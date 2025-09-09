Popüler ve Bilindik Olmayan Ama Kendini İzlettiren 15 Netflix Dizisi!
Herkesin beğendiği popüler dizilerden oldukça sıkıldık. Bize biraz daha farklı hikayeler, farklı oyuncular lazım. Sizin için Netflix'in bilinmeyen en iyi 15 dizisini derledik.
1. Midsummer Night (2024)
2. Ronja, the Robber’s Daughter (2024)
3. Parasyte: The Grey (2024)
4. Supacell (2024)
5. Beauty in Black (2024)
6. No Good Deed (2024)
7. La Palma (2024)
8. Bodkin (2024)
9. Tomorrow and I (2024)
10. 1992 (2024)
11. The Game: You Never Play Alone (2025)
12. The Resurrected (2025)
13. Superstar (2025)
14. Long Story Short (2025)
15. The Åre Murders (2024)
