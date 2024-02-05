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Sinema Severlere Müjde: 2024'ün Şubat Ayında Vizyona Girecek Olan Birbirinden Heyecanlı 33 Film

Sinema Severlere Müjde: 2024'ün Şubat Ayında Vizyona Girecek Olan Birbirinden Heyecanlı 33 Film

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 11:01

Henüz 2024'ün ikinci ayındayız ancak 2024 yılının film dünyası çok hızlı bir başlangıç yaptı. Şubat ayında herkes için bir şeyler var! Patlamış mısırınızı kapın ve bu ay büyük ve küçük ekranlara gelenleri keşfe çıkalım. İşte Şubat ayında yayınlanacak filmler 🍿 🎞️👇

Kaynak: https://collider.com/new-movies-febru...
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1. Argylle (2024)

1. Argylle (2024)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Sinemalarda

En çok satan yazar Elly Conway (Bryce Dallas Howard), yazma bloğunu huzur içinde aşmak istiyor. Huzur içinde derken evinde, yalnızca sevgili kedisiyle birlikte. Casus Ajans Argylle'in (Henry Cavill) başrolde olduğu kitapları, çekici Ajan Argylle'in gerçek hayattaki olayları önceden tahmin ettiğini öğrendiğinde, içine kapanık dünyası alt üst oluyor. Şimdi Elly, kedisini yanına alıp kötü adamlardan kaçarken yanında iyi adam casus Aidan (Sam Rockwell) bulunuyor. Yönetmen Matthew Vaughn'ın, Jason Fuchs tarafından yazılmış olan aksiyon komedisi, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Dua Lipa, John Cena, Ariana DeBose, Sofia Boutella ve Catherine O'Hara gibi rüya gibi bir oyuncu kadrosuna sahip.

2. Orion and the Dark (2024)

2. Orion and the Dark (2024)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Netflix'te

Genç Orion (Jacob Tremblay), her şeyden korkuyor, ancak onun karanlığı her şeyden daha çok korkuyor. Ancak Dark (Paul Walter Hauser), geceyi nazik bir şekilde temsil eden bir varlık, Orion'ı endişesini yenmeye yönlendiren bir yolculuğa çıkarır. Charlie Kaufman ve yönetmen Sean Charmatz, Emma Yarlett'in çocuk kitabından uyarlanan Orion and the Dark'ı hazırladı. Angela Bassett, Carla Gugino ve Werner Herzog da seslendirmelerini yapıyor.

3. The Tiger's Apprentice (2024)

3. The Tiger's Apprentice (2024)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Paramount+

Laurence Yep'in aynı adı taşıyan çocuk romanına dayanan, genç Tom Lee (Brandon Soo Hoo), büyükannesinin Dünya'yı korumaya özgü bir kaderi olan Koruyucu olduğunu keşfeder. Şimdi, sorumluluk ona düşmüştür. Tom, Koruyucu'yu her koşulda koruyan bir grup olan Zodyak'la birlikte yeni rolü için eğitim alır. The Tiger's Apprentice, Henry Golding, Lucy Liu, Michelle Yeoh, Greta Lee, Sandra Oh, Bowen Yang ve Diana Lee Inosanto gibi bir başka kıskanılacak kadroya sahiptir.

4. Dario Argento: Panico (2023)

4. Dario Argento: Panico (2023)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Shudder'da

Giallo korkusunu kimse Dario Argento kadar iyi yapmaz. Simone Scadfi'nin yönettiği belgesel Dario Argento Panico, İtalyan yönetmenin kalıcı etkisi ve eşsiz tarzına geri dönüyor. Film setlerinden gelen sahnelerle ve Argento, Guillermo del Toro ve Nicolas Winding Refn ile yapılan özel röportajlarla tamamlanan belgesel, sanatçının arkasındaki öyküyü anlatıyor.

Skin Deep (2024)

Skin Deep (2024)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Sinemalarda

Gerçekten bir başkasıyla bedenlerinizi değiştirseydiniz neler olurdu? Leyla (Mala Emde) ve Tristan (Jonas Dassler), bir çiftler kampına katılıp bedenlerini başka bir çiftle değiştirmeye karar verdiklerinde, mutluluk veren sevinçleri, korkunç gerçekleri ve cinsiyetin ve cinselliğin akışkan doğasını keşfederler. Alex Schaad'ın yönetmenlik kariyerine başlangıç yaptığı bu psikolojik bilim kurgu draması, Venedik Film Festivali'nde Queer Lion ödülünü kazandı.

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5. Disco Boy (2023)

5. Disco Boy (2023)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Sinemalarda

'Hiç düşündün mü, eğer diğer tarafta, beyazların arasında doğmuş olsaydın, kim olmuş olurdun? Ben bir gece kulübünde dansçı olurdum. Bir disko çocuğu.' Bu sefer yönetmen Giacomo Abbruzzese'den gelen başka bir ilk film, Disco Boy, mil, fırsat ve savaş tarafından ayrılmış iki adamın yaşamlarını paralel olarak anlatıyor. Jomo (Morr Ndiaye), MEND (Nijer Delta'nın Emansipasyon Hareketi) adlı gerilla grubunu yönetirken, Aleksei (Franz Rogowski), Fransa'yı idealize eden Belaruslu bir genç olarak Fransız Yabancı Lejyonu'na katılarak vatandaşlık kazanmaya çalışır.

6. Fitting In (2024)

6. Fitting In (2024)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Sinemalarda

'16 yaşında olmak gerçekten de kâbus gibi, değil mi?' Lindy'nin (Maddie Ziegler) hayatı normal gibi görünüyor. Ancak bir jinekolog, ona uterusu etkileyen MRKH sendromu teşhisi koyar. İlk başta Lindy'nin kimliği altüst olmuş gibi hissedilir. Ancak o, cinsiyetle ilgili etiketlerin ötesine geçen gerçek bir öz keşif yolculuğuna başlar. Yazar ve yönetmen Molly McGlynn ile yürütücü yapımcı Janelle Monáe tarafından hazırlanan Fitting In (önceki adıyla Bloody Hell), Vancouver Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kanada Film'i ödülünü kazandı.

7. How to Have Sex (2024)

7. How to Have Sex (2024)

Çıkış Tarihi: 2 Şubat'ta MUBI'de

En iyi arkadaşlar Tara (Mia McKenna-Bruce), Skye (Lara Peake) ve Em (Enva Lewis) tatil için Girit'e gittiklerinde, 16 yaşındaki gençler içki, uyuşturucu ve seksle dolu harika bir zaman geçirmeyi beklemektedir. Çileden çıkarıcı bir şekilde, genç kadınlar için işler asla o kadar kolay değildir. Molly Manning Walker'ın senaryosunu da yazdığı ilk yönetmenlik denemesi cinsellik, toplumsal cinsiyet ve rıza konularını incelikli bir şekilde ele alıyor.

8. The Promised Land (2024)

8. The Promised Land (2024)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Sinemalarda

2024 Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisine sunulan Danimarka'nın adayı The Promised Land, Ida Jessen'in bir romanına dayalı tarihi bir destan. Emekli asker Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen), soylu bir unvan elde etmek amacıyla Kral için bir yerleşim yeri inşa etme hedefiyle doğduğu Danimarka'ya döner. Çabaları, istediğini elde etmek için dünyayı yakacak kadar acımasız bir toprak sahibi olan Frederik de Schinke (Simon Bennebjerg) ile karşı karşıya getirir. The Promised Land, Mikkelsen'ın sıkça iş birliği yaptığı yönetmen Nikolaj Arcel ve yazar Anders Thomas Jensen ile buluşmasına sahne oluyor.

9. She Is Conann (2024)

9. She Is Conann (2024)

Gösterim Tarihi: 2 Şubat'ta Sinemalarda

Filmimizin baş kadın karakteri intikamını alacaktır. Deneysel Fransız yönetmen Bertrand Mandico, Robert E. Howard'ın Conan the Barbarian'ını (burada Conann olarak adlandırılıyor) cinsiyet değiştirmiş, queer ve belirgin bir şekilde bilimkurgu olan bu yeniden anlatımla dönüştürüyor. Korkunç savaşçı Conann (Claire Duburcq), Christa Théret, Sandra Parfait, Agata Buzek, Nathalie Richard ve Françoise Brion tarafından canlandırılan, farklı evrenlerden gelen beş versiyonuyla karşılaşıyor. Collider'dan Maggie Lovitt She Is Conann için 'pişmanlığın kaçınılmazlığı ve aşkın doğasında var olan şiddet hakkında oldukça şık bir film' diyor.

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10. Lisa Frankenstein (2024)

10. Lisa Frankenstein (2024)

Yayın Tarihi: 2 Şubat, Sinemalarda

Başka bir cinsiyet değiştirmeli anlatım, bu sefer 1989'da geçiyor. Lisa Frankenstein, Juno ve Jennifer's Body yazarı Diablo Cody'nin ustalıkla kalemini kullanmasıyla hayata geçiyor. Viktorya dönemi bir erkek cesedi keşfettikten sonra Gotik öğrenci Lisa Swallows (Kathryn Newton), onu şimşekle diriltir. Lisa, mükemmel adamını Frankenstein yapmış olarak, Lisa ve 'canavarı' (Cole Sprouse) aşk ve cinayet ortakları haline gelir. Yönetmen Zelda Williams, Lisa Frankenstein ile uzun metrajlı filmdeki yönetmenlik kariyerine adım atıyor.

11. Upgraded (2024)

11. Upgraded (2024)

Yayın Tarihi: 9 Şubat, Prime Video'da

Hayalindeki işi alabilmek için Ana'nın (Camila Mendes) iyi bir referansa ihtiyacı var - tercihen sanat müzayede evi direktörü Claire Dupont'dan (Marisa Tomei). Londra iş gezisi sırasında yakışıklı William (Archie Renaux) ile tanıştıktan sonra işleri zorlaşmaya başlar, çünkü Ana, işi zevkle karıştırmaya başlar. Oh, ve William, işverenin Claire değil de Ana olduğunu düşünüyor, işleri biraz daha karmaşık hale getirmek adına. Lena Olin ve Anthony Head, yönetmen Carlson Young'ın romantik komedi karışıklıklarına katılıyor.

12. Marmalade (2024)

12. Marmalade (2024)

Gösterim Tarihi: 9 Şubat'ta Sinemalarda ve VOD'da

Aşk için ne yapmazdınız? Annesinin hastane masraflarını karşılamak için mücadele eden küçük kasaba çocuğu Baron (Joe Kerry), gizemli ve büyüleyici bir kız olan Marmalade (Camila Morrone) ile tanışır. Ne yazık ki Baron, Bonnie ve Clyde özentilerinin bir bankayı soymasının ardından hapse atılır. Ve Marmalade gerçek olamayacak kadar iyi olabilir - diğer bir deyişle, şiddet eğilimli manipülatif bir suçlu. Ama Baron onu sevmektedir, bu yüzden hapishane bile onları ayıramaz.

13. Ashes 2024

13. Ashes 2024

Yayınlanma Tarihi: 9 Şubat'ta Netflix'te

Görünüşte Gökçe (Funda Eryiğit) mükemmel bir eş gibi görünmektedir. Ünlü bir yazar olan kocası Kenan (Mehmet Günsür) ile evliliklerinin 10. yılını kutlamaktadır. Ama bir değişikliğin özlemini çekmektedir. Bunu, yarım kalmış bir kitabın kahramanı olan ya da olmayan marangoz Metin Ali'de (Alperen Duymaz) bulur. Yazar Erdi Işık'ın bu Türk erotik gerilim filmini Erdem Tepegöz yönetiyor.

Asın bayrakları: listedeki Türk yapımı olan 2 filmimizden biri burada.

14. Suncoast (2024)

14. Suncoast (2024)

Yayın Tarihi: 9 Şubat, Hulu'da

Doris (Nico Parker), yeni okulunda uyum sağlamaya çalışıyor. Ölen kardeşine bakım yapmaya annesi Kristine'den (Laura Linney) gösterilen ilgi eksikliği hisseden Doris, yerel adam Paul (Woody Harrelson) ile trajik yaşam hikayelerini değiştirir. Onun tavsiyesini takip ederek, annesiyle ilişkisini düzeltmeye ve kardeşiyle geçirdiği her anı kıymetli kılmaya çalışır. Yarı otobiyografik bir gençlik draması olan Suncoast, yazar ve yönetmen Laura Chinn'in uzun metrajlı filmdeki yönetmenlik kariyerine bir adım atmıştır.

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15. Drift (2024)

15. Drift (2024)

Gösterim Tarihi: 9 Şubat'ta Sinemalarda

Jacqueline (Cynthia Erivo) ve Callie (Alia Shawkat) bir Yunan adasında tesadüfen tanışırlar. İkili ortak yaraları üzerinden bağ kurarken, bunu samimi ve duygusal bir karakter draması izler. Drift, Alexander Maksik'in A Marker To Measure Drift adlı romanından uyarlandı ve Anthony Chen tarafından yönetildi.

16. The Taste of Things (2024)

16. The Taste of Things (2024)

Yayın Tarihi: 9 Şubat, Sinemalarda

Bir aşk hikayesi, Fransa'nın En İyi Uluslararası Film dalındaki Akademi Ödülü adayı, tarihi romantizmi kadar seçkin yemek yapımını da önemseyen bir yapım. Dodin Bouffant (Benoît Magimel) ve Eugénie (Juliette Binoche), 20 yıl boyunca bir restoran sahibi ve onun aşçısı olarak yan yana çalışmışlardır. Dodin, uzun süredir Eugénie'yi arzuluyor, ancak bir türlü romantik ilişkiye geçmediler. Trần Anh Hùng, The Taste of Things'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenmiştir.

17. Out of Darkness (2024)

17. Out of Darkness (2024)

Gösterim Tarihi: 9 Şubat'ta Sinemalarda

'İzinsiz girdik. Bizi cezalandırıyor.' MÖ 43.000'de geçen filmde altı kişi hayatta kalmaya çalışmaktadır. Yeni evleri olmasını umdukları bilinmeyen bir kara parçasına yanaştıktan sonra tuhaf bir şey keşfederler. Andrew Cumming'in yönettiği ve Ruth Greenberg'in yazdığı bu paleolitik hayatta kalma korkusunda öfkeli bir doğaüstü gücü işaret edin. Oyuncu kadrosunda Safia Oakley-Green, Chuku Modu ve Shadow and Bone'dan Kit Young yer alıyor.

18. Madame Web (2024)

18. Madame Web (2024)

Yayın Tarihi: 14 Şubat, Sinemalarda

 S. J. Clarkson'ın yönettiği Madame Web, Marvel'ın Sony Spider-Verse serisinin en yeni halkası olarak Dakota Johnson'ı başrolde ağırlıyor. Baş karakter Madame Web'i canlandıran Johnson, tuhaf bir kaza sonrasında kahin örümcek güçleri alan bir kadını oynuyor. (Geleceği görebilir!) Yeni yeteneklerini çözerken, aynı zamanda Julia (Sydney Sweeney), Anya (Isabela Merced) ve Mattie (Celeste O'Connor) adlı üç kadınla gizemli örümcek güçlerine sahip olabilecek bir şekilde bağlantılı olduğunu keşfeder. Acaba bu dört kadın, esrarengiz Ezekiel Sims'e (Tahar Rahim) karşı durabilecekler mi?

19. Bob Marley: One Love (2024)

19. Bob Marley: One Love (2024)

Yayın Tarihi: 14 Şubat, Sinemalarda

Bob Marley gibi bir başkası asla olmayacak. Kingsley Ben-Adir, reggae müziğin öncü sanatçısını canlandırıyor ve biyografik film Bob Marley: One Love, Marley'nin Jamaika'daki çocukluğunu, olağanüstü müzik kariyerini ve kanserden kaynaklanan ölümünü anlatıyor. Lashana Lynch, onun dul eşi Rita Marley'i canlandırırken, yönetmen koltuğunda Reinaldo Marcus Green bulunuyor.

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20. Players (2024)

20. Players (2024)

Yayın Tarihi: 14 Şubat, Netflix'te

Profesyonel spor yazarı Mack (Gina Rodriguez), sadık en iyi arkadaşları için kanatçı rolünde olmaya alışkındır. Mack, Nick (Tom Ellis) ile tanıştığında, New York'un 'en bekar bekarı', arkadaşları da aynı yardımı ona verir: adamını elde etmesine yardımcı olurlar. Trish Sie'nin yönettiği ve Whit Anderson'ın yazdığı bu romantik komedinin oyuncu kadrosunda Damon Wayans Jr., Joel Courtney ve Liza Koshy gibi isimler yer alıyor.

21. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (2024)

21. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (2024)

Gösterim Tarihi: 14 Şubat'ta Sinemalarda

Pooh'nun canı yine bir şey çekiyor ama bu bal değil. 2023'ün bağımsız slasher hiti Winnie-the-Pooh'nun bariz devam filminde: Kan ve Bal'ın devam filminde, Hundred Acre Wood ekibi Winnie-the-Pooh'da daha fazla bağırsak ve kan döküyor: Kan ve Bal 2'de yönetmen ve ortak yazar Rhys Frake-Waterfield'ın izniyle daha fazla bağırsak ve kan akıtıyor. Kamu malını sevmek lazım.

22. The Heartbreak Agency (2024)

22. The Heartbreak Agency (2024)

Yayınlanma Tarihi: 14 Şubat'ta Netflix'te

Elena-Katharina Sohn'un 'kendi kendine yardım' rehberi Goodbye Heartache'den esinlenen Marie'nin (Rosalie Thomass) işi alışılmadıktır. Aslında bir terapist değildir ama insanların kalp kırıklıklarını atlatmalarına yardımcı olur. Derken danışanlarından birinin eski sevgilisi olan Karl (Laurence Rupp) intikam almaya karar verir. Yoksa aşk mı istemektedir? The Heartbreak Agency, Shirel Peleg tarafından yönetildi ve Antonia Rothe-Liermann ile Malte Welding tarafından yazıldı.

23. Land of Bad (2024)

23. Land of Bad (2024)

Yayın Tarihi: 16 Şubat, Sinemalarda

Muhteşem bir oyuncu kadrosuyla (kardeşler Liam ve Luke Hemsworth, Russell Crowe, Ricky Whittle ve Milo Ventimiglia), yönetmen William Eubank'ın Land of Bad filmi, Hava Kuvvetleri drone pilotu Reaper'ın (Crowe) görev sırasında mahsur kalan subay Kinney'i (Liam Hemsworth) kurtarmaya çalışmasını takip ediyor.

24. Bleeding Love (2024)

24. Bleeding Love (2024)

Yayın Tarihi: 16 Şubat'ta Sinemalarda

Baba-kız ikilisi Ewan McGregor ve kızı Clara McGregor, yönetmen Emma Westenberg'in Ruby Caster tarafından yazılan Bleeding Love filminde kurgusal bir baba-kızı canlandırıyor. The Hollywood Reporter'a göre, '[McGregor'ların] kendi ilişkilerine gevşek bir şekilde dayanan' filmde bir baba, ölümcül doz aşımının ardından kızını bir yolculuğa çıkarıyor. Kendisi de iyileşmekte olan bir bağımlı olan baba, kızının geçmişteki hatalarını tekrarlamaması ve ona en çok ihtiyaç duyduğu anda gerçekten bir baba olabilmesi için ona yardım etmeye çalışır.

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25. Lights Out (2024)

25. Lights Out (2024)

Yayım Tarihi: 16 Şubat'ta Sinemalarda, Dijital ve VOD'da

Christian Sesma'nın yeni aksiyon gerilimi Lights Out'ta Kaptan Amerika'yı görüyoruz: The Winter Solder'dan Frank Grillo ve Mekhi Phifer, sırasıyla bir polis ve bir suçlu olan Jaime King ve Dermot Mulroney gibi isimlere karşı sırasıyla bir gazi ve eski bir dolandırıcıyı canlandırıyor. Sevdiklerinin hayatları söz konusuyken, kan ve kurşunlar kesinlikle havada uçuşacak.

26. This Is Me…Now: A Love Story (2024)

26. This Is Me…Now: A Love Story (2024)

Yayın Tarihi: 16 Şubat, Prime Video'da

İnterneti bir ateş rüyası fragmanıyla salladıktan sonra, Jennifer Lopez, This Is Me...Now: A Love Story ile hikayeyi düzeltiyor. 16 Şubat'ta yayınlanacak olan This Is Me...Now albümüne görsel bir eşlik olarak, Lopez, gizemli bir siberpunk görsel şölen, müzik ve dans numaralarıyla aşkı kutluyor ve hayatını geri kazanıyor.

27. Drive-Away Dolls (2024)

27. Drive-Away Dolls (2024)

Yayın Tarihi: 23 Şubat, Sinemalarda

Jamie (Margaret Qualley) ve Marian (Geraldine Viswanathan), arkadaş ve mutsuz lezbiyenler olarak, hayatlarını düzeltmeye kararlıdırlar. Tallahassee'ye bir yolculuk yaparlar, ancak farkında olmadan çok istenen bir çete tarafından aranan bir çantayı çalmışlardır. Ethan Coen tarafından yönetilen ve yazılan Drive-Away Dolls'ın kadrosunu Matt Damon, Pedro Pascal ve Akademi Ödülü adayı Colman Domingo tamamlıyor.

28. Mea Culpa (2024)

28. Mea Culpa (2024)

Yayın Tarihi: 23 Şubat, Netflix'te

Mia Harper (Kelly Rowland) başarılı bir savunma avukatıdır. Zyair Malloy'un (Trevante Rhodes) eşini öldürmekle suçlanan bir adamın davasını üstlenir. Avukat ve müvekkil arasındaki çizgiler belirsizleşir, Mia'nın yatağa girdiği adamın manipülatif bir katil olup olmadığını ve belki de bir sonraki hedefi olup olmadığını bilmediği psikolojik bir hukuk gerilimine yol açar. Mea Culpa, yazar ve yönetmen Tyler Perry'nin en yeni filmidir.

29. Ordinary Angels (2024)

29. Ordinary Angels (2024)

Yayın Tarihi: 23 Şubat, Sinemalarda

1994 yılı, Louisville, Kentucky. Korkunç bir kar fırtınası yerlileri mahsur bıraktığında, kuaför Sharon Stevens (Hilary Swank) imkansızı başarmak için gökyüzünü ve yeri yerinden oynatır: bir yerel kızı hayat kurtaran ameliyatına taşımak. Jon Gunn tarafından yönetilen bu gerçek bir hikayenin kurgusal versiyonu, aynı zamanda Reacher'ın Alan Ritchson'ını da içeren, Meg Tilly ve Are You There God? It's Me, Margaret.'in Kelly Fremon Craig tarafından yazılmıştır.

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30. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — To the Hashira Training (2024)

30. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — To the Hashira Training (2024)

Yayın Tarihi: 23 Şubat, Sinemalarda

Olağanüstü başarılı Demon Slayer'ın dördüncü sezonu için geri dönmeden önce, Tanjiro Kamado'nun (Natsuki Hanae) macerası Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — To the Hashira Training adlı filmde devam ediyor. Muzan Kibutsuji'yi (Toshihiko Seki) yok etmeye ve kız kardeşi Nezuko'yu (Akari Kitō) korumaya kararlı olan Tanjiro, Demon Slayer Corps ile eğitiminin bir sonraki aşamasına geçer. To the Hashira Training, Demon Slayer mangasındaki Hashira Training hikayesini uyarlar.

31. About Dry Grasses (2024)

31. About Dry Grasses (2024)

Nuri Bilge Ceylan, Türkiye'nin 2024 Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisine sunduğu 'About Dry Grasses'i yönetiyor. Samet (Deniz Celiloğlu), öğrencilerinden biri olan umut vaat eden genç bir kız olan Sevim (Ece Bağcı) ile dostça bir ilişkiden keyif alan bir yerel öğretmendir. Ancak, Sevim'in Samet'e cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi, karmaşık insan ilişkileri üzerine bir düşünceyi başlatır. Bu da listemizdeki tek Nuri Bilge Ceylan filmi ve 2. Türk yapımı film.

32. The Stolen Valley (2024)

32. The Stolen Valley (2024)

Yayın Tarihi: 27 Şubat, Sinemalarda

En İyi Anlatı Özellik ve En İyi Yönetmen ödüllerini 2023 Utah Film Ödülleri'nde kazanan yazar ve yönetmen Jesse Edwards'ın Western gerilimi The Stolen Valley, tamirci Lupe'nin (Briza Covarrubias) annesini kurtarma çabalarını takip ediyor. Bunun için 'kanun kaçağı kovgır kız' Maddy (Allee Sutton Hethcoat) ile güçlerini birleştirir ve yerel suçlulara karşı hayatta kalmak için mücadele eder.

33. Monster (2024)

33. Monster (2024)

Yayın Tarihi: 27 Şubat, Sinemalarda

Yalnız annesi Saori Mugino'nun (Sakura Andō) genç oğlu Minato (Sōya Kurokawa), okul kavgası sırasında yaralanınca, garip davranışlar sergiler - karakterine uymayan, hatta şiddet içeren davranışlar. Saori endişelerini okulla paylaştığında, öğretmenler onu suçlar. O da öğretmenleri suçlar, Minato'yu kötüye kullandığı iddiasında bulunarak Bay Hori'yi (Eita Nagayama) suçlar. Gerçeği kim söylüyor? Gerçek nedir? Ve 'canavar kim?' Hirokazu Kore-eda tarafından yönetilen Monster'ın senaryosunu Yuji Sakamoto yazdı; Collider'ın Therese Lacson tarafından 'kolayca yorumlanamayan, türleri aşan bir gizem' olarak tanımlandı.

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