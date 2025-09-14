Pozitif Basıyoruz! İzlerken Enerjine Tavan Yaptıracak Birbirinden Tatlı 15 Dizi!
Moraller sıfırken çat kapı geldik ve sizin için enerjinize tavan yaptıracak pozitif hissedeceğiniz en iyi 15 diziyi sıraladık. Favorinizi yazmayı unutmayın!
1. Leanne (2024)
2. Shifting Gears (2024)
3. Good Cop/Bad Cop (2025)
4. Mr. Bigstuff (2024)
5. Leonard and Hungry Paul (2025)
6. Top End Bub (2024)
7. Stick (2025)
8. Juice (2. Sezon) (2025)
9. Smoggie Queens (2. Sezon) (2025)
10. English Teacher (2024)
11. Big Mood (2024)
12. Bookie (2024)
13. Extended Family (2024)
14. Lopez vs Lopez (2. Sezon, 2024)
15. Frasier (2024)
12. Penny yerine Sheldon yazmışsınız.
Anne with an E gercekten unuturmuştu 😍
2 broke girls ın finali yok. Gereksiz yere triplerden sezon onayı alamamış ama olduğu kadarıyla da sizi eğlendirecek bir dizi.