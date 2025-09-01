onedio
Fish & Chipsler Hazır mı? Aksanlarından, Kıyafetlerinden Büyüleneceğin En İyi 15 İngiliz Dizisi!

01.09.2025 - 21:10

Oyuncularından tut kıyafetlerine, saraylardan yaşanan skandallara kadar büyülendiğimiz İngiliz dizileri... Hepsi bir oturuşta bitirmelik. Yalnız dikkat et, kendini ingiliz aksanı yapmaya çalışırken bulabilirsin.

1. Mr Bates vs The Post Office (2024)

1. Mr Bates vs The Post Office (2024)

İngiltere'de 2000 yılında yüzlerce posta ofisi çalışanı, bilgisayar sistemindeki bir hata yüzünden haksız yere hırsızlık ve dolandırıcılıkla suçlandı. Bu insanlar işlerini, itibarlarını, hatta özgürlüklerini bile kaybettiler. Dizide Alan Bates, kendi postanesi kapatıldıktan sonra bu durumun sadece kendisine değil, yüzlerce kişiye yapıldığını fark ediyor. Yıllarca tek başına mücadele ediyor, diğer mağdurları örgütlüyor ve sonunda bu büyük hatayı ortaya çıkarıyor. Sonuçta devlet, yıllar sonra hatayı kabul ediyor ve mağdurların haklarını iade etmeye başlıyor.

2. Baby Reindeer (2024)

2. Baby Reindeer (2024)

Bu dizi, dizideki oyunculardan Richard Gadd'in hayatını anlatıyor aslında. Genç bir stand-up komedyeni olan Donny’nin hayatına ansızın giren Martha isimli bir kadını konu alıyor. Donny, ilk başta yalnız ve kırılgan gözüken Martha’ya küçük bir iyilik yapıyor; ama bu iyilik kısa sürede tehlikeli bir takıntıya dönüşüyor. Martha, Donny’yi sürekli takip etmeye, mesaj yağmuruna tutmaya ve hayatının her alanına sızmaya başlıyor. Zaman geçtikçe Donny, sadece bir stalker ile uğraşmadığını; kendi geçmişindeki travmalar, kırılganlıklar ve güç ilişkileriyle de yüzleşmek zorunda kaldığını fark ediyor.

3. This Town (2024)

3. This Town (2024)

1980’lerin başında İngiltere’nin Birmingham ve Coventry şehirlerinde geçen bu dizi, ülkenin o dönemde yaşadığı siyasi ve toplumsal olayları anlatıyor. Hikâye, gençlerin hayatlarına odaklanıyor: işsizlik, aile baskısı, politik kutuplaşma ve ırkçılığın gölgesinde kendilerine bir yol bulmaya çalışıyorlar. Bu karmaşanın ortasında müzik, özellikle de ska ve punk kültürü, gençler için bir kaçış ve umut kapısı oluyor.

4. A Very Royal Scandal (2024)

4. A Very Royal Scandal (2024)

Bu dizi, Prens Andrew’nun gazeteci Emily Maitlis ile yaptığı o meşhur röportajı anlatıyor. Röportajın arka planında neler yaşandığını, nasıl hazırlandıklarını ve sarayın bu olay karşısındaki tavrını görüyoruz. Röportaj yayınlanınca tüm ülke şok oluyor ve büyük tartışmalar çıkıyor. Kısacası, hem sarayın gizemli dünyasına göz atıyoruz hem de tarihe geçen bir televizyon olayının perde arkasını izliyoruz.

5. Adolescence (2025)

5. Adolescence (2025)

Bu dizi, bir grup gencin içinden çıkamadığı sorunları ve yaptıkları hataları anlatıyor. Hikâye tek plan çekimlerle ilerlediği için olayların içine giriyor gibi oluyorsun. Gençlerin arkadaşlıkları, aileleriyle yaşadıkları sıkıntılar ve suçun içine nasıl sürüklendikleri göz önüne seriliyor.

6. The One That Got Away (2025)

6. The One That Got Away (2025)

Bu dizi, karmaşık ilişkiler ve geçmişle yüzleşme üzerine kurulu. Yıllar önce birbirine bağlı olan ama yolları ayrılan insanların tekrar bir araya gelişini izliyoruz. Karakterler hem eski hatıralarıyla hem de bugünkü hayatlarının getirdiği sorunlarla boğuşuyor.

7. Criminal Record (2024)

7. Criminal Record (2024)

Bu dizi, Londra’da geçen bir suç hikâyesi. Genç bir dedektif, eski bir davada büyük hatalar olduğunu fark ediyor. Bir yanda gerçeğin peşinde koşarken, diğer yanda yıllardır sistemin içinde güçlü konumda olan tecrübeli bir polisle karşı karşıya geliyor.

8. Defiance: Fighting the Far Right (2024)

8. Defiance: Fighting the Far Right (2024)

Bu dizi, 1970’lerin İngiltere’sinde geçiyor. O dönemde ırkçılık çok yaygın ve sokaklarda yabancılara saldırılar oluyor. Irkçı gruplar güç kazanırken, farklı kökenlerden gelen insanlar buna karşı birlikte mücadele ediyor. Hikâyede hem siyahi hem Asyalı hem de beyaz gençlerin bir araya gelip ırkçılığa karşı durduklarını görüyoruz. Sokaklarda yürüyüşler yapıyorlar, konserler düzenliyorlar ve “Birlikte daha güçlüyüz” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

9. Blue Lights (2024)

9. Blue Lights (2024)

Bu dizi, Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrinde geçiyor. Hikâye, yeni göreve başlayan üç polis memurunun hayatına odaklanıyor. Hepsi farklı geçmişlerden geliyor ve polislikte henüz çok tecrübesizler. Sokaklarda suç, çeteler ve politik gerilim hâlâ güçlü şekilde devam ediyor. Görevleri sırasında hem halkın güvenini kazanmaya çalışıyorlar hem de kendi korkularıyla yüzleşiyorlar.

10. Big Boys (2024)

10. Big Boys (2024)

Bu dizi, üniversiteye yeni başlayan iki gencin hikâyesini anlatıyor. Jack utangaç, içine kapanık ve biraz kaygılı biri. Danny ise tam tersi; özgüvenli, eğlenceli ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir tip. İkisi aynı yurtta kalmaya başlayınca aralarında çok güçlü bir arkadaşlık oluşuyor. Dizi boyunca hem üniversite hayatının komik yanlarını hem de gençlerin kendi sorunlarını görüyoruz. Jack, annesinin kaybıyla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da kimliğini keşfediyor. Danny ise enerjisiyle çevresine neşe katıyor ama onun da sakladığı yaraları var.

11. Douglas Is Cancelled (2024)

11. Douglas Is Cancelled (2024)

Bu dizi, ünlü bir haber sunucusu olan Douglas Bellowes’un hayatını konu alıyor. Douglas, canlı yayında yaptığı bir şaka yüzünden büyük bir krizle karşı karşıya kalıyor. Şaka sosyal medyada hızla yayılıyor ve insanlar onu iptal etmeye başlıyor. Dizi boyunca Douglas hem kariyerini hem de kişisel hayatını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan özgür konuşma ile sosyal medya linci arasındaki çizgi sorgulanıyor, diğer yandan insanların birbirini nasıl kolayca yargıladığını görüyoruz.

12. After the Flood (2024)

12. After the Flood (2024)

Bu dizi, küçük bir kasabada yaşanan büyük bir sel felaketinden sonra başlıyor. Sular çekildiğinde bir arabanın içinde gizemli bir ceset bulunuyor. İlk bakışta basit bir kaza gibi görünüyor ama olayın arkasında karanlık sırlar var. Genç bir polis memuru, bu olayın peşine düşüyor. Araştırma ilerledikçe hem kasabanın gizemli ilişkileri hem de insanların sakladığı gerçekler ortaya çıkıyor.

13. The Guest (2025)

13. The Guest (2025)

Bu dizi, bir kadının evine gelen genç bir misafiriyle başlayan hikâyeyi anlatıyor. Başta sıradan bir yardım gibi görünen şey, zamanla tehlikeli bir hâl alıyor. Aralarında garip bir bağ kuruluyor ama bu bağ dostluktan çok saplantıya dönüşüyor.

14. In Flight (2025)

14. In Flight (2025)

Bu dizi, bir hostesin başına gelen olayları anlatıyor. Kadının oğlu bir suç yüzünden tutuklanıyor. O da oğlunu kurtarmak için zorla suç dünyasının içine çekiliyor. Uçaklarda çalışırken bir anda kara para aklamanın ortasında buluyor kendini.

15. Fear (2025)

15. Fear (2025)

Bu dizi, İskoçya’da geçen kısa bir psikolojik gerilim. Bir çiftin hayatına odaklanıyor. İlk bakışta normal bir ilişkileri var gibi görünüyor ama zamanla gizli sırlar ve güvensizlikler ortaya çıkıyor. Hikâye ilerledikçe karakterler hem birbirlerinden hem de kendi korkularından kaçamıyorlar.

