Gerilimden Dramaya: İzleyenleri Etkisi Altına Alan 15 Güney Kore Filmi!
Gerilimden Dramaya: İzleyenleri Etkisi Altına Alan 15 Güney Kore Filmi!
Güney Kore sineması, son yıllarda dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşarak benzersiz hikâyeleri ve çarpıcı sinematografisiyle dikkat çekiyor. Gerilimden drama, korkudan romantizme kadar geniş bir yelpazede etkileyici yapımlar sunan Kore filmleri, izleyiciyi derinden sarsan ve düşündüren temaları işlemekten çekinmiyor. Özellikle sürpriz sonları, akıl oyunları ve karakter derinliğiyle öne çıkan bu filmler, sizi ekran başına kilitlemeye aday! Eğer Güney Kore sinemasına yeni başlıyorsanız ya da izlenecek kaliteli yapımlar arıyorsanız, işte mutlaka göz atmanız gereken 15 etkileyici Güney Kore filmi!
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1. Parasite (2019) – Parazit
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2. Oldboy (2003)
3. Memories of Murder (2003) – Cinayet Günlüğü
4. I Saw the Devil (2010) – Şeytanı Gördüm
5. The Handmaiden (2016) – Hizmetçi
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6. Train to Busan (2016) – Busan Treni
7. Burning (2018)
8. A Tale of Two Sisters (2003) – İki Kız Kardeş
9. The Wailing (2016) – Kapan
10. Silenced (2011) – Sessizlik
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11. Mother (2009) – Anne
12. 3-Iron (2004) – Boş Ev
13. The Man from Nowhere (2010) – Mazisi Olmayan Adam
14. Secret Sunshine (2007) – Gizli Güneş Işığı
15. Time (2006) – Zaman
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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