri tarafından unutulmaz bir şekilde söylendi ve Kingdom of the Planet of the Apes'in yeni fragmanıyla farklı bir post-apokaliptik serinin mottosu haline geldi. Serinin dördüncü filmi, Matt Reeves'in övgüyle karşılanan üçlemesinden yıllar sonra geçen ve yönetmen Wes Ball tarafından çekilen ilk filmdir. Ball yakın zamanda EW'ye 'Kesinlikle anlatılacak daha çok hikaye olduğunu düşünüyoruz' dedi.

''Kingdom of the Planet of the Apes'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Wicked (2024)

Wicked (2024)

Nihayet, 21. yüzyılın en başarılı Broadway müzikallerinden biri büyük ekrana geliyor. Uzun zamandır beklenen Wicked filmi için ilk fragman, ikonik görüntülerle dolu: Elphaba'nın (Cynthia Erivo) yeşil cildi, Galinda/Glinda'nın (Ariana Grande) pembe kıyafetleri, kanatlı maymunlar, Zümrüt Şehir... ve müzikaldekinden daha büyük bir rol oynayabilecek genç bir kız olan Dorothy.

''Wicked Part 1'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Twisters (2024)

Twisters (2024)

Glen Powell'ın büyük yılı devam ediyor. Romantik komedi filmi Anyone But You'dan taze çıkmış ve yeni Netflix filmi Hit Man ufukta iken, Top Gun: Maverick yıldızı, 1996 yapımı kasırga gerilim filminin yaklaşan devam filminde merhum Bill Paxton'ın yerini doldurarak da rol alıyor. Çoğul başlığa sadık kalınarak, yeni Twisters fragmanı fırtına avcılarının aynı anda iki fırtınayla başa çıkmak zorunda kalacağını gösteriyor. Daisy Edgar-Jones (Where the Crawdads Sing, Normal People) Lee Isaac Chung'un (Minari) yönettiği yeni filmde Powell'a eşlik ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

''Twisters'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

IF (2024)

IF (2024)

Ryan Reynolds, Steve Carell, Cailey Fleming, John Krasinski, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Alan Kim ve Liza Colón-Zayas'ın rol aldığı filmde, Fleming, insanların hayali arkadaşlarını görebilen genç bir kızı canlandırıyor ve unutulmuş IF'leri çocuklarıyla yeniden bir araya getirmek için çalışıyor. Film, 17 Mayıs'ta sinemalarda açılıyor.

''IF'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Monkey Man (2024)

Monkey Man (2024)

Dev Patel'in başrolünü üstlendiği filmde, anonim 'Çocuk' (Patel), her gece, bir goril maskesi takarak, popüler dövüşçüler tarafından para için kanlar içinde dövüldüğü yeraltı dövüş kulübünde zorlukla geçinmektedir. Bastırılmış öfkesinin yıllar sonunda patlamasıyla, Çocuk şehrin kötücül elitlerinin enklavını sızmanın bir yolunu keşfeder. Çocukluk travması aşırı kaynadığında, gizemli şekilde yaralı elleri, ondan her şeyi alan adamlarla hesaplaşmak için patlayıcı bir intikam kampanyası başlatır. Monkey Man, 5 Nisan'da sinemalarda gösterime giriyor.

''Monkey Man'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

Inside Out 2 (2024)

Inside Out 2 (2024)

Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira ve Maya Hawke'ın rol aldığı filmde, genç Riley artık bir ergen, bu yüzden duygular iyi iş çıkardıklarını düşünseler de, büyüme sancılarını hesaba katamıyorlar. İşte bu noktada, işleri karıştırmak için Kaygı (Hawke) devreye giriyor.

''Insıde Out 2'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Peki sizin bu fragmanlardan ilginizi hangileri çekti? Yorumlarda buluşalım👇🏻

Peki sizin bu fragmanlardan ilginizi hangileri çekti? Yorumlarda buluşalım👇🏻

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın