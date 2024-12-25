Entrikalarla Dolu Şakir Paşa Ailesi Karakterlerini İnceliyoruz: Gizemli Oğul Cevat'ın Burcu Ne?

Sanatçı ruhlu ve hayal gücü geniş biri olduğu için Merkür’ün Balık’ta olması olasıdır. Bu yerleşim, yaratıcı düşünce, duygusal derinlik ve ifade gücü sağlar. Cevat'ın resim yeteneği ve sanatsal başarısının nedenlerinden biri de bu olabilir.