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İzlerken Sizi Bambaşka Dünyalara Götürecek Lise ve Gençlik Temalı 15 Film

İzlerken Sizi Bambaşka Dünyalara Götürecek Lise ve Gençlik Temalı 15 Film

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.04.2025 - 08:01

Lise ve gençlik temalı filmler, izleyicilere genellikle nostaljik bir his verir ve gençlik yıllarının karmaşasını, heyecanını ve duygusal yoğunluğunu yeniden yaşatır. Bu filmler, ergenlik dönemindeki kimlik arayışları, ilk aşklar, arkadaşlık ilişkileri ve ailevi çatışmalar gibi evrensel deneyimleri işler, izleyicinin kendini karakterlerle özdeşleştirmesini sağlar. Genç izleyiciler için içinde bulundukları dönemi anlamlandırma imkanı sağlarken, yetişkin izleyiciler için de geçmişe yönelik bir duygusal bağ kurar. Gençlik, özgürlük, hayal kırıklığı ve umut gibi duyguları yoğun bir şekilde hissederek izlerken, izleyici filme adeta bir zaman yolculuğu yapmış gibi hissedebilir. 

Biz de sizler için gençlik yıllarını anlatan 15 filmi derledik! İyi seyirler 🎥

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1. The Perks of Being a Wallflower (2012) - IMDb: 8.0

1. The Perks of Being a Wallflower (2012) - IMDb: 8.0

Charlie, liseye yeni başlarken içsel çatışmalarla mücadele eder ve iki renkli kişilikle tanışarak hayatında bir dönüm noktasına gelir. Film, depresyon, arkadaşlık ve kimlik bulma sürecini derinlemesine işler. Duygusal ve dokunaklı bir gençlik filmi olarak öne çıkar.

2. The Fault in Our Stars (2014) - IMDb: 7.7

2. The Fault in Our Stars (2014) - IMDb: 7.7

Kanser tedavisi gören Hazel, Augustus ile tanışıp aşık olur. Bu genç çiftin, hayata ve aşka dair umut dolu yolculuğu, trajik bir şekilde dokunaklıdır. Film, gençlerin hayatta karşılaştığı zorluklara ve sevginin gücüne odaklanır.

3. Lady Bird (2017) - IMDb: 7.4

3. Lady Bird (2017) - IMDb: 7.4

Sacramento'da büyüyen Christine 'Lady Bird' McPherson, annesiyle çatışmalar yaşarken üniversiteye hazırlık sürecinde kendi kimliğini bulmaya çalışır. Film, gençlik dönemi ve aile ilişkilerini duygu yüklü bir şekilde işler. Lady Bird, ergenlikteki karmaşayı ve özgürlük arayışını başarıyla yansıtır.

4. To All the Boys I've Loved Before (2018) - IMDb: 7.1

4. To All the Boys I've Loved Before (2018) - IMDb: 7.1

Lara Jean'in gizlice yazdığı aşk mektupları yanlışlıkla gönderilir ve bu durum hayatını altüst eder. Genç bir kızın duygusal gelişimini ve ilk aşkını keşfetmesini anlatan film, izleyicileri romantik bir dünyaya sürükler. Lise hayatı, aile bağları ve aşkı yansıtan hafif ama anlamlı bir hikaye sunar.

5. The Edge of Seventeen (2016) - IMDb: 7.3

5. The Edge of Seventeen (2016) - IMDb: 7.3

Nadine, ergenlik döneminde annesinin ölümünden sonra kendi kimliğini bulmaya çalışırken, en yakın arkadaşıyla olan ilişkisi değişir. Film, ergenlikteki kimlik bunalımını ve ailevi zorlukları derinlemesine işler. Mizahi ve duygusal bir bakış açısı sunar.

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6. Love, Simon (2018) - IMDb: 7.6

6. Love, Simon (2018) - IMDb: 7.6

Simon, gizli kimliğini saklamak zorunda olan bir lise öğrencisidir ve bir sınıf arkadaşına aşık olur. Film, gençlerin kimlik arayışlarını, kabul edilme ihtiyacını ve aşkı keşfetmesini ele alır. Romantik bir drama olarak, LGBT+ temalı bir gençlik filmi olarak büyük ilgi görmüştür.

7. The Spectacular Now (2013) - IMDb: 7.1

7. The Spectacular Now (2013) - IMDb: 7.1

Sutter, okulunun popüler çocuğudur ama hayatının kontrolünü kaybetmiştir. Kendisini toparlamaya çalışan Aimee ile tanıştıkça, hayatının anlamını yeniden sorgulamaya başlar. Film, gençlik yıllarındaki hayal kırıklıkları, aşklar ve olgunlaşma süreçlerini işler.

8. Mid90s (2018) - IMDb: 7.4

8. Mid90s (2018) - IMDb: 7.4

Stevie, Los Angeles'ta büyüyen 13 yaşında bir çocuktur ve skateboard kültürüne adım atmaya başlar. Bu film, 90'larda ergenlik döneminin karmaşasını ve arkadaşlık ilişkilerini anlatır. Gerçekçi ve nostaljik bir bakış açısıyla, gençlik yıllarının özgürlük arayışını ele alır.

9. Eighth Grade (2018) - IMDb: 7.4

9. Eighth Grade (2018) - IMDb: 7.4

Kayla, 13 yaşında bir kızdır ve ortaokulun son günlerinde kendini daha da yalnız hisseder. Sosyal medyanın ve okul baskılarının etkisiyle ergenlik döneminin zorluklarını aşmaya çalışır. Film, gençlerin sosyal kaygılarını ve kimliklerini bulma sürecini çok samimi bir şekilde işler.

10. Booksmart (2019) - IMDb: 7.2

10. Booksmart (2019) - IMDb: 7.2

Amy ve Molly, liseyi akademik başarılarla bitirip üniversiteye geçmeye karar verirler, ancak mezuniyet partisinin olduğu gün her şeyin kaçırıldığını fark ederler. Geceyi doyasıya yaşamak için plan yaparak, gençlik yıllarının eğlenceli ve isyankar yanlarını keşfederler. Film, eğlenceli, hızlı tempolu ve yenilikçi bir gençlik komedisidir.

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11. Boyhood (2014) - IMDb: 8.0

11. Boyhood (2014) - IMDb: 8.0

Boyhood, bir çocuğun yaşamının 12 yıl boyunca kaydedilerek gelişen bir hikayeyi anlatır. Film, büyüme, aile ilişkileri ve kimlik oluşturma sürecini benzersiz bir şekilde işler. Gerçek zamanlı olarak çekilen bu film, gençlik yıllarının içsel ve dışsal değişimlerine derinlemesine bir bakış sunar.

12. Mean Girls (2004) - IMDb: 7.0

12. Mean Girls (2004) - IMDb: 7.0

Cady Heron, Afrika'dan Amerika'ya taşındığında lisenin popüler kız grubu 'Plastikler'le tanışır. Okulda sosyal statüler ve arkadaşlık ilişkileri üzerine mizahi bir bakış sunan film, gençlerin toplumsal baskılarla nasıl başa çıktığını anlatır. Film, pop kültürde hala etkisini sürdüren repliklerle tanınır.

13. Superbad (2007) - IMDb: 7.6

13. Superbad (2007) - IMDb: 7.6

Lise son sınıf öğrencileri Evan ve Seth, mezuniyet partisine katılabilmek için içki temin etmeye çalışırlar. Komik ve duygusal bir şekilde ergenlik dönemi arkadaşlığını ve toplum baskılarını işler. Film, gençlik yıllarının baş döndürücü karmaşasını eğlenceli bir dille yansıtır.

14. The Hate U Give (2018) - IMDb: 7.0

14. The Hate U Give (2018) - IMDb: 7.0

Starr, siyahi bir kız olarak iki farklı dünyada yaşamak zorunda kalır: bir tarafta zengin ve beyazlar tarafından yönetilen okul, diğer tarafta ise daha mütevazı ve siyahi arkadaşlarının olduğu mahalle. Arkadaşı Khalil'in polis tarafından vurulmasının ardından, Starr'ın içsel çatışmalar ve toplumsal adalet arayışı başlar. Film, genç bir kızın kimlik, ırk ve toplumsal sorunlarla mücadele ederken sesini bulmasını güçlü bir şekilde anlatır.

15. Five Feet Apart (2019) - IMDb: 7.2

15. Five Feet Apart (2019) - IMDb: 7.2

Stella ve Will, iki genç, hayatlarını tehdit eden hastalıklarla mücadele ederken birbirlerine aşık olurlar. Ancak ikisi de kistik fibrozis hastasıdır ve aralarındaki mesafe, fiziksel olarak birbirlerine yakın olmalarına engel olur. Film, gençlerin zorluklarla başa çıkarken aralarındaki derin bağları ve yaşamın kıymetini keşfetmelerini duygusal bir biçimde işler.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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