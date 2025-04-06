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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 01:01

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Usta Yıldız Val Kilmer Hayata Gözlerini Yumdu!

Usta Yıldız Val Kilmer Hayata Gözlerini Yumdu!

'Top Gun' filminin Iceman'i Val Kilmer, kızı Mercedes Kilmer'ın New York Times'a yaptığı açıklamaya göre, zatürreyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kahve Kupası Şeklindeki Çantasının Fiyatı Olay Oldu

Kahve Kupası Şeklindeki Çantasının Fiyatı Olay Oldu

Lauren Sanchez, Los Angeles'ta bir toplantıya katılırken elinde kahve kupasıyla görüntülenmiş ardından elindekinin kahve kupası değil Balenciaga çanta olduğu ortaya çıkmıştı... Çantanın fiyatı ise yaklaşık olarak 242 bin lira.

Justin'in Profesyonel Yardıma İhtiyacı Varmış!

Justin'in Profesyonel Yardıma İhtiyacı Varmış!

Eşi Hailey Baldwin Bieber'ın Justin için profesyonel yardıma aradığı söylentileri ortalıkta dolanırken, ünlü şarkıcının uykusuzluk, aşırı kilo kaybı gibi sıkıntılarla uğraştığı ifade edildi.

Yeni İmajını Görenler İnanamadı!

Yeni İmajını Görenler İnanamadı!

George Clooney'in değiştirdiği imajı olay oldu. Clooney, bir proje için sakalını kestirip saçını boyattı.

Dede Oldu, Dillere Fena Düştü!

Dede Oldu, Dillere Fena Düştü!

Tüm zamanların efsanevi rapçilerinden Eminem'in kızı Hailie Jade Mathers doğum yaptı. Bu olayı gören kullanıcılar geçen yıllara inanamadı, 'Biz şimdi tam olarak kaç yaşındayız?' dedi.

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Takıntı Adam İş Başındaydı!

Takıntı Adam İş Başındaydı!

Justin Bieber, ex aşkı Selena Gomez'in ve nişanlısı Benny Blanco'nun olduğu bir gönderiyi önce beğendi sonra beğeniyi geri çekti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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