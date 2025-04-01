Boşandılar Ama Kazıkları Bitmedi: Icardi, Wanda Nara'nın Ortak Hesaptan 7 Milyon Euro Çaldığını İddia Etti!
Boşandılar Ama Kazıkları Bitmedi: Icardi, Wanda Nara'nın Ortak Hesaptan 7 Milyon Euro Çaldığını İddia Etti!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/icardi-nin-h...
21 Mart'ta 10 yıllık aşklarını bitirerek nihayet boşanan Icardi ve Wanda Nara cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Boşandıkları için daha sakin olması beklenen çiftin dramı yine bitmedi. Icardi'nin Wanda Nara'ya ortak hesaptan toplam 7 milyon Euro'yu izinsiz üstüne geçirdiği gerekçesiyle yasal işlem başlattığı iddia edildi.
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Aylarca gündemin göbeğine oturan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ve toksik aşkı Wanda Nara, geçtiğimiz hafta nihayet boşandı.
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Çocukların velayetinin annede kalmasına karar verilirken dava sürecinin devam edeceği yalnızca boşanmanın resmileştiği bilgisi verildi.
Nihayet boşanan ikilinin arasındaki suların biraz olsun durulmasını bekliyorduk ki gazeteci Gustavo Mendez, sosyal medya hesabından yayımladığı bir belgeyle şok bir iddia ortaya attı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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