Bahar'ın Tümörü Timur Yavuzoğlu Gerçek Bir İnsan Olsaydı Burcu ve Yükseleni Ne Olurdu?
Bahar'ın Tümörü Timur Yavuzoğlu Gerçek Bir İnsan Olsaydı Burcu ve Yükseleni Ne Olurdu?
Bahar dizisi ilk günden bu yana ekrana damgasını vurdu. Dizideki kötü karakterlerden biri olan Timur Yavuzoğlu, hepimizin sinirlerini hoplattı. 2 sezondur bir tane doğru hareketini görmediğimiz Timur gibi tiplerin gerçek hayatta olmamasını diliyoruz. Karısını aldattı, yetmedi sevgilisini aldattı. Çocuklarını manipüle etti. Kendi mutlu olamadığı için herkesi mutsuz etmek için uğraştı. Böyle biri gerçek olsaydı burcu ne olurdu, yükseleni ne olurdu; sizler için Tümör'ün burcunu analiz ettik!
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Güneş Burcu: Oğlak
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Yükselen: Akrep
Ay Burcu: Yengeç
Merkür: Kova
Mars: Koç
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