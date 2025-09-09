onedio
Popüler ve Bilindik Olmayan Ama Kendini İzlettiren 15 Netflix Dizisi!

Popüler ve Bilindik Olmayan Ama Kendini İzlettiren 15 Netflix Dizisi!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 12:51

Herkesin beğendiği popüler dizilerden oldukça sıkıldık. Bize biraz daha farklı hikayeler, farklı oyuncular lazım. Sizin için Netflix'in bilinmeyen en iyi 15 dizisini derledik.

1. Midsummer Night (2024)

1. Midsummer Night (2024)

Norveç yapımı bir dizi. Küçük bir kasabada geçiyor. Yaz gecesi her şey normal başlıyor ama sonra garip olaylar oluyor. Hem dram var hem de gizem.

2. Ronja, the Robber’s Daughter (2024)

2. Ronja, the Robber’s Daughter (2024)

İsveç yapımı. Ormanda yaşayan küçük bir kızın hikâyesi. Macera dolu sahneler var. Ailesiyle ilişkisini, özgür olma isteğini ve doğayla olan bağını anlatıyor.

3. Parasyte: The Grey (2024)

3. Parasyte: The Grey (2024)

Güney Kore yapımı. İnsanların bedenine giren parazitler üzerinden ilerliyor. Normal hayat bir anda kabusa dönüyor. Hem korku hem de bilimkurgu havası var.

4. Supacell (2024)

4. Supacell (2024)

İngiltere yapımı. Güney Londra’da geçen bir hikâye. Sıradan insanlar bir anda süper güç kazanıyor. Ama bu güçler hayatlarını kolaylaştırmıyor, aksine işleri daha da karıştırıyor. Hem aksiyon var hem de dram.

5. Beauty in Black (2024)

5. Beauty in Black (2024)

İki farklı karakterin yolları tesadüfen kesişiyor. Biri güçlü ama soğuk bir iş kadını, diğeri ise zorluklarla boğuşan bir genç kadın. İkisi arasındaki karşılaşma hayatlarını tamamen değiştiriyor.

6. No Good Deed (2024)

6. No Good Deed (2024)

Amerikan yapımı kara mizah dizisi. Los Angeles’ta ev sahibi olmak isteyen birkaç ailenin hikâyesini anlatıyor. Ev hayali kurarken birbirlerine giriyorlar, işler komik ama aynı zamanda tuhaf bir hale geliyor.

7. La Palma (2024)

7. La Palma (2024)

İspanyol yapımı bir dizi. Bir aile, volkan patlaması sırasında hayatta kalmaya çalışıyor. Hem doğanın gücünü hem de insanların çaresizliğini gösteriyor.

8. Bodkin (2024)

8. Bodkin (2024)

İrlanda’da küçük bir kasabada geçiyor. Bir grup insan eski bir kaybolma olayını araştırıyor. Araştırdıkça kasabanın gizemleri ortaya çıkıyor. Hem komik anlar var hem de gerilim.

9. Tomorrow and I (2024)

9. Tomorrow and I (2024)

Her bölümde farklı bir geleceği anlatıyor. Kimi zaman umut verici, kimi zaman da karanlık hikâyeler var. Kısa bölümler olmasına rağmen izlerken düşündürüyor.

10. 1992 (2024)

10. 1992 (2024)

İspanyol yapımı politik gerilim dizisi. 90’lı yılların başında geçiyor. Siyaset dünyasındaki kirli oyunları, güç savaşlarını ve entrikaları anlatıyor.

11. The Game: You Never Play Alone (2025)

11. The Game: You Never Play Alone (2025)

Dizide gizemli bir oyun başlıyor ve oyuncular bu oyuna dahil oldukça hayatları değişiyor. Oyun sadece eğlencelik değil, tehlikeli sırlar ve korkutucu gerçekler ortaya çıkıyor. Her bölüm izleyiciyi biraz daha içine çekiyor.

12. The Resurrected (2025)

12. The Resurrected (2025)

Çin yapımı bir dizi. Bir ritüel ile ölü birini geri getirmeye çalışıyorlar. Ama işler ters gidiyor ve doğaüstü olaylar başlıyor.

13. Superstar (2025)

13. Superstar (2025)

İspanyol yapımı mini dizi. Ünlü şarkıcı Tamara (Yurena) ikonunun hayatını anlatıyor. Renkli, çılgın ve biraz da sürreal bir tarzı var.

14. Long Story Short (2025)

14. Long Story Short (2025)

Bir ailenin hayatını zaman atlamalarıyla parça parça anlatıyor. Kimi bölümler duygusal, kimi bölümler düşündürücü. Sıcak bir hikâye.

15. The Åre Murders (2024)

15. The Åre Murders (2024)

Stockholm’den küçük bir kasabaya taşınan bir dedektif, kaybolan genç bir kızın izini sürüyor. Kasaba sakin görünüyor ama aslında karanlık sırlarla dolu.

