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Aybüke Pusat'tan Sonra TRT'nin Teşkilat Dizisinden Bir Oyuncu Daha Ayrılıyor!

Aybüke Pusat'tan Sonra TRT'nin Teşkilat Dizisinden Bir Oyuncu Daha Ayrılıyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2025 - 00:06

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle TRT1 dizisi Teşkilat'tan kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden bir oyuncunun daha ayrılacağı kesinleşti. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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TRT1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemin tam göbeğinde bulunuyor.

TRT1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemin tam göbeğinde bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine boykot paylaşımları yapılmaya başlamış, ünlüler de boykot çağrılarına katılmıştı. Teşkilat dizisinin başrolünde yer alan Aybüke Pusat'ın 2 Nisan günü tüketim boykotu çağrısına destek vermesi ise ortalığı karıştırmıştı.

Aybüke Pusat, boykot paylaşımından bir gün sonra Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat, boykot paylaşımından bir gün sonra Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT'nin yayınladığı açıklamada ünlü oyuncunun adına dahi yer verilmedi. Konu o kadar büyüdü ki Aybüke Pusat'a destek veren Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ta yer aldıkları TRT dizilerinin kadrolarından peş peşe çıkarıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden bir oyuncunun daha ayrılacağı kesinleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden bir oyuncunun daha ayrılacağı kesinleşti.

Altuntaş, dizinin Tufan’ı Murat Aygen'in daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekipten ayrılacağını açıkladı. Ayrıca vedaların süreceğini ve dizinin haziran ayına kadar reyting başarısını sürdürürse 6. sezonunun da çekileceğini duyurdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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