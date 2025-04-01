Boşandılar Ama Kazıkları Bitmedi: Icardi, Wanda Nara'nın Ortak Hesaptan 7 Milyon Euro Çaldığını İddia Etti!

Wanda Nara'nın bir anda boşanmak istediğini açıklamasıyla başlayan serüven, L-Gante ile bir partide dudak dudağa ifşalanmasıyla çirkinleşmişti. Çirkinlikler bunca ay bir an olsun dinmedi. Bir süre ailesini kurtarmak için çabalayan Icardi, Wanda'nın dengesiz hareketleri peş peşe gelince pes etti. Üstelik kalbini de China Suarez'e kaptırdı!

Çocukların velayeti ve nafaka konusunda uzun bir süredir ortak bir noktaya varmaya çalışan Icardi ve Wanda, 21 Mart'ta resmen boşandı.