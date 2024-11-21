Kızılcık Şerbeti’nin Eve Düşen Yıldırımı Görkem'in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!
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Kızılcık Şerbeti’nin Eve Düşen Yıldırımı Görkem'in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!
Kızılcık Şerbeti’nin olaylar kraliçesi Görkem, Ünalların evine yıldırım gibi düşüp dengeleri altüst etmeyi başardı. Soğukkanlı tavırları, zekice hamleleri ve çirkefliğiyle adeta bir strateji ustası! Peki, bu kadar sarsılmaz bir duruşun sırrı ne olabilir? Astrolojik açıdan baktığımızda, Görkem’in güçlü gezegen konumlarının onun soğuk savaş becerilerini ve manipülatif zekasını beslediği açıkça görülüyor. İşte yıldızların ona bahşettiği o keskin karakterin şifreleri!
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Güneş: Akrep veya Aslan
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Yükselen: İkizler
Ay: Koç
Venüs: Boğa
Merkür: Terazi
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Mars: Yay
Sen ne dersin? Görkem’in özellikleri hangi burcu sana daha çok hatırlatıyor?
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Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki aracıyım.
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