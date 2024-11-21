Kızılcık Şerbeti’nin Eve Düşen Yıldırımı Görkem'in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!

Görkem’in lükse olan düşkünlüğü, güzellik ve stil konusundaki iddiası, Venüs’ün Boğa burcunda olabileceğini işaret ediyor. Bir düşünün onu asla paspal görmedik! Hep şık ve en pahalı olana giden bir mizacı var. Üstelik çevresindekilere de pahalı hediyelerle gösteriş yapmayı seviyor. Pembe'ye aldığı rüküş ama pahalı hediye onun ne kadar dobra ve gösteriş meraklısı olduğunu kanıtlamıştı. Maddi güvence ve estetik tutkusu, onun her sahnesine yansıyor.