Sinema Severlere Müjde: 2024'ün Şubat Ayında Vizyona Girecek Olan Birbirinden Heyecanlı 33 Film

Gösterim Tarihi: 9 Şubat'ta Sinemalarda ve VOD'da

Aşk için ne yapmazdınız? Annesinin hastane masraflarını karşılamak için mücadele eden küçük kasaba çocuğu Baron (Joe Kerry), gizemli ve büyüleyici bir kız olan Marmalade (Camila Morrone) ile tanışır. Ne yazık ki Baron, Bonnie ve Clyde özentilerinin bir bankayı soymasının ardından hapse atılır. Ve Marmalade gerçek olamayacak kadar iyi olabilir - diğer bir deyişle, şiddet eğilimli manipülatif bir suçlu. Ama Baron onu sevmektedir, bu yüzden hapishane bile onları ayıramaz.