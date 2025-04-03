Haruki Murakami’nin kısa hikâyesinden uyarlanan bu film, üç karakterin etrafında şekillenen gizemli ve psikolojik bir gerilim sunuyor. Jong-su, eski çocukluk arkadaşı Hae-mi ile karşılaşır ve ona âşık olur. Ancak kısa süre sonra, Hae-mi yanında Ben adında zengin ve gizemli bir adamla döner. Jong-su, Ben’in sırlarını keşfettikçe gerilim tırmanır. Film, izleyiciyi derin düşüncelere sevk eden bir atmosfer sunuyor.