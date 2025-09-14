Pozitif Basıyoruz! İzlerken Enerjine Tavan Yaptıracak Birbirinden Tatlı 15 Dizi!

“Juice”, başrolünde Mawaan Rizwan’ın olduğu sürreal bir komedi dizisi. Hikâye, Mawaan’ın sıradan gibi görünen hayatının aslında ne kadar karmaşık ve eğlenceli olduğunu gösteriyor. Gerçek hayat ile hayal dünyası sürekli birbirine karışıyor.