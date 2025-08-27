Biraz da Alman Tarzı: En İyi 15 Alman Dizisiyle Karşınızdayız!
Alman dizileri bilim kurgusuyla ve değişik konularıyla her zaman dikkatimizi çekmeye devam ediyor. İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz bile, konuyu beğenmesek bile bir anda içine çekebiliyor. Süper olay. Sizin için en iyi ve en sürükleyici 15 Alman dizisini sıraladık. Bakalım favoriniz hangisi olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Crooks (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kafka (2024)
3. Helgoland 513 (2024)
4. Where’s Wanda? (2024)
5. The Signal (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Murder Mindfully (2024)
7. Cassandra (2025)
8. Crystal Wall (2025)
9. The Trap (Die Falle) (2025)
10. Maxton Hall — The World Between Us (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Smilla’s Sense of Snow (2025)
12. The Black Forest Murders (2025)
13. Bone Palace (2025)
14. Most Wanted – Wer entkommt? (2025)
15. Die Affäre Cum-Ex (2025)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın