Kızılcık Şerbeti’nin Eve Düşen Yıldırımı Görkem'in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!

Duygularını anında dışa vuran, patlamaya hazır bir enerjiyle her an her yere meydan okuyabilmesi, Ay burcunun Koç olduğunu düşündürüyor. Görkem'in sık sık yaşadığı öfke patlamalarının nedeni de bu olabilir. İç dünyası öyle karışık ki duygularını da pek kontrol edemeyen Görkem, bir Koç gibi çok çabuk parlayabiliyor. Kendine güveni ve 'asla geri adım atmama' inadı, Ay Koç’un ruhunu yansıtıyor.