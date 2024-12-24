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Boca Juniors Taraftarı Arjantinli Çocuklar Galatasaray'dan Tanıdığı Futbolcuları Saydı

Boca Juniors Taraftarı Arjantinli Çocuklar Galatasaray'dan Tanıdığı Futbolcuları Saydı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.12.2024 - 23:57

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi'nin yalnızca sahada değil, kendi ülkesinde de büyük bir etki yarattığı gerçek. Arjantin’de, La Boca’nın sokaklarında çocukların sarı-kırmızılı kulüpten bazı isimleri sayması da futbolun evrenselliğinin güçlü bir göstergesi. (X: @selcuktanaydin)

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Futbol, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı bir araya getiren evrensel bir dil.

Futbol, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı bir araya getiren evrensel bir dil.

Bir oyuncunun kendi ülkesindeki hayranlarını, formasını giydiği kulübe bağlaması, bu sporun ne kadar büyük kitlelere ulaşabildiğinin somut bir kanıtı.

Bir oyuncunun kendi ülkesindeki hayranlarını, formasını giydiği kulübe bağlaması, bu sporun ne kadar büyük kitlelere ulaşabildiğinin somut bir kanıtı.

Icardi’nin Galatasaray formasıyla sergilediği performans, yalnızca Türkiye’de değil, Arjantin’de de sarı-Kırmızılı renklere olan ilgiyi artırıyor.

Icardi’nin Galatasaray formasıyla sergilediği performans, yalnızca Türkiye’de değil, Arjantin’de de sarı-Kırmızılı renklere olan ilgiyi artırıyor.

Nasıl mı? 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Cindirella Man

Boşuna diyoruz HERYERDEYİZ 💛❤️💛❤️

Osman Elmallı

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