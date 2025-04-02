Top Gun, Batman Forever, The Doors Gibi Filmlerin Usta Yıldızı Val Kilmer Hayatını Kaybetti

Kilmer, kanseri için hem radyoterapi hem de kemoterapi görmüş ve nefes almasına yardımcı olmak için boynunda yapay bir delik oluşturmak için trakeostomi işlemi uygulanmıştı. Bu operasyonla ses telleri kalıcı olarak hasar görmüştü.

Val adlı belgeselde hayatını anlatan Kilmer, Kilmer yaşadıklarını “Açıkça hissettiğimden çok daha kötü geliyor sesim. Boğazımdaki bu deliği kapatmadan konuşamıyorum” sözleriyle anlatmıştı. 2020’de verdiği bir röportajda en çok neyi özlediği sorulduğunda 'Bir sesim olmasını. Ve korsan gibi gülmemeyi” cevabını vermişti.