Peçeteler Hazır mı? İzlerken Gözyaşlarını Asla Durduramayacağın 15 Film!

Elli (Maisy Stella) 18 yaşına girerken bir festivalde mantar yiyor ve bir anda yaşlı haliyle karşılaşıyor. Yani şöyle düşün, doğum gününü kutluyorsun ve bir bakıyorsun ki her yeri kırışmış bir kadın sen olduğunu iddia ediyor. Elli, yaşayacağı aşk ile ilgili şeyler öğreniyor ve buna çok üzülüyor. Çünkü meğersem bu aşk ona çok acı verecekmiş.