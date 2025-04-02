Top Gun, Batman Forever, The Doors Gibi Filmlerin Usta Yıldızı Val Kilmer Hayatını Kaybetti
Top Gun, Batman Forever, The Doors Gibi Filmlerin Usta Yıldızı Val Kilmer Hayatını Kaybetti
1986 yapımı gişe rekorları kıran Top Gun filmindeki Iceman ve Batman Forever (1995) filmindeki Batman/Bruce Wayne rolleriyle tanınan usta oyuncu Val Kilmer'dan acı haber geldi.
Kızı Mercedes Kilmer'ın New York Times'a yaptığı açıklamada, oyuncunun zatürreyle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.
Usta oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti.
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Top Gun, Batman Forever ve The Doors gibi filmlerin usta yıldızı Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti.
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Kızı Mercedes Kilmer, New York Times'a oyuncunun zatürreyle mücadele ettikten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bir dönemin efsanesi, iyi oyuncuydu. İlk Görüşte Aşk (At First Sight) filmini özellikle çok severim. Görmeyen bir adamın gözleri açıldığında neler hissettiği... Devamını Gör
Vay be. Ulan 2025 ne biçim başladın. Kendisini hep heat filmindeki çatışma sahnesiyle hatırladım. Bundan sonra da hep öyle hatırlayacağım sanırım.
Daha dün Heat filminin devamı gelecek diye çok sevinirken acaba Val Kilmar bir sürpriz olur da geri döner mi demiştim. Gönlümün Batman’i