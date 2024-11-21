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Kızılcık Şerbeti’nin Eve Düşen Yıldırımı Görkem'in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!

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Kızılcık Şerbeti’nin Eve Düşen Yıldırımı Görkem'in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!

Kızılcık Şerbeti
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Astroloji Editörü
21.11.2024 - 23:06

Kızılcık Şerbeti’nin olaylar kraliçesi Görkem, Ünalların evine yıldırım gibi düşüp dengeleri altüst etmeyi başardı. Soğukkanlı tavırları, zekice hamleleri ve çirkefliğiyle adeta bir strateji ustası! Peki, bu kadar sarsılmaz bir duruşun sırrı ne olabilir? Astrolojik açıdan baktığımızda, Görkem’in güçlü gezegen konumlarının onun soğuk savaş becerilerini ve manipülatif zekasını beslediği açıkça görülüyor. İşte yıldızların ona bahşettiği o keskin karakterin şifreleri!

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Güneş: Akrep veya Aslan

Güneş: Akrep veya Aslan

Görkem’in cesur, baskın ve yerinde duramayan bir kişilik sergilemesi, Güneş burcunun Akrep ya da Aslan olabileceğini düşündürüyor. Akrep’in derin ve manipülatif zekası, Görkem’in her hamlesinde hissediliyor. Görkem eve girdiği günden bu yana Fatih'in amcası Ömer'le birlikteliğini gizlemişti. Akrep'se ketumluğunun göstergesi bu olabilir. Diğer yandan düşmanını (Nilay'ı ve Pembe'yi) öyle hin planlarla alt etti ki eline su döken zor bulunur. Eğer Aslan’sa, sahne ışıklarını kendine çevirmedeki ustalığı bu burçtan geliyor olabilir.

Yükselen: İkizler

Yükselen: İkizler

Görkem’in hızlı konuşma tarzı, entrika dolu sohbetleri ve herkesi şaşırtan esprili çıkışları, İkizler yükselen olduğuna işaret ediyor. İletişim becerileriyle karşısındakini kolayca ikan etmeyi başaran Görkem, İkizler yükselenini ustalıkla çalıştırıyor. Üstelik Ünallar evinde gizliden yürüttüğü planlarında rahatça çift karakterli davranabiliyor. Firaz'ı bile şıp diye ikna etmişti, hatırlayın!

Ay: Koç

Ay: Koç

Duygularını anında dışa vuran, patlamaya hazır bir enerjiyle her an her yere meydan okuyabilmesi, Ay burcunun Koç olduğunu düşündürüyor. Görkem'in sık sık yaşadığı öfke patlamalarının nedeni de bu olabilir. İç dünyası öyle karışık ki duygularını da pek kontrol edemeyen Görkem, bir Koç gibi çok çabuk parlayabiliyor. Kendine güveni ve 'asla geri adım atmama' inadı, Ay Koç’un ruhunu yansıtıyor.

Venüs: Boğa

Venüs: Boğa

Görkem’in lükse olan düşkünlüğü, güzellik ve stil konusundaki iddiası, Venüs’ün Boğa burcunda olabileceğini işaret ediyor. Bir düşünün onu asla paspal görmedik! Hep şık ve en pahalı olana giden bir mizacı var. Üstelik çevresindekilere de pahalı hediyelerle gösteriş yapmayı seviyor. Pembe'ye aldığı rüküş ama pahalı hediye onun ne kadar dobra ve gösteriş meraklısı olduğunu kanıtlamıştı. Maddi güvence ve estetik tutkusu, onun her sahnesine yansıyor.

Merkür: Terazi

Merkür: Terazi

Görkem’in her ne kadar kavgacı bir duruşu olsa da diplomatik söylemleri ve olayları zekice tartması, Merkür’ün Terazi konumunda olduğunu gösterebilir. Tatlı dille zehirli bir hançer gibi konuşması tam bir Terazi zekası!

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Mars: Yay

Mars: Yay

Çarpıcı ve cesur hamleleri, plansız ama isabetli girişimleri, Mars’ın Yay burcunda olabileceğini düşündürüyor. İnatçı ve sonuna kadar gitmeye kararlı bir savaşçı.

Sen ne dersin? Görkem’in özellikleri hangi burcu sana daha çok hatırlatıyor?

Sen ne dersin? Görkem’in özellikleri hangi burcu sana daha çok hatırlatıyor?

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki aracıyım.
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