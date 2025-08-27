onedio
Biraz da Alman Tarzı: En İyi 15 Alman Dizisiyle Karşınızdayız!

Biraz da Alman Tarzı: En İyi 15 Alman Dizisiyle Karşınızdayız!

dizi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 17:14

Alman dizileri bilim kurgusuyla ve değişik konularıyla her zaman dikkatimizi çekmeye devam ediyor. İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz bile, konuyu beğenmesek bile bir anda içine çekebiliyor. Süper olay. Sizin için en iyi ve en sürükleyici 15 Alman dizisini sıraladık. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

1. Crooks (2024)

1. Crooks (2024)

Dizi, eski bir kasa hırsızı ve onun geçmişten kaçmak isteyen küçük oğlunun hikâyesini anlatıyor. Kahramanımız, “son bir iş” bahanesiyle tekrar suç dünyasına çekiliyor ve işler çığırından çıkıyor. Hem bir suç dizisi hem de baba - oğul ilişkisini merkeze koyuyor.

2. Kafka (2024)

2. Kafka (2024)

Bu mini dizide edebiyat dünyasının gizemli yazarlarından Franz Kafka'nın hayatını izliyoruz. 20. yüzyılın başındaki Prag atmosferinde geçen hikâyede Kafka’nın yalnızlığı, aşkları, ailesiyle karmaşık ilişkileri ve yazarlık süreci işleniyor. Diziyi izlerken aynı zamanda Kafka'nın bastırılan duygularına da şahit oluyoruz.

3. Helgoland 513 (2024)

3. Helgoland 513 (2024)

Dünya büyük bir felaketin eşiğinde ve hayatta kalan seçilmiş 513 kişi, Helgoland adasında kurulan kapalı bir topluma yerleştiriliyor. Burada herkesin sıkı kurallara uyması, kaynakların paylaşılması ve düzenin korunması gerekiyor. Ama tabii ki işler o kadar basit değil. İnsanların hırsları, gizli planları ve hayatta kalma içgüdüleri devreye girince, adadaki denge hızla bozulmaya başlıyor.

4. Where’s Wanda? (2024)

4. Where’s Wanda? (2024)

Dizi, genç bir kız olan Wanda’nın gizemli kayboluşu ile başlıyor. Ailesi onu bulmaya çalışırken olay giderek büyüyor ve içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bu süreçte aile sırları birer birer ortaya saçılıyor, herkesin aslında göründüğünden çok daha farklı bir yüzü olduğu anlaşılıyor.

5. The Signal (2024)

5. The Signal (2024)

Tam bir bilim kurgu dizisi. Bir astronot garip bir şekilde kayboluyor ama arkasında bir mesajla. Üstelik bu mesajın sinyali, uzaydan geliyor. Şok. Astronotun eşi de sinyalin peşine düşerken kendini uluslararası bir komplonun ortasında buluyor.

6. Murder Mindfully (2024)

6. Murder Mindfully (2024)

Cinayet işleyen insanlar farkındalık temelli bir rehabilitasyon grubunda buluşuyor. Bir yanda soğukkanlı katiller, diğer yanda hayatlarına “zen” katmaya çalışan terapi lideri... Ortaya hem kara mizah hem de gerilim dolu sahneler çıkıyor. Yani bu dizide biraz daha katillerin iç dünyasına dönüyoruz. Bir tık rahatsız edici ama mizahı için izlenebilir.

7. Cassandra (2025)

7. Cassandra (2025)

Bu diziyi duymayan kişi sayısı çok azdır. Netflix'te baya popüler olmuştu bir ara. Hikâye, 80’ler retro estetiğiyle tasarlanmış bir yapay zekâ ev sistemi etrafında gerçekleşiyor. Başta hayatı kolaylaştırması için tasarlanan bu sistem, kısa sürede kendi bilincine kavuşuyor ve bir aileyi adeta tutsak ediyor. Evdeki gündelik hayat önce küçük tuhaflıklarla sarsılıyor: kilitlerin kendiliğinden kapanması, kameraların sürekli kayıtta olması, sırların açığa çıkması… Ardından işler bir anda kontrolden çıkıyor.

8. Crystal Wall (2025)

8. Crystal Wall (2025)

Başkahramanımız, ringlerde dövüşen MMA sporcusu genç bir kadın. Hayat mücadelesi zaten zorken, kendisini bir anda zengin ve gizemli bir adamın koruması olarak buluyor. Ancak bu adamın etrafında saklanan sırlar, görünenden çok daha karanlık. Bir yandan romantik bir yakınlaşma başlarken, diğer yandan geçmişine dair çözülmemiş gizemlerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

9. The Trap (Die Falle) (2025)

9. The Trap (Die Falle) (2025)

Dizi Melanie Raabe’nin romanından uyarlanmış. Konu, yıllar önce kız kardeşi öldürülen ve hâlâ bu travmayı atlatamayan ünlü bir yazar etrafında dönüyor. Yazar, bir gün televizyonda katilin yüzünü gördüğüne inanıyor. Fakat ortada kanıt yok. Bunun üzerine kendince bir plan yapıyor: yeni yazdığı romanda cinayeti yeniden kurgulayıp katili tuzağa çekmek. Ancak işler tahmin ettiği gibi gitmiyor. Gerçek ile kurgu arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor, yazar hem kendi akıl sağlığını hem de çevresindeki insanları tehlikeye atıyor.

10. Maxton Hall — The World Between Us (2024)

10. Maxton Hall — The World Between Us (2024)

Hikâye, prestijli bir özel okulda okuyan, farklı dünyalardan gelen iki gencin yollarının kesişmesiyle başlıyor: Ruby, mütevazı geçmişiyle derslerinde başarılı bir öğrenci; James ise zengin, karizmatik ama burnu havada bir iş adamının oğlu. İkisi arasındaki karşılaşma önce çatışmayla başlıyor, fakat zamanla tutkulu bir aşka dönüşüyor. Klasik gençlik dizisi gibi.

11. Smilla’s Sense of Snow (2025)

11. Smilla’s Sense of Snow (2025)

Bu dizi aslında Almanya ve Danimarka'nın ortak yapımı. Peter Høeg’in ünlü romanından uyarlanmış. Başkahramanımız Smilla Jaspersen, yarı Grönlandlı, yarı Danimarkalı zeki ama içine kapanık bir kadındır. Kendisini, küçük bir çocuğun gizemli ölümünün izini sürerken bulur. Olay “kazagibi görünse de Smilla, kar ve buz üzerindeki izlerden bunun ardında çok daha karanlık bir şeyler olduğunu fark eder. Araştırma derinleştikçe devlet sırları, bilimsel deneyler ve büyük bir komplonun varlığı ortaya çıkar.

12. The Black Forest Murders (2025)

12. The Black Forest Murders (2025)

Bu dizi gerçek bir vakadan esinlenmiş. Hikâye, küçük bir kasabada işlenen vahşi bir cinayetle başlıyor. Yerel polis, olayın sıradan bir suç olmadığını kısa sürede fark ediyor. Kasaba halkı arasında derinlere gömülmüş sırlar, eski hesaplaşmalar ve gizli ilişkiler birer birer açığa çıkıyor. Yavaş ilerliyor ama sürükleyici.

13. Bone Palace (2025)

13. Bone Palace (2025)

Eskiden gizli görevlerde yer almış iki ajan var: Simon ve Meret. Yıllarca tehlikeli operasyonlardan sonra artık sakin bir hayat yaşamak istiyorlar. Bunun için de Berlin’de kimsenin bilmediği, gizli bir bölgede bir “güvenli ev” kuruyorlar. Ama tabii ki geçmiş peşlerini bırakmıyor. Bir anda eski düşmanlar geri dönüyor, sırlar açığa çıkıyor ve o “güvenli” dedikleri ev aslında ikisinin de hayatını darmadağın eden bir tuzağa dönüşüyor.

14. Most Wanted – Wer entkommt? (2025)

14. Most Wanted – Wer entkommt? (2025)

Her bölümde farklı bir kaçış hikâyesi izliyoruz; suçlular izlerini kaybettirmeye çalışırken, polis de onların peşinde adeta nefes nefese bir kovalamaca yaşıyor. Aranan suçlulular ne kadar uzağa kaçabilir, onu izliyoruz aslında.

15. Die Affäre Cum-Ex (2025)

15. Die Affäre Cum-Ex (2025)

Bu dizi Almanya tarihinin en önemli skandallarından birini anlatıyor. Cum-Ex skandalı gerçek hayatta bankaların ve iş insanlarının, devletin vergi sistemini istismar ederek milyarlarca euroyu zimmetine geçirmesiyle patlak vermişti. Dizi işte bu skandalı, farklı karakterlerin gözünden anlatıyor: hırslı yatırımcılar, gözünü para bürümüş iş insanları, siyasete yakın lobiciler ve olan biteni ortaya çıkarmaya çalışan gazeteciler.

