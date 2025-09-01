Fish & Chipsler Hazır mı? Aksanlarından, Kıyafetlerinden Büyüleneceğin En İyi 15 İngiliz Dizisi!
Oyuncularından tut kıyafetlerine, saraylardan yaşanan skandallara kadar büyülendiğimiz İngiliz dizileri... Hepsi bir oturuşta bitirmelik. Yalnız dikkat et, kendini ingiliz aksanı yapmaya çalışırken bulabilirsin.
1. Mr Bates vs The Post Office (2024)
2. Baby Reindeer (2024)
3. This Town (2024)
4. A Very Royal Scandal (2024)
5. Adolescence (2025)
6. The One That Got Away (2025)
7. Criminal Record (2024)
8. Defiance: Fighting the Far Right (2024)
9. Blue Lights (2024)
10. Big Boys (2024)
11. Douglas Is Cancelled (2024)
12. After the Flood (2024)
13. The Guest (2025)
14. In Flight (2025)
15. Fear (2025)
the end of the fucking world adlı sikimsonik dizi de neymiş
Kitap uyarlaması hoş bir dizi.
Outlanderrrr !!!
ohaa the office yok... puuuuuu (Coupling efsane guzeldi bee)