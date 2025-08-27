Biraz da Alman Tarzı: En İyi 15 Alman Dizisiyle Karşınızdayız!

Bu dizi aslında Almanya ve Danimarka'nın ortak yapımı. Peter Høeg’in ünlü romanından uyarlanmış. Başkahramanımız Smilla Jaspersen, yarı Grönlandlı, yarı Danimarkalı zeki ama içine kapanık bir kadındır. Kendisini, küçük bir çocuğun gizemli ölümünün izini sürerken bulur. Olay “kaza” gibi görünse de Smilla, kar ve buz üzerindeki izlerden bunun ardında çok daha karanlık bir şeyler olduğunu fark eder. Araştırma derinleştikçe devlet sırları, bilimsel deneyler ve büyük bir komplonun varlığı ortaya çıkar.