Entrikalarla Dolu Şakir Paşa Ailesi Karakterlerini İnceliyoruz: Gizemli Oğul Cevat'ın Burcu Ne?
Entrikalarla Dolu Şakir Paşa Ailesi Karakterlerini İnceliyoruz: Gizemli Oğul Cevat'ın Burcu Ne?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getirdi. Dizinin hem hikayesi hem de karakterleri oldukça ilgi çekti. Birlikte bu aileye astrolojik bir bakış atacağız. İlk olarak evin gizemli karakteri Cevat Paşa'nın burcunu öğreneceğiz. Bakalım, Cevat'ın burcu neymiş?
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Burcu Kova
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Yükselen: Yay
Ay Burcu: Yengeç
Mars: Koç
Merkür: Balık
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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