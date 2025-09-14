onedio
Pozitif Basıyoruz! İzlerken Enerjine Tavan Yaptıracak Birbirinden Tatlı 15 Dizi!

Pozitif Basıyoruz! İzlerken Enerjine Tavan Yaptıracak Birbirinden Tatlı 15 Dizi!

Ceyda
Ceyda
14.09.2025 - 20:18

Moraller sıfırken çat kapı geldik ve sizin için enerjinize tavan yaptıracak pozitif hissedeceğiniz en iyi 15 diziyi sıraladık. Favorinizi yazmayı unutmayın!

1. Leanne (2024)

1. Leanne (2024)

Leanne Morgan, orta yaşlı bir kadın. Çocuklarını büyütmüş, hayatında yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. Dizide onun hem aile hayatını hem de komik günlük durumlarını görüyoruz.

2. Shifting Gears (2024)

2. Shifting Gears (2024)

Dizide Tim Allen, tamir işleriyle uğraşan ama ailesine de çok bağlı bir baba rolünde. Hikâye, onun çocuklarıyla yaşadığı komik olayları ve günlük hayatın tatlı telaşlarını anlatıyor.

3. Good Cop/Bad Cop (2025)

3. Good Cop/Bad Cop (2025)

Dizi, tamamen zıt karakterlere sahip iki polis memurunu anlatıyor. Biri kurallara çok bağlı, diğeri ise rahat ve umursamaz. Suçları çözerken sürekli çatışıyorlar ama aralarındaki uyum zamanla çok komik durumlar yaratıyor.

4. Mr. Bigstuff (2024)

4. Mr. Bigstuff (2024)

Bu dizi, birbirine taban tabana zıt iki kardeşin hikâyesini anlatıyor. Biri sakin ve düzenli bir hayat sürerken, diğeri tam tersine başına bela açmayı seven hareketli bir karakter.

5. Leonard and Hungry Paul (2025)

5. Leonard and Hungry Paul (2025)

Dizi, hayatı çok sakin geçen iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Leonard, içine kapanık ama hayal gücü çok geniş biri. Hungry Paul ise dünyaya farklı gözlerle bakan, naif bir karakter. İkisi birlikte sıradan günleri bile eğlenceli hâle getiriyor.

6. Top End Bub (2024)

6. Top End Bub (2024)

Bu dizi, Avustralya’nın eğlenceli ve renkli atmosferinde geçiyor. Genç bir çiftin aile kurma çabasını ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları izliyoruz.

7. Stick (2025)

7. Stick (2025)

Dizide Owen Wilson, biraz sakar ama çok iyi niyetli bir golf antrenörünü canlandırıyor. Küçük bir kasabada çocuklara golf öğretmeye çalışıyor. Sporun ciddiyetinden çok, eğlenceli yönüne odaklanıyor.

8. Juice (2. Sezon) (2025)

8. Juice (2. Sezon) (2025)

“Juice”, başrolünde Mawaan Rizwan’ın olduğu sürreal bir komedi dizisi. Hikâye, Mawaan’ın sıradan gibi görünen hayatının aslında ne kadar karmaşık ve eğlenceli olduğunu gösteriyor. Gerçek hayat ile hayal dünyası sürekli birbirine karışıyor.

9. Smoggie Queens (2. Sezon) (2025)

9. Smoggie Queens (2. Sezon) (2025)

Bu dizi, İngiltere’nin kuzeyinde yaşayan bir grup yakın arkadaşın hayatına odaklanıyor. Hepsi çok farklı karakterlere sahip ama dostlukları onları bir arada tutuyor.

10. English Teacher (2024)

10. English Teacher (2024)

Bu dizi, küçük bir kasabada öğretmenlik yapan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Öğrencileriyle kurduğu eğlenceli ilişkiler, okulda yaşanan komik olaylar ve kendi özel hayatındaki tatlı karmaşalar ekrana yansıyor.

11. Big Mood (2024)

11. Big Mood (2024)

Bu dizi, en yakın iki arkadaşın hayatına odaklanıyor. Birlikte yaşadıkları komik olaylar, gündelik sıkıntılar ve dostluk bağları ön planda. Bazen yanlış kararlar alsalar da birbirlerini hep destekliyorlar.

12. Bookie (2024)

12. Bookie (2024)

Dizi, Los Angeles’ta yaşayan bir bahisçinin hayatını konu alıyor. Normalde işin içinde stres olsa da bu yapım tamamen komediye odaklanıyor. Başroldeki karakter, hem iş hem de özel hayatında sürekli komik durumlara düşüyor.

13. Extended Family (2024)

13. Extended Family (2024)

Bu dizi, boşanmış bir çiftin ve onların çocuklarının hayatına odaklanıyor. Anne ve baba artık ayrı evlerde yaşıyor ama çocukları için sürekli bir araya geliyorlar.

14. Lopez vs Lopez (2. Sezon, 2024)

14. Lopez vs Lopez (2. Sezon, 2024)

George Lopez ve kızı Mayan Lopez’in başrolde olduğu bu komedi, gerçek hayattan esinleniyor. Baba ile kız arasındaki kuşak farkı, tatlı çatışmalar ve komik atışmalar dizinin merkezinde.

15. Frasier (2024)

15. Frasier (2024)

Ünlü psikiyatrist Frasier Crane, yıllar sonra hayatına yeni bir başlangıç yapıyor. Oğluyla ilişkisini güçlendirmeye çalışırken, yeni arkadaşlıklar kuruyor ve bol bol komik durumun içine düşüyor.

Ceyda
a.b.c

12. Penny yerine Sheldon yazmışsınız.

HappyLama

Anne with an E gercekten unuturmuştu 😍

Xena

2 broke girls ın finali yok. Gereksiz yere triplerden sezon onayı alamamış ama olduğu kadarıyla da sizi eğlendirecek bir dizi.