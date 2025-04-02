İzlerken Sizi Bambaşka Dünyalara Götürecek Lise ve Gençlik Temalı 15 Film
Lise ve gençlik temalı filmler, izleyicilere genellikle nostaljik bir his verir ve gençlik yıllarının karmaşasını, heyecanını ve duygusal yoğunluğunu yeniden yaşatır. Bu filmler, ergenlik dönemindeki kimlik arayışları, ilk aşklar, arkadaşlık ilişkileri ve ailevi çatışmalar gibi evrensel deneyimleri işler, izleyicinin kendini karakterlerle özdeşleştirmesini sağlar. Genç izleyiciler için içinde bulundukları dönemi anlamlandırma imkanı sağlarken, yetişkin izleyiciler için de geçmişe yönelik bir duygusal bağ kurar. Gençlik, özgürlük, hayal kırıklığı ve umut gibi duyguları yoğun bir şekilde hissederek izlerken, izleyici filme adeta bir zaman yolculuğu yapmış gibi hissedebilir.
Biz de sizler için gençlik yıllarını anlatan 15 filmi derledik! İyi seyirler 🎥
1. The Perks of Being a Wallflower (2012) - IMDb: 8.0
2. The Fault in Our Stars (2014) - IMDb: 7.7
3. Lady Bird (2017) - IMDb: 7.4
4. To All the Boys I've Loved Before (2018) - IMDb: 7.1
5. The Edge of Seventeen (2016) - IMDb: 7.3
6. Love, Simon (2018) - IMDb: 7.6
7. The Spectacular Now (2013) - IMDb: 7.1
8. Mid90s (2018) - IMDb: 7.4
9. Eighth Grade (2018) - IMDb: 7.4
10. Booksmart (2019) - IMDb: 7.2
11. Boyhood (2014) - IMDb: 8.0
12. Mean Girls (2004) - IMDb: 7.0
13. Superbad (2007) - IMDb: 7.6
14. The Hate U Give (2018) - IMDb: 7.0
15. Five Feet Apart (2019) - IMDb: 7.2
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