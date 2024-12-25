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U17'de Tarihi Derbi Skoru: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 Mağlup Etti

U17'de Tarihi Derbi Skoru: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 Mağlup Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.12.2024 - 17:36

Süper Lig'in ilk yarısını en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak kapatan lider Galatasaray'da yüzler altyapıda da gülüyor. Sarı-kırmızlılar, Fenerbahçe engeli kolay geçti. Sekiz golle derbiden üç puanla ayrılmayı başardı.

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U17 Elit A Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fenerbahçe’yi ağırladı.

U17 Elit A Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fenerbahçe’yi ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sedat Debreli yönetimindeki Cimbom'un gollerini Arda Tagay (2), Yusuf Dağhan Kahraman, Muhammed Arda Abir (2), Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt kaydetti.

Sedat Debreli yönetimindeki Cimbom'un gollerini Arda Tagay (2), Yusuf Dağhan Kahraman, Muhammed Arda Abir (2), Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray 34 puana ulaşarak 3. sıraya yükselirken, 28 puanda kalan Fenerbahçe 8. sıraya geriledi.

Bu sonuçla Galatasaray 34 puana ulaşarak 3. sıraya yükselirken, 28 puanda kalan Fenerbahçe 8. sıraya geriledi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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