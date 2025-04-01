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Boşandılar Ama Kazıkları Bitmedi: Icardi, Wanda Nara'nın Ortak Hesaptan 7 Milyon Euro Çaldığını İddia Etti!

Boşandılar Ama Kazıkları Bitmedi: Icardi, Wanda Nara'nın Ortak Hesaptan 7 Milyon Euro Çaldığını İddia Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.04.2025 - 22:51 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 22:54

21 Mart'ta 10 yıllık aşklarını bitirerek nihayet boşanan Icardi ve Wanda Nara cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Boşandıkları için daha sakin olması beklenen çiftin dramı yine bitmedi. Icardi'nin Wanda Nara'ya ortak hesaptan toplam 7 milyon Euro'yu izinsiz üstüne geçirdiği gerekçesiyle yasal işlem başlattığı iddia edildi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/icardi-nin-h...
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Aylarca gündemin göbeğine oturan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ve toksik aşkı Wanda Nara, geçtiğimiz hafta nihayet boşandı.

Aylarca gündemin göbeğine oturan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ve toksik aşkı Wanda Nara, geçtiğimiz hafta nihayet boşandı.

Wanda Nara'nın bir anda boşanmak istediğini açıklamasıyla başlayan serüven, L-Gante ile bir partide dudak dudağa ifşalanmasıyla çirkinleşmişti. Çirkinlikler bunca ay bir an olsun dinmedi. Bir süre ailesini kurtarmak için çabalayan Icardi, Wanda'nın dengesiz hareketleri peş peşe gelince pes etti. Üstelik kalbini de China Suarez'e kaptırdı! 

Çocukların velayeti ve nafaka konusunda uzun bir süredir ortak bir noktaya varmaya çalışan Icardi ve Wanda, 21 Mart'ta resmen boşandı.

Çocukların velayetinin annede kalmasına karar verilirken dava sürecinin devam edeceği yalnızca boşanmanın resmileştiği bilgisi verildi.

Çocukların velayetinin annede kalmasına karar verilirken dava sürecinin devam edeceği yalnızca boşanmanın resmileştiği bilgisi verildi.

Kızlarına duygusal mesajlar paylaşan Icardi, geçtiğimiz saatlerde sevgili China Suarez'in paylaştığı tedavi süreciyle gündeme gelmişti. Sakatlığından dolayı bir süredir sahalara çıkamayan Icardi'nin dizinin iyileşme sürecinde olduğunu gören Galatasaraylılar resmen bayram etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nihayet boşanan ikilinin arasındaki suların biraz olsun durulmasını bekliyorduk ki gazeteci Gustavo Mendez, sosyal medya hesabından yayımladığı bir belgeyle şok bir iddia ortaya attı.

Nihayet boşanan ikilinin arasındaki suların biraz olsun durulmasını bekliyorduk ki gazeteci Gustavo Mendez, sosyal medya hesabından yayımladığı bir belgeyle şok bir iddia ortaya attı.

Icardi'nin Ekim 2024’te İtalyan adli makamlarına başvurduğunu duyuran Mendez. Icardi’nin avukatları tarafından hazırlanan dilekçeye göre Wanda Nara'nın UBI Banca adlı bankadaki ortak hesaptan 5 milyon Euro ve Icardi’nin görsel haklarından elde ettiği 2 milyon Euro'yu kendi adına açılmış kişisel bir hesaba transfer ettiğini iddia etti. 

Icardi'nin bir soyulmadığı kalmıştı! O da oldu sanıyoruz... Bakalım daha neler göreceğiz? 🙄

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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