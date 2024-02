Sinema Severlere Müjde: 2024'ün Şubat Ayında Vizyona Girecek Olan Birbirinden Heyecanlı 33 Film

Yayın Tarihi: 23 Şubat, Sinemalarda

1994 yılı, Louisville, Kentucky. Korkunç bir kar fırtınası yerlileri mahsur bıraktığında, kuaför Sharon Stevens (Hilary Swank) imkansızı başarmak için gökyüzünü ve yeri yerinden oynatır: bir yerel kızı hayat kurtaran ameliyatına taşımak. Jon Gunn tarafından yönetilen bu gerçek bir hikayenin kurgusal versiyonu, aynı zamanda Reacher'ın Alan Ritchson'ını da içeren, Meg Tilly ve Are You There God? It's Me, Margaret.'in Kelly Fremon Craig tarafından yazılmıştır.