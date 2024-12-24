Boca Juniors Taraftarı Arjantinli Çocuklar Galatasaray'dan Tanıdığı Futbolcuları Saydı

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi'nin yalnızca sahada değil, kendi ülkesinde de büyük bir etki yarattığı gerçek. Arjantin’de, La Boca’nın sokaklarında çocukların sarı-kırmızılı kulüpten bazı isimleri sayması da futbolun evrenselliğinin güçlü bir göstergesi. (X: @selcuktanaydin)