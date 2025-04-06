Aybüke Pusat'tan Sonra TRT'nin Teşkilat Dizisinden Bir Oyuncu Daha Ayrılıyor!
Aybüke Pusat'tan Sonra TRT'nin Teşkilat Dizisinden Bir Oyuncu Daha Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle TRT1 dizisi Teşkilat'tan kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden bir oyuncunun daha ayrılacağı kesinleşti.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemin tam göbeğinde bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat, boykot paylaşımından bir gün sonra Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden bir oyuncunun daha ayrılacağı kesinleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın