Super Bowl'un Perde Arkası: İzleyicilere Rekabetin Çok Ötesinde Bir Sinema Şöleni Yaşatan Harika Sahneler
Super Bowl'un Perde Arkası: İzleyicilere Rekabetin Çok Ötesinde Bir Sinema Şöleni Yaşatan Harika Sahneler
Kaynak: https://ew.com/2024-super-bowl-movie-...
Super Bowl Pazarı'nı spora odaklanarak geçirenler varken, sinema için burada olanlar da var. Geçtiğimiz Super Bowl'da yayınlanan fragmanlar sinema severlerin ilgisini cezbetmiş durumda. İşte film severleri heyecanlandıran o fragmanlar 🎬👇🏻
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A Quiet Place: Day One (2024)
''A Quet Place Day One'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Despicable Me 4 (2024)
''Despicable Me'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
The Fall Guy (2024)
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''The Fall Guy'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz
Kung Fu Panda 4 (2024)
''Kung Fu Panda 4'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Deadpool & Wolverine (2024)
''Deadpool & Wolverine'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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Kingdom of the Planet of the Apes (2024)
''Kingdom of the Planet of the Apes'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Wicked (2024)
''Wicked Part 1'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Twisters (2024)
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''Twisters'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
IF (2024)
''IF'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Monkey Man (2024)
''Monkey Man'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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Inside Out 2 (2024)
''Insıde Out 2'' Super Bowl fragmanını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Peki sizin bu fragmanlardan ilginizi hangileri çekti? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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