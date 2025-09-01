Fish & Chipsler Hazır mı? Aksanlarından, Kıyafetlerinden Büyüleneceğin En İyi 15 İngiliz Dizisi!

Bu dizi, dizideki oyunculardan Richard Gadd'in hayatını anlatıyor aslında. Genç bir stand-up komedyeni olan Donny’nin hayatına ansızın giren Martha isimli bir kadını konu alıyor. Donny, ilk başta yalnız ve kırılgan gözüken Martha’ya küçük bir iyilik yapıyor; ama bu iyilik kısa sürede tehlikeli bir takıntıya dönüşüyor. Martha, Donny’yi sürekli takip etmeye, mesaj yağmuruna tutmaya ve hayatının her alanına sızmaya başlıyor. Zaman geçtikçe Donny, sadece bir stalker ile uğraşmadığını; kendi geçmişindeki travmalar, kırılganlıklar ve güç ilişkileriyle de yüzleşmek zorunda kaldığını fark ediyor.