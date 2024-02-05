Sinema Severlere Müjde: 2024'ün Şubat Ayında Vizyona Girecek Olan Birbirinden Heyecanlı 33 Film
Sinema Severlere Müjde: 2024'ün Şubat Ayında Vizyona Girecek Olan Birbirinden Heyecanlı 33 Film
Kaynak: https://collider.com/new-movies-febru...
Henüz 2024'ün ikinci ayındayız ancak 2024 yılının film dünyası çok hızlı bir başlangıç yaptı. Şubat ayında herkes için bir şeyler var! Patlamış mısırınızı kapın ve bu ay büyük ve küçük ekranlara gelenleri keşfe çıkalım. İşte Şubat ayında yayınlanacak filmler 🍿 🎞️👇
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1. Argylle (2024)
2. Orion and the Dark (2024)
3. The Tiger's Apprentice (2024)
4. Dario Argento: Panico (2023)
Skin Deep (2024)
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5. Disco Boy (2023)
6. Fitting In (2024)
7. How to Have Sex (2024)
8. The Promised Land (2024)
9. She Is Conann (2024)
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10. Lisa Frankenstein (2024)
11. Upgraded (2024)
12. Marmalade (2024)
13. Ashes 2024
14. Suncoast (2024)
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15. Drift (2024)
16. The Taste of Things (2024)
17. Out of Darkness (2024)
18. Madame Web (2024)
19. Bob Marley: One Love (2024)
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20. Players (2024)
21. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (2024)
22. The Heartbreak Agency (2024)
23. Land of Bad (2024)
24. Bleeding Love (2024)
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25. Lights Out (2024)
26. This Is Me…Now: A Love Story (2024)
27. Drive-Away Dolls (2024)
28. Mea Culpa (2024)
29. Ordinary Angels (2024)
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30. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — To the Hashira Training (2024)
31. About Dry Grasses (2024)
32. The Stolen Valley (2024)
33. Monster (2024)
Peki sizin bu filmlerden hangileri ilginizi çekti? Yorumlarda buluşalım 👇
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